Thuế phải nộp tăng 70%, PNJ báo lãi quý 3/2024 giảm 15%

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2024 so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính PNJ vừa công bố, công ty ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2024 đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm trước (6.991 tỷ đồng); trong kỳ công ty ghi nhận giá vốn hàng bán 1,5% từ 5.720 tỷ lên 5.879 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp tăng 4,4% từ 1.197,6 tỷ lên 1.250 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 25 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với năm trước. Chi phí tài chính giảm 66,6% còn gần 13 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng.

Kết quả, PNJ ghi nhận lãi trước thuế đạt 318 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm ngoái (313 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với cùng kỳ từ 253,33 tỷ đồng xuống còn hơn 215 tỷ đồng

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 3 giảm là do hai nguyên nhân chính. Một là, công ty đang trong quý trình tiếp tục đầu tư, triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới kinh doanh và thị phần theo chiến lược phát triển. Bên cạnh đó, công ty thực hiện nộp thuế theo quy định và số thuế này tăng 70% từ 60 tỷ lên gần 103 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu đạt 29.534 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước (23.617 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 1.382 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm ngoái (1.339,5 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 30/9, Số lượng cửa hàng của PNJ tăng 18 cửa hàng (cửa hàng vàng) so với cuối năm 2023 và tăng 4 cửa hàng so với cuối tháng 8/2024, đạt 418 cửa hàng tính đến cuối tháng 9/2024.

Cũng tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của PNJ đạt 14.592 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho là 10.800 tỷ đồng; Tiền mặt và tiền gửi là hơn 1.900 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt mức 10.524 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.570 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 2.626 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ngắn hạn là 1.470 tỷ, giảm hơn 900 tỷ so với hồi đầu năm.

Theo VCSC, doanh thu thuần đạt 29,2 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, lần lượt hoàn thành 77% và 65% dự báo cả năm của VCSC.

Doanh thu cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của VCSC do tăng trưởng doanh thu mạnh hơn dự kiến ở các mảng kinh doanh, bao gồm bán lẻ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, bán sỉ tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và vàng miếng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn thấp hơn nhẹ so với dự báo của VCSC do chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) cao hơn dự kiến khi PNJ đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo và mở cửa hàng đến cuối năm 2024 và tăng lực lượng lao động để hỗ trợ cho mảng kinh doanh mới. Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo hiện tại của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.