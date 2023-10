Dòng tiền cá nhân ngược chiều thị trường, mua ròng toàn cổ phiếu ngân hàng

Dòng tiền rụt rè không dám vào tiếp tục là nhân tố chính khiến thị trường chỉnh mạnh ngay phiên đầu tuần dù số liệu cho thấy bối cảnh vĩ mô ngày càng sáng sủa hơn. Chỉ số vẫn giằng co dữ dội trong phiên sáng nhưng cầu vẫn không chịu vào khiến cuối phiên kích hoạt điểm số bốc hơi thêm 18,22 điểm tương ứng giảm 1,72% về vùng 1.042 điểm. Độ rộng xấu với 393 mã giảm trên 111 mã tăng.

Thanh khoản ba sàn lại giảm mạnh chỉ còn 11.900 tỷ đồng, giảm -23,4% so với phiên liền trước, -27,4% so với trung bình 5 phiên và -30,2% so với trung bình 20 phiên. Thị trường giao dịch với sự thận trọng ở cả chiều mua và chiều bán, khiến thanh khoản hôm nay chạm mức thấp nhất từ đầu tháng 5/2023.

Thanh khoản giảm ở nhiều ngành chủ chốt, bao gồm Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Nuôi trồng nông và hải sản, Ngân hàng, Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí. Trong đó khối ngoại bán ròng nhẹ 88 tỷ chủ yếu xả ròng VHM 295 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 120 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DGC, VCI, VND, VCB, STB, SSI, FRT, VIX, VNM, VRE.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, TCB, MSN, VIC, KDH, VPB, DIG, CTG, BWE.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 242.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 4.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, TCB, STB, MSN, VIC, KDH, VPB, MBB, FPT, EIB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top bán ròng có: VCI, DGC, VND, VIX, VCB, HPG, FRT, DCM, MSB.

Tự doanh bán ròng 43.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 26.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, HPG, VNE, SSI, VIX, HDB, MSB, BCM, MSN, VNM.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, GEX, TCB, VRE, VIB, FPT, PNJ, VHM, ACB, POW.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 93.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 98.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, FUEVFVND, MBB, VCB, SSI, TCB, HPG, DGC, VPB, VRE.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có VIX, MSB, ACB, VCI, DCM, PDR, GEX, DIG, E1VFVN30, DBD.

Giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở VHM khi khối ngoại bán thỏa thuận hơn 5,9 triệu đơn vị (tương đương 245,7 tỷ đồng) cho cá nhân trong nước. Ngoài ra, hôm nay tiếp tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận ở VPB và TCB giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Chứng khoán là ngành giảm mạnh nhất về điểm số với khối lượng cao nhất hôm nay. Nhiều cổ phiếu Chứng khoán có dấu hiệu bán chủ động với khối lượng lớn, bao gồm SHS, VIX, SSI, VND, HCM.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Rel của ngành Chứng khoán (so với thị trường chung) đang ở vùng đỉnh 1 năm và tiếp tục xu hướng phân kỳ với giá, cho thấy cổ phiếu Chứng khoán đang chịu áp lực bán khá mạnh. Đây là ngành chịu áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư cá nhân trong phiên hôm nay. Bên mua ròng đối ứng là khối ngoại và Tự doanh.