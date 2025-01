Dòng tiền “phản công”, cổ phiếu phục hồi diện rộng

Thanh khoản trên hai sàn chiều nay không bùng nổ, nhưng lực cầu nâng giá khá ổn định giúp cổ phiếu phục hồi đáng kể. VN-Index vẫn chưa kết giành lại mốc 1270 điểm do các mã dẫn dắt kém đồng thuận.

Chỉ số đóng cửa đảo chiều thành công, tăng nhẹ 2,93 điểm so với tham chiếu, trong khi chốt buổi sáng vẫn giảm 2,11 điểm. VN-Index chốt tại 1269,71 điểm, vẫn chưa vượt qua được mức 1270 điểm để mất trong phiên cuối năm 2024. Chênh lệch rất nhỏ này thực ra chỉ là sự thay đổi nhỏ về giá của các trụ. VCB nếu đóng cửa vẫn ở mức 92.400 đồng – mức chốt đợt khớp lệnh liên tục – thì kết quả đã thành công. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này để tụt 0,54% trong đợt ATC, co hẹp mức tăng lại còn 0,77% so với tham chiếu.

Dù vậy chiều nay vẫn là một phiên giao dịch khá tích cực, khi đà phục hồi hình thành rõ nét. Cuối phiên sáng VN-Index đỏ, với 178 mã tăng/190 mã giảm. Đóng cửa chỉ số có 239 mã tăng/164 mã giảm. Hơn 60 cổ phiếu đảo chiều thành công là một kết quả tốt, chưa kể đến cả trăm cổ phiếu khác phục hồi so với mức đáy trong ngày.

Thống kê sàn HoSE có gần 41% số cổ phiếu phát sinh giao dịch đã đảo chiều hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Chỉ còn khoảng 30 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu và chốt ở mức thấp nhất ngày. Nhìn chung khi số đông phục hồi được – bất kể có vượt tham chiếu hay không – đều là kết quả của nỗ lực bên mua đẩy giá lên.

Thanh khoản sàn này buổi chiều tăng nhẹ 9% so với phiên sáng, đạt 4.581 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch kém nhất 11 phiên chiều, cho thấy chưa có sự sôi động đáng chú ý nào. Tuy nhiên, nếu chỉ nhờ mức thanh khoản nhỏ như vậy mà giá đảo chiều thành công thì có thể khẳng định áp lực từ bên bán cũng không nặng.

VN30-Index kết phiên vẫn giảm nhẹ 1,55 điểm với 12 mã tăng/11 mã giảm. Độ rộng này đã tốt hơn nhiều so với phiên sáng (10 mã tăng/18 mã giảm và 7 mã giảm hơn 1%). Hai mã duy nhất còn yếu ở rổ này là HDB giảm 1,57% và TCB giảm 1,22%. HDB thực ra cũng đã hồi lại rất tốt, cổ phiếu này chạm đáy 15 phút đầu giờ chiều và giảm tới 4,12% so với tham chiếu. Thời gian còn lại HDB đã giành được 2,66% so với đáy nhờ mức thanh khoản khá lớn. Tính chung cả ngày HDB khớp thứ 4 thị trường với hơn 311,6 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đảo chiều mạnh nhất hôm nay.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 18 mã tăng giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã tụt giá. Ngoài HDB, MSN cũng lên giá khá ấn tượng, đóng cửa tăng 1,14%. SSB lấy lại toàn bộ mức giảm 1,79% buổi sáng, quay trở lại tham chiếu. CTG đảo chiều thành công, tăng 0,93% so với buổi sáng và đóng cửa tăng 0,79%. HPG có nhịp tăng mạnh ngay khi thị trường mở cửa trở lại, kết hợp với buổi sáng và đóng cửa tăng tổng cộng 1,31% so với tham chiếu, tương đương tăng 0,93% riêng buổi chiều. BCM, FPT, STB cũng có diễn biến phục hồi khá mạnh mẽ chiều nay. Hai trụ VCB và BID mạnh nhất của VN-Index nhưng thực tế chiều nay dao động rất ít.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vốn có khả năng đề kháng tốt hơn trong nhịp giảm buổi sáng, chiều nay nhiều mã lên mạnh. Toàn sàn HoSE có 86 mã tăng trên 1% thì VN30 chỉ đóng góp 5 mã. VTP, VGC, VCI, DBC, CTD, HAG, DIG, CSV… là những cổ phiếu tăng giá mạnh với thanh khoản rất tốt. Một số mã nhỏ, thanh khoản thấp như TDH, DAH, HMC còn kịch trần; BMC, PAC, MIG, FIR, TNH, VOS, DPG cũng tăng trên 3%.

Nhóm giảm giá còn khá nhiều nhưng sức ép thì chỉ dồn vào số ít mã. Hai blue-chips ngân hàng là TCB và HDB thanh khoản lớn nhất. Ngoài ra YEG, EIB, KDH, SIP, TLG, VDS, REE là số ít khác khớp từ 20 tỷ đồng trở lên. Thực tế trong 60 mã giảm quá 1% của VN-Index thì cũng chỉ có 13 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng.

Một bất ngờ khác là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua bù gần hết mức bán ròng buổi sáng. Khối này giải ngân thêm 872,4 tỷ trên HoSE, tăng 3,8 lần phiên sáng và mức ròng đạt 217,3 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 315,9 tỷ. FPT bị bán ròng thêm khá mạnh, cả ngày đạt -222,4 tỷ. Ngoài ra có VNM -22,3 tỷ, VCB -39,8 tỷ, CTG -29,1 tỷ, SSI -28,3 tỷ, EIB -26 tỷ. Bên mua nổi bật có HPG +51,9 tỷ, MSN +46,2 tỷ, VGC +42 tỷ, VCI +23,5 tỷ, VRE +22,7 tỷ, VTP +31,8 tỷ.