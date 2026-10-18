Thanh Hóa khẩn trương gỡ vướng mặt bằng cho loạt dự án du lịch biển

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn tại các dự án du lịch sinh thái biển trên địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.
Theo báo cáo của các địa phương, hiện có 6 dự án du lịch sinh thái biển chưa thể triển khai theo kế hoạch do vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các dự án gồm: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường; các dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126, Công ty Cổ phần Phương Trang Việt Nam và Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO; Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh và Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm.
Trong số các dự án trên, 4 dự án đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công công trình. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án, đòi hỏi chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải tập trung xử lý.
Đáng chú ý, dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO đang vướng mắc về căn cứ pháp lý xác định nguồn gốc đất, liên quan đến các phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân Tối cao.
Trong khi đó, dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm của ông Lê Văn Quý gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cần được rà soát để xác định hướng xử lý theo quy định.
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các bên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ghi nhận những nỗ lực của các ngành, địa phương trong quá trình xúc tiến, triển khai dự án. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh tập trung hơn nữa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án.
Đối với những khó khăn vượt thẩm quyền, các địa phương phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện các bước tiếp theo của từng dự án phải được báo cáo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vào thứ 6 hằng tuần để theo dõi, đôn đốc.
Đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí cuộc họp với sự tham gia của chủ đầu tư, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Các bên có trách nhiệm phối hợp, thống nhất phương án làm rõ nguồn gốc khu đất đang có tranh chấp nằm trong phạm vi dự án, bảo đảm việc giải quyết tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Với dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa được giao phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tính pháp lý của dự án, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp.
Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp dừng ngay việc xây dựng hạ tầng trên đất thuộc phạm vi dự án này trước khi các vấn đề pháp lý được làm rõ và có quyết định xử lý theo đúng quy định.
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