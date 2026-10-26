Dòng tiền chờ đợi, cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, dầu khí ngược sóng

Nhịp tăng mạnh tuần trước đã đưa VN-Index đối diện vùng kháng cự kỹ thuật. Áp lực bán sáng nay chưa tăng mạnh nhưng dòng tiền bắt đầu thoái lui chờ đợi diễn biến điều chỉnh.

VIC và GAS là hai trụ duy nhất đỡ điểm cho VN-Index sáng nay.

Nhờ VIC tăng 1,31% đóng góp tới hơn 5 điểm nên VN-Index chốt phiên sáng mới giảm nhẹ 0,08% (-1,37 điểm). Tuy nhiên độ rộng rất kém với 101 mã xanh và 204 mã giảm. Quan sát thay đổi độ rộng cho thấy trọn phiên sáng nay sắc đỏ áp đảo và số lượng cổ phiếu giảm giá tăng dần theo thời gian.

Điều này phản ánh bên bán đang chiếm ưu thế và có khả năng kiềm chế giá. Sức ép này khiến cổ phiếu suy yếu dần, nhưng chưa đến mức đẩy thị trường rơi vào một đợt xả lớn. Trong 204 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index có 79 mã giảm quá 1% với tổng giá trị khớp lệnh 1.728,6 tỷ đồng, chiếm 31,8% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Tuy vậy, gần 80% mức thanh khoản này tập trung vào 15 cổ phiếu giao dịch lớn nhất.

Số lượng cổ phiếu giảm thì nhiều nhưng đại đa số thanh khoản nhỏ cho thấy hiệu ứng giảm giá sâu có yếu tố thiếu cầu nhiều hơn là cung mạnh. Dù vậy, cũng có khá nhiều cổ phiếu thực sự chịu áp lực: NVL giảm 2,83%, GEX giảm 2,07%, HDB giảm 1,77%, GEE giảm 3,03%, EIB giảm 2,52% là những cổ phiếu thanh khoản trên mức trăm tỷ đồng.

Việc thị trường suy yếu về sức mua là điều hoàn toàn bình thường. Với ba phiên tăng mạnh cuối tuần trước tới hơn 82 điểm, nhiều cổ phiếu đạt lợi nhuận tốt trong ngắn hạn và có khả năng sẽ bị chốt lời. Thêm nữa, VN-Index có một vùng kháng cự kỹ thuật quanh mốc 1800 điểm, chỉ số cao nhất sáng nay đạt 1781,45 điểm, nên nhà đầu tư hạn chế mua mới trước khi thị trường thể hiện tín hiệu mạnh hơn.

Hiệu ứng thiếu cầu có thể nhìn thấy rất rõ ở hướng dao động giá cổ phiếu trong phiên cùng với thanh khoản thấp. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE sang nay chỉ đạt hơn 5.440 tỷ đồng, tăng nhẹ chưa tới 5% so với sáng phiên trước và vẫn ở mức thấp so với trung bình (trung bình các phiên sáng tuần trước khớp 6.075 tỷ đồng/ngày). Trong khi đó tới hơn 44% số cổ phiếu có giao dịch đã trượt giá quá 1% kể từ giá cao nhất. VN-Index cũng tương tự, đạt đỉnh lúc 10h45 tăng 7,3 điểm so với tham chiếu nhưng kết phiên đã đỏ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Các cổ phiếu đi ngược dòng tập trung chủ yếu vào những mã có lợi thế thanh khoản thấp. Gần 30 cổ phiếu vẫn đang tăng vượt 2% thì hầu hết khớp vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng. SC5, MDG, VCA, VNG, L10, ABT, VTB thậm chí kịch trần và chỉ có vài lệnh khớp. Nhóm duy nhất nổi bật tăng ngược là dầu khí. Dẫn dắt là GAS tăng 3,19%, BSR tăng 1,55%, PVD tăng 1,34%, PLX tăng 1,41%. Bên HNX cũng có PVB tăng 3,3%, POS tăng 2,9%, PVC tăng 1,7%. Trong số này BSR khớp lớn nhất với 134,9 tỷ đồng thanh khoản. Nhóm midcap ngoài dầu khí, có VGC tăng 4,72% cũng khớp đột biến 180,9 tỷ đồng, cao kỷ lục kể từ đầu tháng 2/2026.

Nhóm blue-chips sáng nay không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ điểm số khi chỉ có VIC, GAS là có khả năng chi phối. Độ rộng nhóm VN30 rất tệ với 4 mã xanh và 23 mã đỏ, chỉ số đại diện giảm 0,41%. May mắn là phần lớn cổ phiếu giảm sâu trong rổ này cũng là các mã nhỏ tới trung bình: SSB giảm 2,1%, HDB giảm 1,77%, VPL giảm 1,74%, VIB giảm 1,41%, ACB giảm 1,17%, STB giảm 1,17%.

Trong khi toàn sàn HoSE tăng nhẹ thanh khoản gần 5% thì VN30 lại giảm hơn 4%, tỷ trọng chỉ còn chiếm 46,4%. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền lớn đã chững lại đáng chú ý. Lúc tốt nhất rổ VN30 cũng có tới 20 mã xanh, cuối phiên còn 4 mã. Kết hợp với thanh khoản rất thấp, lực đỡ của bên mua suy yếu cũng là nguyên nhân quan trọng khiến giá trượt giảm.