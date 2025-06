Đồng USD xuống gần đáy 3 năm vì mối lo về kinh tế Mỹ

Số liệu ảm đạm về ngành sản xuất của Mỹ và sự cảnh báo gia tăng về khối nợ công của nước này khiến nhà đầu tư bất an.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa ở mức 98,71 điểm, thấp nhất kể từ cuối tháng 4 - thời điểm chỉ số chạm đáy của 3 năm do làn sóng bán tháo xuất hiện sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng.

Báo cáo từ Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của khu vực sản xuất ở nước này trong tháng 5 chỉ đạt 48,5 điểm, thấp hơn nhiều so với mức 50 điểm phân chia giữa tăng trưởng và suy giảm.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, nhà quản lý quỹ Gordon Shannon tại công ty quản lý tài sản TwentyFour Asset Management nhận định số liệu PMI ngành sản xuất Mỹ có thể là dấu hiệu phản ánh “tác động của sự bất định liên quan đến chính sách thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ”.

Chiến lược gia ngoại hối Francesco Pesole tại ngân hàng ING cho rằng kết quả cuộc khảo sát PMI đang tạo thêm áp lực mất giá cho “đồng USD vốn dĩ đang rất yếu”, kết hợp với nhu cầu ảm đạm đối với trái phiếu kho bạc Mỹ và sự leo thang trở lại của căng thẳng thương mại.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 0,03 điểm phần trăm trong phiên ngày thứ Hai lên 4,97 phần trăm do giá trái phiếu giảm, dù Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent vào cuối tuần vừa rồi trấn an thị trường rằng quốc gia này “sẽ không bao giờ vỡ nợ”. Lời trấn an được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về tính bền vững của khối nợ liên bang của Mỹ.

CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase đã cảnh báo vào hôm thứ Sáu rằng thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ có thể “sụp đổ” dưới sức nặng của gánh nợ ngày càng tăng của Chính phủ nước này.

Cuộc khảo sát tháng 5 của ISM cho thấy kết quả yếu hơn so với tháng trước và là lần giảm thứ tư liên tiếp của chỉ số PMI ngành sản xuất Mỹ. Giới phân tích xem đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc chiến thương mại khó lường của ông Trump đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong những ngày gần đây, Mỹ và Trung Quốc liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến thương mại.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy tình trạng thời gian giao hàng kéo dài hơn trước, vì chỉ số dựa trên thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Diễn biến chỉ số Dollar Index từ đầu năm tới nay - Nguồn: LSEG/FT.

“Bất định về chính sách thương mại khiến các nhà quản lý cung ứng gần như không thể tìm nguồn hàng hiệu quả”, ông Joe Brusuelas - nhà kinh tế trưởng tại công ty tư vấn và thuế RSM US - nhận xét. “Điều đó nói lên rằng có thể xảy ra tình trạng tắc nghẽn về sản xuất, dẫn đến thiếu hụt hàng hóa”.

Lượng nhập khẩu hàng hóa cũng giảm mạnh và các nhà sản xuất đã rút bớt lượng hàng tồn kho mà họ đã tích lũy trong nhiều tháng trước khi các kế hoạch thuế quan mới có hiệu lực. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng lượng hàng tồn kho đang giảm này chỉ là lá chắn tạm thời trước chi phí nhập khẩu tăng cao. Bà Veronica Clark, một nhà kinh tế tại Citi, phát biểu: “Bạn chỉ có thể dựa vào hàng tồn kho đã tích lũy trước đó trong một khoảng thời gian nhất định”.

Giá kim loại tại thị trường Mỹ cũng tăng mạnh trong phiên ngày thứ Hai sau tuyên bố của ông Trump vào hôm thứ Sáu rằng ông sẽ tăng gấp đôi thuế quan áp lên thép và nhôm lên 50%, có hiệu lực từ ngày 4/6.

Giá nhôm tăng vọt, với mức phần bù khu vực đối với nhôm được giao tới vùng Midwest tăng vọt 54%. Hợp đồng tương lai thép được giao dịch trên sàn Comex có phản ứng nhẹ nhàng hơn, tăng 14%. Cổ phiếu của các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ là Nucor và Steel Dynamics ghi nhận mức tăng lần lượt 10,1% và 10,3%.