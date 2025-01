Báo lãi 2.115 tỷ, PNJ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 tỷ lệ 6%

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2024.

Theo đó, trong quý 4 năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.581 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 733 tỷ đồng, tăng 16,0% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.823 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.115 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

PNJ cũng cho biết hoạt động kinh doanh của từng kênh:

- Doanh thu trang sức bán lẻ trong 12 tháng năm 2024 tăng 14,4% so với cùng kỳ, nhờ vào các yếu tố: Mở rộng mạng lưới và gia tăng số lượng cửa hàng với 29 cửa hàng mới so với năm 2023 và nâng cao chất lượng dịch vụ; Chiến lược và cấu trúc dòng sản phẩm được tối ưu hóa, phù hợp xu hướng thị trường và nhận phản hồi tích cực từ khách hàng; Hiệu quả từ chiến lược marketing và các chương trình bán hàng, tăng khả năng tiếp cận khách hàng; Khai thác thành công khách hàng mới, đồng thời nâng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại.

- Doanh thu trang sức bán sỉ trong 12 tháng năm 2024 tăng 34,6% so với cùng kỳ. Với lợi thế của nhà sản xuất chính quy, uy tín và tuân thủ tốt các quy định, PNJ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tin tưởng của khách hàng khi thị trường thắt chặt các yêu cầu về kiểm soát nguồn gốc sản phẩm.

- Doanh thu vàng 24K trong 12 tháng năm 2024 tăng 11,5 % so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng mạnh nhờ sự sôi động của thị trường trong nửa đầu năm và xu hướng giảm dần trong nửa cuối năm.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý 4 năm 2024 đạt 20,9%, tăng so với mức 17,9% cùng kỳ năm 2023 do cải thiện được giá vốn hàng bán và sự ghi nhận kết quả của các sáng kiến tối ưu chi phí. Lũy kế 12 tháng năm 2024, biên lợi nhuận gộp trung bình đạt 17,6%, giảm so với mức 18,3% cùng kỳ năm 2023.



Theo PNJ đây là mức biên lợi nhuận tích cực và là kết quả của nhiều giải pháp, bao gồm: Duy trì biên lợi nhuận ổn định từ kênh bán lẻ và bán sỉ; Nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu trong hoạt động thiết kế hàng hóa cùng chính sách bán hàng để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.

Tính đến ngày 31/12/2024, PNJ có 429 cửa hàng - trong đó có 421 cửa hàng PNJ, 4 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.



Trong tháng 12, công ty mở 41 cửa hàng mới và đóng 12 cửa hàng.

Đồng thời, công ty cũng chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của công ty năm 2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2024.

Theo đó, ngày 11/2/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của công ty năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025.

Thời gian dự kiến họp trong tháng 4/2025, địa điểm và thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Nội dung cuộc họp nhằm thông qua các vấn đề thuộc Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Đồng thời, PNJ dự kiến tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ nhận được 600 đồng), thời gian thanh toán dự kiến ngày 10/3/2025.

Với hơn 337,9 triệu cổ phiếu PNJ đang lưu hành trên thị trường, ước tính PNJ sẽ phải chi khoảng hơn 202,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.