NVL dự kiến mua lại hết 21 mã trái phiếu phát hành năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo nghị quyết HĐQT số 52, 53 ngày 27/12/2024.

Theo đó, HĐQT NVL đã phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ 21 mã trái phiếu phát hành từ năm 2020 với các trái phiếu bắt đầu bằng "NVL2020". Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 với hình thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.

Đồng thời, HĐQT NVL đã thông qua việc giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm. Đây là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, trụ sở tại Quận 3, TP. HCM, được thành lập vào tháng 2/2022 với Novaland sở hữu 51% vốn.

Theo quyết định, giá trị vốn góp của Novaland tại Novaland Đất Tâm giảm từ 51 tỷ đồng xuống còn 51 triệu đồng, trong khi tỷ lệ sở hữu vẫn duy trì ở mức 51%. Điều này đồng nghĩa vốn điều lệ của Novaland Đất Tâm giảm từ 100 tỷ đồng xuống 100 triệu đồng.

Novaland cho biết, việc giảm vốn nhằm hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ góp vốn trong vốn điều lệ. Ngoài Novaland, cổ đông còn lại của Novaland Đất Tâm là CTCP Đầu tư Đất Tâm.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2024 mới công bố, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.010 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ (1.073 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong quý 3 công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt so với cùng kỳ từ 1.617 tỷ lên gần 3.900 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến từ 136,75 tỷ lên hơn 2.950 tỷ đồng, gấp 21,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 3.100 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tăng 2.813.561.729.646 đồng so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu là do doanh thu tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm khoản doanh thu tài chính kỳ 6 tháng 2024 mà đơn vị kiểm toán điều chỉnh giảm trong báo cáo soát xét 6 tháng 2024 là 3.045.661.559.608 đồng do Tập đoàn đã thực thu hoàn tất trong quý 3 năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, NVL ghi nhận doanh thu đạt 4.295 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ (2.731 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm lại âm gần 4.377 tỷ đồng; Lỗ ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 4.100 tỷ đồng trong khi con số này cùng kỳ 2023 là âm 841 tỷ đồng.