Kỳ vọng “lãi suất đạt đỉnh - chứng khoán tạo đáy” đang trở thành bệ đỡ cho dòng tiền?

Tín hiệu "lãi suất đạt đỉnh – chứng khoán tạo đáy" đang tạo lập bệ đỡ vững chắc cho dòng tiền nội tự tin giải ngân.

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Nhìn lại thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua, các chỉ số chốt tuần trong trạng thái trái chiều khi bán tháo lan rộng từ nhóm cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) sang nhóm cổ phiếu truyền thống hơn.

Kết quả, S&P 500 và Nasdaq đều đang ở mức thấp nhất 5 tuần. Tính cả tuần, S&P 500 giảm 0,5%; Nasdaq giảm 0,7% và Dow Jones tăng 0,4%. Hiện tại, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng hơn 90% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm về mức hơn 74% từ mức hơn 90% vào đầu tuần.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index lấy lại toàn bộ số điểm đã mất kể từ đầu tháng 10 bằng tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm, qua đó cắt mạnh giảm 4 tuần liên tiếp. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.774,15 điểm, tăng +68,24 điểm (+4%). Với mức tăng này, Vn-Index đã thu hẹp mức giảm kể từ đầu năm còn -0,6% (hoặc -10,34 điểm).

Thanh khoản toàn thị trường bình quân đạt 17.260 tỷ đồng, tăng +18,3% so với tuần trước, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng vọt +19,3%, lên 14.654 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản kể từ đầu tháng 10 đang ở mức thấp nhất trong năm, giảm -0,6% so với tháng 9 và sụt -52% còn 17.632 tỷ đồng. Kể từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 25.040 tỷ đồng, giảm -13,3% so với mức bình quân năm 2025 và giảm -15,3% so với cùng kỳ.

Khối ngoại bán ròng -1.104 tỷ đồng trong tuần vừa qua, kể từ đầu tháng 10, khối ngoại bán ròng -18.314 tỷ đồng, nâng lũy kế từ đầu năm khối ngoại bán ròng -116.606 tỷ đồng (~4,5 tỷ USD).

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng, tín hiệu "lãi suất đạt đỉnh – chứng khoán tạo đáy" đang tạo lập bệ đỡ vững chắc cho dòng tiền nội tự tin giải ngân.

Tối hậu thư hạ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước (Công văn 9736/NHNN-CSTT): Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các NHTM bắt buộc giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm. Đơn vị nào không tuân thủ sẽ bị xem xét giảm hoặc giao chỉ tiêu (room) tín dụng thấp hơn. Hàng loạt ngân hàng lớn (Vietcombank, Agribank, Sacombank, HDBank) đã ngay lập tức hạ lãi suất huy động và triển khai các gói tín dụng ưu đãi giảm từ 1,5% – 2%/năm lãi suất cho vay (với lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn giảm tới 3%).

Khơi thông 230.000 tỷ đồng tín dụng vùng Đông Nam Bộ: Tại Hội nghị ngày 23/10 do NHNN và UBND TP.HCM tổ chức, các ngân hàng lớn (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, MB, HDBank...) đã ký kết 20 thỏa thuận cung ứng 230.000 tỷ đồng vốn cho các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, năng lượng và nhà ở xã hội.

Đầu tư công giải ngân tăng tốc: Lũy kế đến ngày 15/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 660.739,5 tỷ đồng, hoàn thành 64,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Hà Nội (118,2 nghìn tỷ) và TP.HCM (105 nghìn tỷ) tiếp tục dẫn đầu về quy mô giải ngân.

Xuất khẩu bứt phá, duy trì xuất siêu: Nửa đầu tháng 10/2026, xuất khẩu đạt 29,25 tỷ USD (+12,41%), giúp Việt Nam xuất siêu 1,82 tỷ USD kỳ thứ hai liên tiếp. Lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 945,07 tỷ USD (+31,43% YoY), dẫn dắt bởi nhóm máy tính và linh kiện điện tử (11,59 tỷ USD, +21,17%).

