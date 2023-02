Dự án nhiệt điện có mức đầu tư hơn 41.000 tỷ gặp khó vì mặt bằng

Ngày 30/1, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh địa phương này đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Điện 2 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng, đến nay khối lượng thi công đắp đá đạt 25%, sản xuất khối phá sóng đạt 42%, lắp đặt khối phá sóng đạt 13%, thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn cảng nhập than và cầu dẫn đạt 100%, thi công cọc khoan nhồi đạt 42%.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, đã ký hợp đồng EPC từ tháng 6/2021, tổ chức triển khai thi công từ tháng 12/2021. Những hạng mục đã hoàn thành thi công như: lán trại, phụ trợ, hệ thống thoát nước, đường thi công và hệ thống an ninh an toàn công trường,... Hiện nay, công trường đang thi công hệ thống móng cọc khoan nhồi nhà turbin, máy phát, lò hơi, ống khói...

Hiện nay, việc triển khai dự án gặp một số khó khăn vướng mắc do mặt bằng một số khu vực chưa được bàn giao cho nhà thầu EPC thuộc địa phận các xã Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng Đông và Khu kinh tế Hòn La (huyện Quảng Trạch).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Ban quản lý dự án Điện 2 kiến nghị tỉnh Quảng Bình tiếp tục tạo điều kiện, chỉ đạo đẩy nhanh công tác xử lý các tồn tại về bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng các hạng mục của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I cho nhà thầu EPC.

Ông Trần Thắng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị phải bám sát tiến độ thực hiện từng hạng mục, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý dự án Điện 2, các sở, ngành liên quan và huyện Quảng Trạch để các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được triển khai đúng tiến độ và chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng công suất sản lượng điện cho quốc gia; quá trình thi công cần đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh).

Dự án do EVN làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án điện 2 thay mặt Tập đoàn làm đại diện chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích khoảng 48,6 hecta, gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Tổng mức đầu tư của dự án là 41.130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của EVN (30%) và vốn vay thương mại trong nước (70%).