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Cục Đường bộ yêu cầu hoàn thành nút giao Tân Hiệp để kết nối sân bay Long Thành

D Dũng Huỳnh

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc kết nối sân bay Long Thành, đồng thời khẩn trương hoàn thành nút giao Tân Hiệp trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...

Nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành. Nguồn: Báo Xây dựng.
Nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành. Nguồn: Báo Xây dựng.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, ngày 8/10/2026, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của TP.HCM, Đồng Nai rà soát, thống nhất phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc mới hoàn thành, đưa vào khai thác tại hai địa phương. Mục tiêu là bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.

Triển khai chỉ đạo, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi, đánh giá tình hình thực tế. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung để tạo thuận lợi cho kết nối với sân bay Long Thành, các đơn vị phải quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với Dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án 85 chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nút giao Tân Hiệp, đồng thời trình duyệt bổ sung phương án tổ chức giao thông tại nút giao này.

Nút giao Tân Hiệp có vai trò kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành, góp phần tăng khả năng liên thông giữa các tuyến đường bộ trong khu vực.

Với Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3, Cục đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng TP Đồng Nai đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thành toàn bộ hạng mục thuộc phạm vi dự án. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm kết nối an toàn, thông suốt giữa các dự án thành phần và sân bay Long Thành cho các phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục giao Khu Quản lý đường bộ IV chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), VEC, lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan liên quan đánh giá kết nối từ sân bay Long Thành với Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường bộ khác thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở đánh giá, đơn vị này xem xét điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông và phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc đã được phê duyệt. ACV và VEC cũng được yêu cầu thực hiện các điều chỉnh tương ứng đối với những tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

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