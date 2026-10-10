Khánh Hòa mở rộng thị trường cùng với tăng cường đón du khách Nga

Trong 9 tháng năm 2026, du khách châu Âu đến Việt Nam tăng trưởng 55%, riêng thị trường Nga đạt hơn một triệu lượt khách. Với quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện nay, Nga đang trở thành một trong những động lực quan trọng của du lịch Việt Nam…

Ảnh: Anex Việt Nam

Chiều 8/10, tại Champa Island Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026”. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền cho biết, du lịch tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương với doanh thu gần 68.000 tỷ đồng, tăng gần 21%.

Đáng lưu ý, trong 9 tháng, Khánh Hòa đón gần 1,2 triệu lượt khách Nga và các nước CIS, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 966.118 lượt khách Nga, tăng gấp 2,9 lần. Đây là nhóm thị trường quốc tế tăng trưởng mạnh nhất của du lịch Khánh Hòa.

Sự phục hồi nhanh của thị trường Nga đang góp phần tạo nên một chuyển động đáng chú ý trong cơ cấu mùa vụ của du lịch Khánh Hòa: khi mùa du lịch nội địa dần qua cao điểm, một mùa khách quốc tế mới bắt đầu. Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi mùa đông kéo dài tại Nga, Khánh Hòa vẫn duy trì điều kiện thuận lợi cho nghỉ dưỡng biển. Đây cũng là giai đoạn du khách Nga có nhu cầu tránh lạnh và tìm kiếm những kỳ nghỉ dài ngày.

Tháng 9/2026, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam đã phối hợp với Hãng hàng không Vietjet khai thác đường bay Moscow (Nga) - Khánh Hòa với tần suất 3 chuyến/tuần, dự kiến nâng lên 5 chuyến/tuần vào đầu năm 2027. Với đường bay mới này, mạng lưới kết nối các thành phố của Nga và Khánh Hòa của công ty nâng lên 28 chuyến/tuần.

Sự phục hồi nhanh của thị trường Nga đang góp phần tạo nên một chuyển động đáng chú ý trong cơ cấu mùa vụ của du lịch Khánh Hòa. Ảnh: Anex Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Duyên, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, cho biết dự kiến năm 2026, công ty đón khoảng 316.000 lượt khách Nga và các nước CIS; kế hoạch năm 2027 đón khoảng 378.000 lượt.

Tương tự, bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam cho biết, năm 2026, công ty sẽ đưa khoảng 200.000 lượt khách Nga và các nước CIS đến Khánh Hòa. Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam, Công ty TNHH Aqua Travel Group... cũng đang tích cực quảng bá, hợp tác với các đối tác để đưa thêm du khách đến tỉnh.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, việc khai thác thị trường khách Nga và các nước CIS hiện nay vẫn có những khó khăn nhất định, do kết nối hàng không giữa Khánh Hòa với Nga và các nước CIS còn phụ thuộc nhiều vào chuyến bay thuê chuyến. Thị trường này cũng chịu sự cạnh tranh từ nhiều điểm đến nghỉ dưỡng trong khu vực, trong khi chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nhân lực tiếng Nga vẫn cần được nâng cao.

Để khai thác bền vững thị trường khách Nga, các doanh nghiệp lữ hành đề nghị tỉnh cần chỉnh trang không gian đô thị. Phát triển thêm sản phẩm vui chơi, giải trí cho khách quốc tế lưu trú dài ngày; tăng cường quản lý việc người nước ngoài bán tour trái phép; bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn và trách nhiệm đối với khách.

Nhiều doanh nghiệp đang tích cực quảng bá, hợp tác với các đối tác để đưa thêm du khách Nga đến tỉnh. Ảnh: Anex Việt Nam

Đề cập đến vấn đề này, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh lưu trú, lữ hành. Đồng thời nghiên cứu giải pháp nâng chất lượng nhân lực tiếng Nga. Sở sẽ phối hợp với Công an tỉnh để kiểm tra các điểm, quầy bán tour trái phép; xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo, bán hàng không niêm yết giá, nâng giá.

Ở góc nhìn dài hạn, các chuyên gia du lịch cho rằng, khai thác bền vững không chỉ là tăng lượt khách, mà quan trọng hơn là giữ được khách và để du khách chi tiêu nhiều hơn. Phần lớn du khách Nga đến Khánh Hòa theo chuyến bay thuê chuyến, chỉ cần đường bay gián đoạn là lượng khách sụt giảm ngay. Vì vậy, tỉnh cần đẩy mạnh quảng bá du lịch Khánh Hòa tại Nga và các nước CIS; phối hợp với các hãng hàng không nghiên cứu phát triển thêm các đường bay thường lệ.

Bên cạnh đó, bài toán dài hạn không thể chỉ xoay quanh việc đưa khách Nga đến Khánh Hòa. Một điểm đến muốn hoạt động quanh năm cần tạo ra nhiều lớp sản phẩm để khách có lý do lưu trú lâu hơn, chi tiêu đa dạng hơn và quay trở lại. Để đạt được điều đó, Khánh Hòa biến lợi thế khí hậu thành lợi thế sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào một vài thị trường lớn bằng cách mở rộng cơ cấu du khách, tạo ra những mùa khách khác nhau trong cùng một năm.

Dù vậy, bài toán dài hạn không thể chỉ xoay quanh việc đưa khách Nga đến Khánh Hòa. Ảnh: Anex Việt Nam

Theo Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, địa phương phấn đấu phát triển du lịch theo hướng chất lượng, chiều sâu và bền vững, từng bước đưa Khánh Hòa vào nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về du lịch.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 được đặt ra ở mức cao, với khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%, tương đương khoảng 13,2 - 14,85 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% vào cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Cùng với tăng số lượng khách, Khánh Hòa hướng tới nâng cao giá trị từ mỗi chuyến đi, với thời gian lưu trú bình quân 4 - 5 ngày và mức chi tiêu bình quân tăng 1,5 - 2 lần so với năm 2025. Chất lượng trải nghiệm cũng được đặt vào nhóm mục tiêu quan trọng khi chỉ số hài lòng của du khách phấn đấu đạt trên 80% vào năm 2027 và trên 90% vào năm 2030.

Để đạt được những mục tiêu này, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung phục hồi, củng cố các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ. Đây là những thị trường được kỳ vọng tiếp tục tạo nguồn khách quan trọng, đồng thời mở ra dư địa để đa dạng hóa cơ cấu khách quốc tế.

Cùng với tăng số lượng khách, Khánh Hòa hướng tới nâng cao giá trị từ mỗi chuyến đi. Ảnh: Anex Việt Nam

Trong giai đoạn 2028 - 2030, chiến lược mở rộng thị trường sẽ được đẩy mạnh hơn, hướng tới Tây Âu, Australia, Ấn Độ, Trung Đông và một số nước ASEAN như Indonesia, Philippines. Tỉnh nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường bay tới các thành phố của Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines; đồng thời hướng tới việc hình thành đường bay thẳng thường lệ Sydney hoặc Melbourne - Cam Ranh với tần suất 2 - 3 chuyến mỗi tuần.

Đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu có thêm ít nhất 3 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Tổng số ghế quốc tế dự kiến tăng tối thiểu 20% so với năm 2025, trong khi tỷ lệ duy trì các đường bay mới phải đạt trên 80%. Đây không chỉ là mục tiêu về kết nối giao thông mà còn là cơ sở để tỉnh xây dựng các thị trường khách ổn định, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào một số thị trường nhất định.