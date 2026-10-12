“Du lịch concert” đã trở thành một xu hướng rõ nét

Sự kết hợp giữa âm nhạc và du lịch đang mở ra một xu hướng mới, nơi mỗi sự kiện, mỗi concert không chỉ là trình diễn và bán vé, mà còn là "cú hích" kinh tế và cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia…

Ảnh minh họa: Vero Asean

Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường du lịch concert toàn cầu dự kiến đạt hơn 330 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 15,8% trong giai đoạn 2026-2033.

Còn khảo sát của Paradise Vietnam năm 2025 cho thấy có tới 85% khách quốc tế tham dự concert tại Việt Nam cho biết, âm nhạc chính là động lực chính cho chuyến đi. Đáng chú ý, mức chi tiêu trung bình của nhóm khách này lên đến 1.200 USD cho một hành trình kết hợp du lịch và âm nhạc.

Động lực chính đến từ sự thay đổi trong hành vi của thế hệ Millennials và Gen Z, những người ngày càng ưu tiên các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa và kết nối văn hóa hơn là những chuyến tham quan truyền thống. Một tấm vé concert của nghệ sỹ yêu thích hay một lễ hội âm nhạc có thể trở thành lý do để đặt vé máy bay, tìm kiếm khách sạn và khám phá một thành phố mới.

Mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com công bố dữ liệu đặt chỗ trên nền tảng về nhu cầu đi lại, lưu trú tại Hà Nội và TP.HCM trong các ngày có concert lớn. Tại Hà Nội, BIGBANG diễn hai đêm 24 - 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm.

Theo Trip.com, nhu cầu đặt dịch vụ bắt đầu tăng sau khi lịch diễn được công bố ngày 11/6. Vé được mở bán từ 13/8, và đến 14/8, thời điểm mở bán sớm, lượng đặt vé máy bay và khách sạn cho dịp concert gấp 6 lần mức trung bình ngày.

Khán giả vây kín concert “Anh trai say hi 2”. Ảnh: VieON.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội ngày 23 - 26/10 tăng 74%, số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ 2025. Tính chung tháng 10, lượng đặt chỗ đến thủ đô trên nền tảng tăng 45%. Các thị trường gửi khách nhiều nhất gồm TP.HCM, Seoul, Đài Bắc, Nagoya, Đà Nẵng và Busan. Người hâm mộ có xu hướng lên kế hoạch sớm: vé máy bay được đặt trung bình 70 ngày trước chuyến đi, khách sạn trước 76 ngày. Các khách sạn trong bán kính 3 km quanh Mỹ Đình do đó đã hết phòng từ 29/7.

Ba tháng cuối năm cũng được xem là "mùa concert" tại Đông Nam Á. Theo Trip.com, lượng đặt chỗ đến Bangkok dịp The Weeknd biểu diễn trong tháng 10 cao gấp 7 lần mức trung bình ngày, trong khi Kuala Lumpur ghi nhận mức tăng gần 22 lần vào đầu tháng 11. Sang tháng 12, các đêm diễn của BTS tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đến Bangkok, Kuala Lumpur và Singapore. Lượng đặt vé đi Bangkok gấp hơn 12 lần, Singapore gần 8 lần so với cùng kỳ 2025.

Tương tự, nền tảng du lịch Agoda cũng ghi nhận lượng du khách Việt tìm kiếm chuyến đi Bangkok trong tháng 11 tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức hút này đến từ đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026, một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất khu vực, lần đầu diễn ra tại thủ đô Thái Lan vào ngày 14/11.

Nhu cầu cũng được ghi nhận với chuyến lưu diễn BTS World Tour 'Arirang' vào tháng 12. Theo đó, 88% lượt đặt chỗ đến Bangkok trong tháng 12 tập trung vào giai đoạn 1 đến 5/12; 91% lượt đặt chỗ đến Kuala Lumpur tập trung từ ngày 9 đến 12/12; còn 73% lượt đặt chỗ đến Singapore rơi vào giai đoạn 17 đến 22/12, tương ứng với lịch biểu diễn dự kiến của nhóm.

