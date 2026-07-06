Bộ Tài chính đề xuất “cởi trói” điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kế toán
ĐĐỗ Như
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Liên quan dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đề xuất đưa hoạt động dịch vụ kế toán ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 và cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Ngày 6/7, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu thẩm định Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.
SỐ LƯỢNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐƯỢC CẤP PHÉP RẤT ÍT
Theo Bộ Tài chính – cơ quan chủ trì soạn thảo, quy định hiện
hành tại Luật Kế toán 2015 thì dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều
kiện.
Theo đó, các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ kế
toán sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và tuân thủ các thủ tục cấp giấy
phép rất chặt chẽ. Ví dụ, cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán trong doanh nghiệp,
người hành nghề phải có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, mỗi
doanh nghiệp phải có ít nhất 2 kế toán viên hành nghề...
Vì vậy, số lượng các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế
toán được Bộ Tài chính cấp giấy phép hiện nay rất ít, khoảng 540 kế toán viên
hành nghề tại khoảng 190 đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và khoảng 118 doanh
nghiệp kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán.
Quy mô này chưa đáp ứng đủ nhu cầu cần thuê dịch vụ kế toán
của các đơn vị trong nền kinh tế trong khi Việt Nam hiện có gần 1,1 triệu doanh
nghiệp trong đó có khoảng 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, chưa kể đến
các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đơn vị kế toán công có nhu cầu thuê dịch
vụ kế toán).
Theo thông lệ quốc tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều
không coi dịch vụ kế toán là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và cũng không
có việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ kế
toán viên để làm điều kiện cho việc hành nghề và kinh doanh dịch vụ kế toán như
Việt Nam hiện nay.
Do đó, Bộ Tài chính đề xuất đưa hoạt động dịch vụ kế toán ra
khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư
năm 2025 và cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
ĐỀ XUẤT MỚI GIÚP MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Dự thảo luật bãi bỏ toàn bộ điều 60, 61, 62 quy định về điều
kiện, hồ sơ, thời hạn cấp phép dịch vụ kế toán và nhiều quy định khác có liên
quan. Điều 57 quy định về việc cấp chứng chỉ kế toán viên cũng bị bãi bỏ.
Theo Bộ Tài chính, việc đưa dịch vụ kế toán ra khỏi ngành,
nghề kinh doanh có điều kiện góp phần quan trọng trong việc mở rộng đối tượng
được cung cấp dịch vụ kế toán..
Cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán chỉ cần có tiêu chuẩn như đối
với người làm kế toán, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp thay vì phải có chứng
chi kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên như hiện nay.
Theo đó, người làm kế toán phải có phẩm chất đạo đức nghề
nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; có trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế
toán; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán… (Điều 51 Luật Kế toán 2015).
Như vậy, sẽ có thêm nhiều cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ
kế toán để các đơn vị có nhu cầu lựa chọn, tạo thuận lợi cho công tác kế toán của
đơn vị.
Đối với việc bảo vệ lợi ích của các đơn vị thuê dịch vụ, các
quy định về tiêu chuẩn của người làm kế toán, người làm kế toán trưởng vẫn được
giữ nguyên. Trong đó, kế toán trưởng phải
có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán lên đến 5 năm đối
với người làm kế toán trưởng.
Các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán phải có trách
nhiệm tuân thủ pháp luật về kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chịu
trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán đã
cung cấp.
Nếu xác định có thiệt hại, đơn vị thuê dịch vụ có quyền yêu
cầu cá nhân, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán bồi thường theo hợp đồng và quy định
của pháp luật.
Đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài
chính cũng rà soát, đề xuất sửa đổi theo hướng cắt giảm, bãi bỏ một số điều kiện.
Theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập hiện hành, một
trong các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm
toán cho Công ty TNHH 2 thành viên trở
lên, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân là “có Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
theo quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên, do một số thủ tục hành chính đã được khai thác
trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc cơ sở dữ liệu chuyên
ngành nên không cần yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu này.
Do đó, dự thảo cắt giảm điều kiện này đối với hoạt động
kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ
các thành phần hồ sơ nói trên. Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp kiểm toán
tiết kiệm chi phí, thời gian.
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