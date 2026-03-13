Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Doanh nghiệp bảo hiểm muốn lùi lộ trình cơ cấu cổ đông

Lan Anh

13/03/2026, 21:52

Quy định về cơ cấu cổ đông theo Luật Kinh doanh bảo hiểm dự kiến được áp dụng từ năm 2026 đang đặt ra nhiều thách thức đối với một số doanh nghiệp trong quá trình tăng vốn và tìm kiếm nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đề xuất lùi thời điểm áp dụng so với lộ trình hiện hành…

VnEconomy

Theo tờ trình của Bộ Tài chính, một trong những đề xuất tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm là quy định liên quan đến điều kiện chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Điều 19 của dự thảo Nghị định này quy định về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và phần vốn được cấp cho chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam đang thu hút nhiều sự quan tâm xoay quanh điều kiện về cơ cấu cổ đông.

Một số doanh nghiệp bảo hiểm như: Bảo hiểm Bảo Long, Bảo hiểm Phú Hưng (PAC), Bảo hiểm Viễn Đông (VASS), AAA và Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung quy định chuyển tiếp đối với điều kiện cơ cấu cổ đông quy định tại Điều 66 của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Các công ty cổ phần thành lập trước ngày 1/1/2023 nên được lùi thời điểm áp dụng quy định này đến năm 2031 (đối với PAC) hoặc năm 2032 (đối với Bảo Long, VASS, AAA và GIC), thay vì phải thực hiện từ ngày 1/1/2026 như lộ trình hiện nay.

(Đề xuất của PAC, Bảo Long, VASS, AAA và GIC)

Cụ thể, theo Điều 66 của Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần phải bảo đảm các yêu cầu chặt chẽ về cơ cấu cổ đông nhằm bảo đảm năng lực tài chính.

Trong đó, doanh nghiệp phải có tối thiểu 2 cổ đông là tổ chức, mỗi tổ chức nắm giữ ít nhất 10% vốn điều lệ; trong khi một cổ đông cá nhân không được sở hữu quá 10% vốn.

Ngoài ra, các tổ chức tham gia góp vốn cũng phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực tài chính.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phải có tổng tài sản tối thiểu 2 tỷ USD và ít nhất 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Trong khi đó, tổ chức trong nước phải có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng tại năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép.

Theo phản ánh từ các doanh nghiệp, việc phải áp dụng ngay các tiêu chí về cơ cấu cổ đông theo Điều 66 đang tạo ra hai trở ngại lớn trong thực tế.

Thứ nhất, quy định về cơ cấu cổ đông có thể làm hạn chế khả năng góp vốn và chuyển nhượng cổ phần của cá nhân và tổ chức.

Nếu buộc phải chuyển nhượng cổ phần sáng lập cho tổ chức mới nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý thì các cổ đông hiện hữu có thể bị ảnh hưởng quyền lợi. Ngoài ra, tìm kiếm nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định cũng không đơn giản, các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết.

Thứ hai, đối với nhà đầu tư nước ngoài, yêu cầu tổ chức phải trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và sở hữu tổng tài sản tối thiểu 2 tỷ USD đang thu hẹp đáng kể phạm vi tham gia.

Cổ đông lớn của Công ty Bảo Long là SCB hiện đang nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và đang nắm giữ tới 81,8% vốn điều lệ. Trong bối cảnh này, việc tìm thêm một cổ đông lớn mới sở hữu khoảng 10% vốn điều lệ, tương đương khoảng 60 tỷ đồng là không dễ thực hiện.

Trong khi đó, với nhà đầu tư trong nước, các tổ chức đáp ứng điều kiện tổng tài sản trên 2.000 tỷ đồng chủ yếu là ngân hàng hoặc các tập đoàn lớn.

Mặc dù vậy, nhiều ngân hàng đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm trong cùng hệ sinh thái hoặc có xu hướng nắm giữ cổ phần chi phối. Còn các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản hoặc sản xuất thường không có định hướng đầu tư dài hạn vào ngành bảo hiểm.