Toàn cảnh một concert ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: DatVietVAC

Với du lịch nội địa, mùa concert cuối năm cũng cho thấy những chuyến đi như vậy có thêm nhiều cơ hội để bùng nổ. Riêng ngày 17/10 tới đây, TP.HCM dự kiến đồng thời có Tinh Hà Say Hi Concert cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh hay Edge of Calm Tour của Tiffany Young…

Đại diện các khách sạn cho biết lượng đặt phòng thường tăng ngay khi các concert được công bố và tiếp tục tăng vọt khi vé mở bán chính thức. Nhiều khách chọn đến Hà Nội trước một ngày thay vì chỉ ở lại trong đêm diễn để chớp lấy ưu đãi di chuyển cho khách lưu trú. Một số người khác lại tận dụng ngày diễn để đi chơi tại thành phố của nghệ sĩ mình thích. Ở TP.HCM, những du khách chi tiêu cao thường chọn lưu trú tại các khách sạn 5 sao nằm ngay trung tâm để dễ dàng tiếp cận những điểm quen thuộc trong tầm đi bộ.

Trip.com cho biết nhu cầu đặt vé máy bay và khách sạn tăng vọt trước thềm hai concert Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, diễn ra ngày 17 - 18/10. Ngày 16 - 19/10, lượng đặt vé máy bay đến TP.HCM tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượt đặt phòng khách sạn cho hai đêm 16 - 17/10 tăng 621%, gấp hơn 7 lần cùng kỳ.

Tất cả cho thấy một xu hướng rõ nét: chỉ một sự kiện âm nhạc cũng có thể định hình lại cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi, bất kể concert được tổ chức trong nước hay ở nước ngoài. Khi trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định du lịch, du lịch âm nhạc đang chuyển mình thành động lực tăng trưởng bền vững.

Truyền thông quốc tế dự đoán chuỗi concert Arirang của BTS sẽ sánh ngang kỷ lục của Taylor Swift. Ảnh: Big Hit Music

Giám đốc Quốc gia Traveloka, bà Huỳnh Thị Mai Thy cho hay: “Chúng tôi đang chứng kiến du lịch âm nhạc trở thành một trong những động lực quan trọng định hình cách du khách trẻ Việt Nam lên kế hoạch cho các chuyến đi. Ngày càng nhiều người sẵn sàng xây dựng cả một hành trình xoay quanh các sự kiện âm nhạc trực tiếp diễn ra trong khu vực”.

Điểm đặc trưng của loại hình này nằm ở tính đa trải nghiệm. Một chuyến đi không chỉ xoay quanh sân khấu, mà mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ: Lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan. Các Concert thường được tổ chức tại những đô thị lớn hoặc điểm đến có sức hút du lịch, từ đó tạo điều kiện để du khách khám phá những địa danh mới mẻ, đồng thời tham gia các hoạt động bên lề như thưởng thức ẩm thực bản địa hay trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

Tại Hà Nội, xu hướng này cũng đang trở nên phổ biến khi Thủ đô liên tiếp được lựa chọn là điểm đến của nhiều chương trình biểu diễn quy mô lớn. Chỉ tính từ nay đến cuối năm, đã có ít nhất hai sự kiện âm nhạc quy mô lớn là Hanoi Jazztival 2026 và concert của nhóm BigBang (Hàn Quốc) xác nhận sẽ tổ chức tại Hà Nội, góp phần giúp Thủ đô từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ biểu diễn quốc tế.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các sự kiện này hướng tới mục tiêu “lan tỏa hình ảnh Hà Nội ra thế giới và đưa thế giới đến Việt Nam”, đồng thời góp phần định vị Thủ đô như một điểm đến văn hóa sáng tạo.