Du lịch Đà Nẵng khởi động ngày đầu năm 2025 đầy hứng khởi

Từ 8h00 đến 10h00 sáng ngày 01/01, tại Ga đến quốc nội và quốc tế của Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, chương trình chào đón du khách bằng đường hàng không do Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra sôi động.

Lãnh đạo Sở Du lịch và các đơn vị ngành Hàng không tại Đà Nẵng chào đón và tặng quà những vị khách đầu tiên đến Đà Nẵng sáng 01/01/2025. Ảnh: Ngô Anh Văn

Hoạt động đón khách đầu năm luôn là sự kiện mở màn đầy cảm hứng cho ngành du lịch. Năm nay, với sự chung tay của các doanh nghiệp, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã chuẩn bị gần 1.000 voucher trải nghiệm dịch vụ dành tặng những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng. Đặc biệt, tại ga quốc nội, ba hành khách may mắn trên chuyến bay VN110 của Vietnam Airlines từ TP. Hồ Chí Minh hạ cánh lúc 08h20 đã nhận được những phần quà ý nghĩa.

Tại ga quốc tế, những du khách từ Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc) đến Đà Nẵng trong khung giờ 09h00 – 10h00 cũng được chào đón nồng nhiệt.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Trung, trong ngày đầu tiên của năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 125 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó số chuyến bay quốc tế đạt 57 chuyến. Tính riêng dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 (từ 28/12/2024 đến ngày 01/01/2025), Sân bay Quốc tế Đà Nẵng chào đón hơn 600 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Những du khách quốc tế đầu tiên xuống tàu Noordam đến Đà Nẵng bằng đường biển qua cảng Tiên Sa. Ảnh Ngô Anh Văn

Trước đó, lúc 6h45 cùng ngày, Đà Nẵng hân hoan chào đón gần 2.000 du khách quốc tịch châu Âu, Mỹ trên du thuyền Noordam, một trong bốn tàu thuộc dòng Vista Class của Holland American Line, với chiều dài 285,29m và 11 tầng phục vụ 924 phòng, tàu Noordam mang đến cho du khách trải nghiệm đẳng cấp với nhà hàng, spa, hồ bơi, và các hoạt động giải trí phong phú.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết tàu Noordam xuất phát từ Singapore ngày 22/12/2024, đã đi qua Thái Lan, Campuchia trước khi đến Việt Nam. Tại Đà Nẵng, du khách sẽ dành 02 ngày tham quan những điểm đến nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng (Sơn Trà), Bảo tàng Điêu khắc Chăm, biển Mỹ Khê và khám phá thành phố bằng xích lô trên những tuyến đường ven sông Hàn thơ mộng.Theo dự báo của Cảng Đà Nẵng, số lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường biển năm 2025 có sự tăng trưởng mạnh, Cảng Tiên Sa dự kiến đón 76 chuyến tàu (tăng 41 chuyến so với năm 2024) với lượng khách ước đạt hơn 70.000 lượt, dự kiến tăng 64% so với năm 2024.

Những du khách quốc tế đầu tiên đi trên Noordam làm thủ tục nhập cảnh tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Những tín hiệu tích cực trong ngày đầu năm mang đến kỳ vọng lớn cho ngành du lịch Đà Nẵng năm 2025, với mục tiêu thu hút hơn 11,9 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2024, bằng 149% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,8 triệu lượt; khách nội địa ước đạt hơn 7,1 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2025 phấn đấu đạt hơn 36 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2024, bằng 169% so với năm 2019.