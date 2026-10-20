Dự kiến phạt đến 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm cơ cấu cổ đông
ĐĐỗ Mến
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Theo dự thảo tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất quy định phạt tiền từ 160 triệu đồng - 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông.
Ngày 20/10, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Hồ sơ do Bộ Tài chính soạn thảo.
CHO PHÉP THÊM THỜI HẠN KHẮC PHỤC
Nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên
thị trường là dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP.
Theo đó, bổ sung quy định “phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng
đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đối với vi phạm không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông
theo quy định của pháp luật quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số
46/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định này, Điểm b Khoản 1 Điều 20, Khoản 1 Điều 22 và Điểm d Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP".
Có ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế cho phép thời hạn khắc phục
(khoảng thời gian ân hạn 6 tháng) trước khi áp dụng chế tài xử phạt hành chính đối
với vi phạm về cơ cấu cổ đông.
Nguyên nhân là bởi việc biến động tỷ lệ sở hữu
hoặc cổ đông thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần (nhất là đối với doanh nghiệp đại
chúng, niêm yết) là giao dịch mang tính chủ động của cổ đông. Doanh nghiệp bảo
hiểm không thể can thiệp hoặc ngăn chặn ngay lập tức tại thời điểm phát sinh
giao dịch.
Cùng với đó, tờ trình thể hiện, hiện nay có 9/20 doanh nghiệp
bảo hiểm là doanh nghiệp cổ phần chưa đáp ứng theo quy định về cơ cấu cổ đông
theo quy định tại Điều 66 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 19 Nghị định
số 46/2023/NĐ-CP.
Do đó, để tháo gỡ vướng mắc, dự thảo sửa đổi điểm c, khoản 1, điều 19 Nghị định
46.
Theo đó, sau khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái
bảo hiểm vẫn phải bảo đảm đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông quy định tại Điều
66 Luật Kinh doanh bảo hiểm đối với công ty cổ phần, “trừ trường hợp tăng vốn
điều lệ để bảo đảm vốn chủ sở hữu và biên khả năng thanh toán đáp ứng quy định
pháp luật”.
Việc cho phép thời hạn 06 tháng khắc phục giúp doanh nghiệp
bảo hiểm có đủ thời gian thực hiện thủ tục tái cơ cấu cổ đông, tìm kiếm cổ đông
thay thế hoặc xin điều chỉnh giấy phép theo đúng quy định pháp luật.
Ý kiến khác thì cho rằng hiện nay, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm
được thành lập và hoạt động trước ngày Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có hiệu
lực nên có cơ cấu cổ đông chưa phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định
46.
Trong khi đó, việc doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị các cổ đông hiện hữu mua
thêm cổ phần hoặc tìm kiếm cổ đông đủ tiềm lực để mua cổ phần nhằm đảm bảo cơ cấu
cổ đông cần thời gian để thương lượng, đàm phán. Đối với các doanh nghiệp bảo
hiểm có vốn góp của nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện các thủ tục
xin phê duyệt trước khi triển khai.
Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động, doanh nghiệp đề xuất chưa
bổ sung quy định này hoặc có hình thức gia hạn áp dụng điều khoản này sau 02
năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
Làm rõ vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết quy định điều kiện
về cơ cấu cổ đông được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 và điểm d khoản 1 Điều
22 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, không áp dụng cho
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
Quy định này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp bảo
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và đã có quy định lộ trình áp dụng từ
01/01/2026 đối với các công ty cổ phần được thành lập trước thời điểm ngày
01/01/2023.
“Do đó, việc bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối
với hành vi không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông đối với doanh nghiệp bảo
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm là phù hợp Luật Xử lý vi phạm hành chính và
pháp luật kinh doanh bảo hiểm”, Bộ Tài chính nêu rõ.
XỬ PHẠT HÀNH VI CHẬM TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG
Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 1a, Điều 15, “phạt
tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ thời
hạn chấp thuận hoặc từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp
đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 31 Luật Kinh
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15”.
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng doanh nghiệp bảo hiểm đã
phải chịu chế tài dân sự, việc tiếp tục áp dụng xử phạt hành chính sẽ tạo xung
đột trong áp dụng pháp luật và can thiệp vào nguyên tắc tự do thỏa thuận của hợp
đồng.
Theo Bộ Tài chính, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới
như Hoa Kỳ, Úc, Philippines… đều có quy định xử lý vi phạm hành chính đối với
việc doanh nghiệp bảo hiểm không thanh toán, bồi thường bảo hiểm đúng thời hạn
sẽ bị phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm và yêu cầu hoàn trả bao gồm cả lãi chậm
trả cho người được bảo hiểm.
Ngoài ra, liên quan đến hành vi xử phạt vi phạm hành chính
chậm trả tiền cũng đã được một số pháp luật chuyên ngành lĩnh vực khác quy định
như tại lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội...
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