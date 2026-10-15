Cục Đường bộ yêu cầu hoàn thành nút giao Tân Hiệp để kết nối sân bay Long Thành

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Trước đó, ngày 8/10/2026, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của TP.HCM, Đồng Nai rà soát, thống nhất phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc mới hoàn thành, đưa vào khai thác tại hai địa phương. Mục tiêu là bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.
Triển khai chỉ đạo, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi, đánh giá tình hình thực tế. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung để tạo thuận lợi cho kết nối với sân bay Long Thành, các đơn vị phải quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
Đối với Dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án 85 chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nút giao Tân Hiệp, đồng thời trình duyệt bổ sung phương án tổ chức giao thông tại nút giao này.
Nút giao Tân Hiệp có vai trò kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành, góp phần tăng khả năng liên thông giữa các tuyến đường bộ trong khu vực.
Với Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3, Cục đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng TP Đồng Nai đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thành toàn bộ hạng mục thuộc phạm vi dự án. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm kết nối an toàn, thông suốt giữa các dự án thành phần và sân bay Long Thành cho các phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc theo quy định.
Bên cạnh đó, Cục giao Khu Quản lý đường bộ IV chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), VEC, lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan liên quan đánh giá kết nối từ sân bay Long Thành với Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường bộ khác thuộc phạm vi quản lý.
Trên cơ sở đánh giá, đơn vị này xem xét điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông và phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc đã được phê duyệt. ACV và VEC cũng được yêu cầu thực hiện các điều chỉnh tương ứng đối với những tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.
Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu mở rộng 18 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tổng chiều dài 1.144 km, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng. Trong đó, 15 đoạn đã đầu tư công dự kiến được chia thành hai dự án PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ...
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.
Nhịp chính vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành thử tải tại nhà máy, nhưng phương án lai dắt về công trường vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi triển khai.
Thành phố Huế thống nhất chủ trương đầu tư mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu, đồng thời chỉnh trang công viên ven sông An Cựu. Các dự án được định hướng triển khai đồng bộ, gắn cải thiện cảnh quan đô thị với phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm...
Dự án tuyến đường nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình dài hơn 46km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 43.743 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo phương thức PPP, thanh toán bằng 4.672ha đất…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...