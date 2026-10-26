Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn mới đạt 45% khối lượng

Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ – La Sơn có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 45% khối lượng tại một số hạng mục chính. Trong khi thời gian hoàn thành chỉ còn khoảng 2 tháng, các đơn vị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, huy động nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công. Ảnh: Hưng Thơ

Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ – La Sơn có tổng chiều dài 98,73 km, trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Huế dài khoảng 62,72 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác ngày 23/10, sản lượng xây lắp và giải ngân tại một số hạng mục chính hiện đạt khoảng 45% khối lượng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tuyến qua thành phố Huế có tổng diện tích thu hồi 68,26 ha. Đến nay, các địa phương đã bàn giao 66,3 ha, đạt 97,1%. Phần diện tích còn lại đang được các đơn vị và địa phương tập trung xử lý, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/11/2026.

Đối với nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng, trong tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Bộ Xây dựng bố trí 187,699 tỷ đồng, các đơn vị đã giải ngân 146,552 tỷ đồng, đạt khoảng 78%.

Cùng với bàn giao mặt bằng, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện cao thế 110 kV, hệ thống cấp nước và viễn thông tại các nút giao trọng điểm đang được triển khai theo từng phần, đồng bộ với tiến độ thi công.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án vẫn phát sinh một số vướng mắc cần sớm giải quyết. Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương tháo gỡ những tồn tại, bảo đảm điều kiện thi công liên tục trên toàn tuyến.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh đánh giá các địa phương đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi và cơ bản bám sát tiến độ thi công dự án.

Theo Thứ trưởng, những vị trí còn vướng mắc hiện chỉ tập trung ở một số đoạn ngắn, khoảng 300–500 m. So với tổng chiều dài hơn 98 km của toàn tuyến, phạm vi này không lớn. Tuy nhiên, các địa phương cần có phương án xử lý cụ thể, bảo vệ kế hoạch thi công tại những khu vực chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.

Đối với các nhà thầu, dù cơ bản đã tập kết máy móc, thiết bị đến công trường, tiến độ triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân được chỉ ra là ảnh hưởng của thời tiết, nguồn cung nguyên vật liệu và sự phối hợp chưa đồng bộ giữa ban quản lý dự án với các nhà thầu.

Trong khi đó, thời gian từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn khoảng 2 tháng, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện năng lực thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công khoa học, điều phối nhịp nhàng giữa phương tiện và nhân công; đồng thời tăng ca, tăng kíp để nâng cao hiệu quả thi công.

Các cơ quan chức năng cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương và các nhà thầu để xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn đọng. Trong đó, UBND thành phố Huế cần chỉ đạo Ban Quản lý dự án Bắc Sông Hương cùng các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành các phần việc thuộc trách nhiệm, bảo đảm tiến độ chung.

Với yêu cầu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026, việc đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về vật liệu và tăng cường tổ chức thi công được xác định là những nhiệm vụ cấp bách, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và bảo đảm tiến độ công trình.