Từ những khó khăn nêu trên, các doanh nghiệp đề xuất cơ quan soạn thảo cân nhắc lùi thời điểm áp dụng quy định về cơ cấu cổ đông đối với công ty cổ phần sang năm 2031 hoặc 2032, tương tự lộ trình áp dụng các quy định về vốn theo phương pháp quản lý dựa trên rủi ro.

Ngoài ra, doanh nghiệp Bảo hiểm Agribank (ABIC) cũng đề xuất điều chỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 của dự thảo theo hướng không áp dụng điều kiện cơ cấu cổ đông đối với trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, về phía cơ quan quản lý, Bộ Tài chính cho biết Điều 66 của Luật Kinh doanh bảo hiểm đã quy định rõ khi doanh nghiệp thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ, các điều kiện liên quan đến cơ cấu cổ đông vẫn phải bảo đảm theo quy định của luật.

Đối với kiến nghị của ABIC, Bộ Tài chính cho rằng điều kiện về cơ cấu cổ đông cần được áp dụng cho mọi trường hợp tăng vốn điều lệ, bởi đây là yêu cầu đã được quy định trực tiếp trong Luật Kinh doanh bảo hiểm và có hiệu lực từ năm 2023.

Đồng thời, khoảng thời gian ba năm được quy định trong Nghị định 46/2023/NĐ-CP là đủ để các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị và điều chỉnh để phù hợp với quy định mới.

“Nghị định 46/2023/NĐ-CP cũng đã thiết kế giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thành lập trước khi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có hiệu lực. Theo lộ trình, các doanh nghiệp phải hoàn tất việc đáp ứng các yêu cầu về cơ cấu cổ đông kể từ ngày 1/1/2026”

(Bộ Tài chính)

Đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm: Cắt giảm 30% điều kiện đầu tư nhưng vẫn bảo đảm an toàn hệ thống

11:58, 03/11/2025

Đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm: Cắt giảm 30% điều kiện đầu tư nhưng vẫn bảo đảm an toàn hệ thống

Từ khóa:

Bộ Tài Chính công ty bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm Luật Kinh doanh bảo hiểm Nghị định 46/2023/NĐ-CP tài chính tăng vốn điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm

Bộ Tài chính nêu tên các tổ chức chậm trễ kiểm kê tài sản công

Bộ Tài chính nêu tên các tổ chức chậm trễ kiểm kê tài sản công

Bộ Tài chính cho biết tiến độ triển khai giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa đồng đều. Đáng chú ý, vẫn còn 3 tổ chức chưa đăng ký đối tượng kiểm kê trong khi nhiều đơn vị có tỷ lệ gửi và phê duyệt báo cáo còn thấp…

Lý do khiến vàng không tăng giá dù căng thẳng Trung đông tăng cao

Lý do khiến vàng không tăng giá dù căng thẳng Trung đông tăng cao

Có một số yếu tố phía sau việc giá vàng thiếu động lực tăng trong bối cảnh chiến sự căng thẳng ở Trung Đông...

BIDV nhận cú đúp giải thưởng: Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Tiền gửi tốt nhất Châu Á

BIDV nhận cú đúp giải thưởng: Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Tiền gửi tốt nhất Châu Á

Trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.

Hộ kinh doanh lúng túng chọn phương pháp tính thuế khi doanh thu thay đổi

Hộ kinh doanh lúng túng chọn phương pháp tính thuế khi doanh thu thay đổi

Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định phương pháp tính thuế trên thu nhập phải được duy trì ổn định trong 2 năm liên tiếp kể từ năm bắt đầu áp dụng. Song trong quá trình triển khai, không ít hộ vẫn lúng túng khi doanh thu thực tế thay đổi, nhất là tại ngưỡng 3 tỷ đồng/năm…

Giảm phiền hà cho người nộp thuế, Bộ Tài chính mở rộng các trường hợp miễn nộp hồ sơ khai thuế

Giảm phiền hà cho người nộp thuế, Bộ Tài chính mở rộng các trường hợp miễn nộp hồ sơ khai thuế

Một trong những nội dung mới tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế của Bộ Tài chính mới đây là bổ sung và hoàn thiện quy định về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế nhằm khắc phục những bất cập trong quy trình đăng ký, khai và tính thuế…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy