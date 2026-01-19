Golf trở thành sản phẩm du lịch chiến lược

Với hơn 80 sân golf đang hoạt động, hàng chục dự án mới được phê duyệt, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết doanh thu du lịch golf chạm mốc 1 tỷ USD trong năm 2025. Con số này tương đương khoảng 8 - 10% tổng doanh thu du lịch quốc gia...

Trên bản đồ du lịch thế giới, golf từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của một môn thể thao giải trí. Theo các báo cáo thị trường quốc tế, quy mô du lịch golf toàn cầu năm 2024 ước đạt hơn 25 tỷ USD, và dự báo sẽ tăng lên khoảng 42 tỷ USD vào năm 2030.

Điều đáng chú ý là nhóm du khách golf luôn nằm trong phân khúc chi tiêu cao nhất, với mức chi tiêu trung bình cao gấp 5 đến 6 lần khách du lịch thông thường, thời gian lưu trú dài và khả năng quay lại cao.

Mới đây, giải golf đồng đội Vietnam International Team Golf Championship 2026 (VITGC) đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội tuyển chủ nhà Việt Nam. Dù số lượng các quốc gia tham dự còn khiêm tốn (5), nhưng đã đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải golf đồng đội quốc tế thi đấu theo thể thức đối kháng match play. Giải diễn ra trên sân đấu do huyền thoại golf thế giới Greg Norman thiết kế tại Phan Thiết, Lâm Đồng.

Các giải đấu quốc tế như vậy không chỉ là sự kiện thể thao. Hình ảnh những đường fairway ven biển, những khu nghỉ dưỡng cao cấp xuất hiện trên truyền hình quốc tế tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh hơn cả các chiến dịch marketing truyền thống. Ở góc độ kinh tế, mỗi giải đấu trở thành đòn bẩy đầu tư, giúp địa phương thu hút dòng vốn vào hạ tầng và dịch vụ cao cấp.

Thông tin từ Hội nghị Chủ sở hữu Sân Golf – Phát triển Du lịch Golf Việt Nam vừa qua cho biết, trong tầm nhìn 2030, golf sẽ là ngành kinh tế – văn hóa – du lịch tổng hợp, gắn với tăng trưởng xanh. Trong chiến lược đó, sự hiện diện của những tên tuổi lớn như Greg Norman, Nick Faldo hay Luke Donald đóng vai trò như "đòn bẩy truyền thông và đầu tư".

Các sân golf do họ thiết kế, từ BRG Đà Nẵng Golf Resort, KN Golf Links Cam Ranh đến Laguna Lăng Cô, không chỉ là công trình thể thao, mà là tài sản thương hiệu, mang theo danh tiếng toàn cầu, thu hút dòng vốn, khách chơi quốc tế. Năm 2025, việc tái bổ nhiệm Greg Norman làm Đại sứ Du lịch Việt Nam đến năm 2030 càng khẳng định định hướng đó.

Nhờ sức hút của những nhân vật này, Việt Nam không chỉ được Tổ chức Golf Thế giới (WGA) vinh danh 9 năm liên tiếp là "Điểm đến golf hàng đầu châu Á", mà còn 2 lần đạt danh hiệu "Điểm đến golf tốt nhất thế giới". Đây là chiến lược tương tự cái cách mà Singapore dùng F1, hay Dubai dùng tennis để định vị thương hiệu quốc gia.

Chính vì thế, golf đang chạm gần hơn đến