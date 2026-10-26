Dự báo một cổ phiếu bất động sản sắp bị loại khỏi VNDiamond

Theo dự báo của Yuanta, trong kỳ cơ cấu chỉ số VNDIAMOND tháng 10/2026, KDH sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số và không có cổ phiếu mới được bổ sung. Danh mục sau cơ cấu sẽ gồm 17 cổ phiếu.

Theo đó, KDH đã thuộc diện chờ loại ra từ kỳ tháng 4/2026 và tiếp tục không đáp ứng ngưỡng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu 65%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài bình quân 12 tháng của KDH ước tính ở mức 53,0%.

Không có cổ phiếu ngoài rổ nào đạt ngưỡng tỷ lệ sở hữu nước ngoài 95% dành cho cổ phiếu mới. Các ứng viên gần nhất là HCM (68,8%) và VCB (68,6%). Các cổ phiếu còn lại trong rổ đều đáp ứng điều kiện về thanh khoản, hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Nhóm ngân hàng tiếp tục bị giới hạn ở mức 40% tỷ trọng chỉ số, trong khi MWG bị giới hạn ở mức 15%. GMD có tỷ trọng dự báo 14,5%, sát mức giới hạn 15%.

Khối lượng tính chỉ số của GMD, HDB, TPB và KDH đã được điều chỉnh theo các ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 10/2026. Tỷ trọng hiện hành của PNJ giảm còn khoảng 3,5% do giá cổ phiếu giảm mạnh từ cuối tháng 9.

Từ kỳ này, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lịch mới theo Quy tắc chung cho các chỉ số chứng khoán (Quyết định số 736/QĐ-SGDHCM ngày 29/9/2026): kết quả được công bố vào thứ Hai đầu tiên và có hiệu lực vào thứ Hai thứ ba của tháng 11.

FPT và MSB có tỷ lệ sở hữu nước ngoài bình quân 12 tháng lần lượt là 65,8% và 65,9%, sát ngưỡng 65%. Nếu số liệu do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng chênh lệch nhẹ so với dự báo, hai cổ phiếu này có thể chuyển sang diện chờ loại ra. Khi đó, các cổ phiếu vẫn nằm trong rổ nhưng tỷ trọng bị giới hạn ở mức 50%.

Theo Yuanta, trong kịch bản FPT chuyển sang diện chờ loại ra, tỷ trọng của FPT giảm còn khoảng 7,7% và khối lượng bán ròng của các quỹ đối với cổ phiếu này tăng lên khoảng 13,2 triệu cổ phiếu, cao hơn gấp ba lần dự báo cơ sở. Phần tỷ trọng giảm của FPT được phân bổ sang các cổ phiếu ngoài nhóm ngân hàng. Lượng mua ròng REE, PNJ, NLG, CTD và BMP tăng khoảng gấp đôi; riêng GMD chỉ tăng khoảng 18% do đã chạm giới hạn tỷ trọng 15%.

Trong kịch bản MSB chuyển sang diện chờ loại ra, khối lượng bán ròng MSB tăng từ 10,2 triệu lên 12,7 triệu cổ phiếu. Phần tỷ trọng giảm của MSB được phân bổ lại cho các ngân hàng còn lại do tổng tỷ trọng nhóm ngân hàng vẫn ở mức trần 40%. Theo đó, lượng mua ròng TCB, MBB, VPB và HDB tăng khoảng gấp đôi, tương ứng 0,6–0,8 triệu cổ phiếu mỗi mã, trong khi lượng bán ròng ACB giảm nhẹ.

Tính đến ngày 21/10/2026, tổng giá trị tài sản ròng của sáu quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng chỉ số VNDIAMOND đạt khoảng 11.023 tỷ đồng, trong đó quỹ FUEVFVND của Dragon Capital chiếm 96,4%.

Tổng giá trị giao dịch dự kiến của các quỹ đạt khoảng 1.480 tỷ đồng, tính cả chiều mua và chiều bán. Ước tính được thực hiện dựa trên giá trị tài sản ròng ngày 21/10/2026 và giá đóng cửa ngày 23/10/2026, với giả định các quỹ giữ nguyên tỷ lệ tiền mặt theo danh mục công bố gần nhất vào ngày 1/9/2026.

Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất: GMD (+5,46 triệu cổ phiếu), REE (+2,59 triệu cổ phiếu), PNJ (+5,45 triệu cổ phiếu), NLG (+3,44 triệu cổ phiếu) và CTD (+0,74 triệu cổ phiếu).

Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất: FPT (-4,00 triệu cổ phiếu), ACB (-9,30 triệu cổ phiếu), MSB (-10,16 triệu cổ phiếu), KDH (-4,83 triệu cổ phiếu) và TPB (-3,46 triệu cổ phiếu).

Ở chiều mua, khối lượng giao dịch của các quỹ tương đương nhiều phiên thanh khoản thông thường tại REE (6,0 phiên), BMP (5,0 phiên), GMD (3,4 phiên), NLG (2,3 phiên) và CTD (1,8 phiên). Giá các cổ phiếu này có thể chịu áp lực tăng trong phiên cơ cấu. Ở chiều bán, KDH (1,1 phiên), ACB (1,1 phiên) và MSB (1,0 phiên) chịu áp lực đáng kể.

REE đã hết hạn mức sở hữu dành cho nhà đầu tư nước ngoài, trong khi lượng mua ròng dự kiến đạt khoảng 2,59 triệu cổ phiếu. Vì vậy, phần mua của các quỹ thuộc diện phải tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài tại REE nhiều khả năng sẽ không được thực hiện đầy đủ.

Đối với phần lớn cổ phiếu, khối lượng các quỹ cần mua hoặc bán gần như không đổi khi giá biến động; giá trị giao dịch chỉ tăng hoặc giảm tương ứng với giá.

MWG, với giá đóng cửa 75.500 đồng/cổ phiếu, đang ở mức giới hạn tỷ trọng 15% nên có độ nhạy cao nhất. Ở mức giá hiện tại, các quỹ bán ròng khoảng 38 tỷ đồng. Nếu giá giảm 10%, xuống khoảng 68.000 đồng/cổ phiếu, các quỹ chuyển sang mua ròng khoảng 106 tỷ đồng. Ngược lại, nếu giá tăng 10%, lên khoảng 83.100 đồng/cổ phiếu, lượng bán ròng tăng lên khoảng 178 tỷ đồng.

GMD, với giá đóng cửa 57.100 đồng/cổ phiếu, đang ở sát giới hạn tỷ trọng 15%. Nếu giá tăng 10%, tỷ trọng chạm mức giới hạn và lượng mua ròng giảm còn khoảng 258 tỷ đồng, tương ứng khoảng 4,1 triệu cổ phiếu, thấp hơn khoảng 25% so với mức cơ sở.

Đối với nhóm ngân hàng gồm TCB, MBB, VPB và HDB, giá tăng khiến tổng tỷ trọng của cả nhóm vượt mức trần 40%, do đó lượng mua ròng giảm. Ngược lại, khi giá giảm, lượng mua ròng dự kiến tăng lên.