Du lịch golf: Khi trải nghiệm trở thành giá trị cốt lõi

Không chỉ dừng lại ở những vòng golf trên các sân chơi đẳng cấp, du lịch golf quốc tế đang mở ra xu hướng trải nghiệm kết hợp giữa thể thao, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa…

Ảnh minh họa: Sporting Insights

Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường du lịch golf toàn cầu được định giá ở mức 27,98 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường này dự kiến ​​sẽ tăng từ 30,55 tỷ USD vào năm 2026 lên 61,8 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,21% trong giai đoạn dự báo. Khu vực Bắc Mỹ chiếm ưu thế với thị phần doanh thu 35% vào năm 2025.

Du lịch golf là một phân khúc chuyên biệt trong ngành du lịch và giải trí toàn cầu, kết hợp việc đi du lịch của cá nhân hoặc nhóm chủ yếu với mục đích chơi golf tại các sân golf, khu nghỉ dưỡng hoặc giải đấu. Thị trường này được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với du lịch trải nghiệm, du lịch phong cách sống và các kỳ nghỉ dựa trên thi đấu thể thao.

Các điểm đến du lịch golf thường tích hợp chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa cùng với các hoạt động du lịch khác. Sự tham gia ngày càng tăng của du khách có thu nhập cao và người về hưu tiếp tục hỗ trợ quy mô thị trường du lịch golf, trong khi khả năng cạnh tranh của điểm đến và chất lượng dịch vụ vẫn là những yếu tố khác biệt quan trọng.

Đối với golfer Việt Nam, việc trải nghiệm những sân golf ở nước ngoài mang đến cơ hội mở rộng góc nhìn về bộ môn thể thao này. Ảnh: Euronews

Đặc biệt, xu hướng thị trường du lịch golf ngày càng được định hình bởi sở thích du lịch trải nghiệm và du lịch theo phong cách sống. Một trong những xu hướng nổi bật nhất là sự phát triển của các khu nghỉ dưỡng golf kết hợp chơi golf với spa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực cao cấp và các hoạt động văn hóa. Tính bền vững cũng nổi lên như một xu hướng chính, với việc quản lý sân golf thân thiện với môi trường, bảo tồn nguồn nước và các hoạt động du lịch có trách nhiệm.

Một xu hướng quan trọng khác là sự phổ biến ngày càng tăng của du lịch golf trong giới trẻ và những người chơi golf không theo truyền thống, được hỗ trợ bởi các gói du lịch linh hoạt và các trải nghiệm golf ngắn ngày. Du lịch golf doanh nghiệp và du lịch khen thưởng cũng đang thu hút sự chú ý, khi các doanh nghiệp sử dụng các sự kiện golf để kết nối và xây dựng mối quan hệ. Báo cáo Ngành Du lịch Golf của Fortune Business Insights nhấn mạnh sự gia tăng du lịch xuyên biên giới cho các trải nghiệm chơi golf tại điểm đến, củng cố sức hấp dẫn toàn cầu của thị trường này.

Đối với golfer Việt Nam, việc trải nghiệm những sân golf ở nước ngoài mang đến cơ hội mở rộng góc nhìn về bộ môn thể thao này. Mỗi sân golf có đặc trưng riêng về địa hình, thiết kế, cảnh quan và độ khó ngoài biên giới, sẽ tạo nên những thử thách khác biệt so với các sân chơi quen thuộc trong nước.

Trung Quốc là một trong những thị trường du lịch golf hấp dẫn. Ảnh: AT Travel Vietnam

Được thành lập từ năm 1993, AT Travel Vietnam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm tổ chức các chương trình du lịch trong nước và quốc tế. Với định hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch golf, AT Travel Vietnam tập trung xây dựng các chương trình dành cho golfer cá nhân, nhóm bạn, câu lạc bộ golf và khách hàng doanh nghiệp. Doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội các nhà điều hành tour Golf quốc tế (IAGTO), đồng thời sở hữu giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Hiện nay, AT Travel Vietnam có văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, tư vấn và phục vụ khách hàng tại hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Một trong những định hướng phát triển của AT Travel Vietnam là mở rộng danh mục tour golf quốc tế, mang đến cho golfer Việt cơ hội khám phá những thị trường golf đa dạng về cảnh quan, thiết kế sân và phong cách trải nghiệm.

Trong đó, Trung Quốc là một trong những thị trường được AT Travel chú trọng khai thác với nhiều điểm đến nổi bật như Hải Nam, Thâm Quyến, Quảng Châu, Côn Minh, Thượng Hải, Hàng Châu và Trùng Khánh. Tại Hải Nam, golfer có cơ hội trải nghiệm hệ thống sân golf quy mô lớn, kết hợp nghỉ dưỡng tại các khu phức hợp golf resort. Trong khi đó, Thâm Quyến và Quảng Châu mang đến những lựa chọn đa dạng, phù hợp cho những hành trình kết hợp nhiều vòng chơi và tham quan đô thị.

Doanh nghiệp mong muốn mang đến cho golfer Việt cơ hội khám phá những thị trường golf đa dạng về cảnh quan, thiết kế sân và phong cách trải nghiệm. Ảnh: AT Travel Vietnam

Bên cạnh Trung Quốc, các điểm đến Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines và Campuchia cũng được quan tâm nhờ khoảng cách di chuyển thuận tiện, hệ thống sân golf phong phú và khả năng kết hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa.

Nếu các điểm đến châu Á hấp dẫn bởi sự thuận tiện và đa dạng lựa chọn, những hành trình đến Nga và châu Âu lại mang đến trải nghiệm khác biệt về không gian, khí hậu và cảnh quan. Ở những thị trường xa hơn như Australia, New Zealand và Nam Phi, sức hấp dẫn của du lịch golf đến từ sự kết hợp giữa các sân golf có cảnh quan ấn tượng và hệ sinh thái thiên nhiên phong phú…

Thông qua việc phát triển các thị trường đa dạng, AT Travel Vietnam hướng đến xây dựng danh mục sản phẩm linh hoạt, đáp ứng nhiều quỹ thời gian, ngân sách và sở thích khác nhau của du khách Việt.

Thông tin doanh nghiệp: Công Ty TNHH AT Travel Vietnam. Website: https://tourgolf.vn/. Hotline: 0941 641 155