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Chính phủ trình Quốc hội dự thảo gồm 13 Chương, 130 Điều nhằm siết chặt kiểm soát đầu cơ, hạn chế phân lô bán nền tại đô thị lớn và khuyến nghị phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá phù hợp.

Mùa báo cáo tài chính quý 3/2026 đã chính thức khởi động với 465/1.519 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 24,6% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ. Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm đã công bố ghi nhận mức tăng 32,7% so với cùng kỳ, trong đó khối Phi tài chính đóng vai trò dẫn dắt chính (+79,0%), còn khối Tài chính tăng nhẹ +7,1%.

Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận vẫn ghi nhận sự phân hóa rất mạnh giữa các ngành và bị tác động lớn bởi một số doanh nghiệp quy mô lớn.

Nhìn chung, do độ phủ dữ liệu ở nhiều ngành trọng điểm vẫn còn tương đối thấp (như Bất động sản mới đại diện 4,3% vốn hóa, Tài nguyên cơ bản 21,3%), thông tin kết quả kinh doanh hiện tại chưa đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa đồng thuận lên toàn bộ thị trường.

Tác động trong ngắn hạn sẽ tập trung phân hóa rõ nét ở cấp độ từng cổ phiếu riêng lẻ — ưu tiên những doanh nghiệp có đà tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi bứt phá, trong khi nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ thêm số liệu đầy đủ từ các nhóm ngân hàng còn lại và các doanh nghiệp vốn hóa lớn để đánh giá bức tranh vĩ mô toàn cảnh.

Về mặt kỹ thuật, cú bứt phá +68 điểm đã xác nhận vùng đáy ngắn hạn quanh 1.700 - 1.720 điểm. Tuy nhiên, trước các sự kiện lớn diễn ra tuần tới — cuộc họp chính sách lãi suất của FED, BOJ, ECB và tâm lý thận trọng từ làn sóng xả cổ phiếu AI toàn cầu — chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co tích lũy kỹ thuật quanh vùng 1.760 – 1.780 điểm.

Nhà đầu tư nên tập trung dòng tiền vào các doanh nghiệp sở hữu "lá chắn" lợi nhuận Quý 3/2026 tăng trưởng thực chất và hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi chính sách vĩ mô. Theo đó, nhóm ngân hàng hưởng lợi từ việc kiểm soát giá vốn huy động và bơm vốn gói 230 nghìn tỷ.

Đầu tư công & Vật liệu xây dựng: Động lực từ tiến độ giải ngân NSNN đạt 64,6% và dòng vốn mồi hạ tầng. Xuất khẩu & Logistics (Dệt may, Thủy sản, Cảng biển nước sâu): Hưởng lợi từ đà tăng trưởng xuất khẩu 12,41% và chu kỳ xuất siêu liên tiếp.

Nhiệt điện & Năng lượng: Hưởng lợi từ phụ tải điện tăng cao và giá năng lượng quốc tế neo ở mức cao.

Về mặt kỹ thuật, Chứng khoán LBS cho rằng VN-Index hình thành nến tăng với giá đóng cửa gần mức cao nhất phiên cho thấy bên mua chiếm ưu thế. RSI(14) đạt 57,24, vượt ngưỡng trung tính 50, phản ánh động lượng hồi phục cải thiện. MFI(14) ở mức 39,85, vẫn dưới 50, cho thấy dòng tiền chưa thực sự mạnh. VN-Index đã vượt MA20 và MA5, kiểm định thành công vùng MA50 quanh 1.772 điểm, nhưng vẫn thấp hơn MA100 tại 1.784,55 điểm..

Nhìn chung, VN-Index hồi phục tích cực trong tuần qua nhờ thanh khoản gia tăng, dòng tiền cải thiện và tín hiệu kỹ thuật chuyển biến khả quan, cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại và vùng kháng cự 1.768–1.778 điểm vẫn là những rào cản quan trọng, đòi hỏi thị trường duy trì thanh khoản cao để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng tích lũy tốt, thanh khoản cải thiện và dòng tiền xác nhận; hạn chế mua đuổi khi VN-Index tiếp cận vùng 1.768–1.778 điểm. Chỉ gia tăng tỷ trọng khi chỉ số vượt kháng cự với thanh khoản duy trì tích cực.