Du lịch golf miền Trung chạm gần đến khái niệm kinh tế thể thao

Theo Traveloka, một “làn sóng” khám phá các điểm đến miền Trung đang diễn ra mạnh mẽ, với Đà Nẵng tiếp tục giữ vai trò tâm điểm. Thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm như trước đây, du khách ngày càng mở rộng hành trình và trải nghiệm…

Ảnh: Bà Nà Hills Golf Club

Theo dữ liệu từ Traveloka, xu hướng mở rộng tìm kiếm sang các khu vực lân cận được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính. Trước hết là chuỗi sự kiện mùa hè 2026 diễn ra tại Đà Nẵng, tạo thêm động lực để du khách kéo dài thời gian lưu trú và khám phá thêm nhiều điểm đến xung quanh.

Xu hướng này cho thấy du khách Việt Nam và trong khu vực đang nghiên cứu, lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn trước khi khởi hành. Đây cũng là xu hướng mà Traveloka ghi nhận tại nhiều thị trường Đông Nam Á, khi du khách ngày càng chủ động tìm kiếm những trải nghiệm chuyên biệt về văn hóa, di sản hay thể thao, thay vì chỉ tập trung vào các điểm đến nổi tiếng nhất.

Trong bối cảnh đó, golf đang chạm gần hơn đến khái niệm kinh tế thể thao so với bất kỳ môn nào khác. Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không coi golf là một sản phẩm bổ trợ, mà xác định đây là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái du lịch cao cấp, gắn với nghỉ dưỡng, bất động sản, văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Ở cấp địa phương, một số Sở Du lịch đã bắt đầu đưa golf vào chiến lược phát triển dài hạn. Đặc biệt, miền Trung Việt Nam tiếp tục bứt tốc, giữ vững vị thế điểm đến golf số 1 châu Á, trong bối cảnh hạ tầng kết nối hàng không liên tục được gia tăng. Liên minh các sân golf miền Trung (Vietnam Golf Coast - VGC) mới đây cho biết, các sân golf miền Trung hiện đang tích cực chuẩn bị cho một mùa hè sôi động nhất từ trước đến nay.các sân golf miền Trung hiện đang tích cực chuẩn bị cho một mùa hè sôi động nhất từ trước đến nay.

Các sân golf miền Trung hiện đang tích cực chuẩn bị cho một mùa hè sôi động nhất từ trước đến nay. Ảnh: Bà Nà Hills Golf Club

Việc triển khai thẻ nhập cảnh điện tử (Digital Arrival Card) tại Đà Nẵng gần đây được kỳ vọng sẽ giúp hành trình đến với miền Trung của du khách quốc tế trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, chỉ trong vòng hơn một giờ lái xe, du khách đã có thể trải nghiệm các sân golf được thiết kế bởi những huyền thoại danh tiếng như Colin Montgomerie, Luke Donald, Greg Norman, Jack Nicklaus và Robert Trent Jones Jr…

Bước vào mùa golf cao điểm, các câu lạc bộ thuộc Vietnam Golf Coast đang đồng loạt giới thiệu nhiều giải đấu lớn, nâng cấp trải nghiệm chơi golf cùng các ưu đãi hấp dẫn. Điển hình, tại Bà Nà Hills Golf Club, chương trình Night Golf tiếp tục thu hút đông đảo golf thủ, mang đến cơ hội trải nghiệm sân golf vô địch do Luke Donald thiết kế.

Người chơi có thể lựa chọn vòng golf 9 hố hoặc 18 hố, tận hưởng không khí mát mẻ về đêm cùng các ưu đãi ẩm thực sau trận đấu. Tâm điểm tiếp theo tại đây sẽ là IMG Trophy Tournament diễn ra vào tháng 9, quy tụ 132 golfer tranh tài tại một trong những giải đấu thường niên danh giá nhất của câu lạc bộ.

“Sân golf của chúng tôi đã phục hồi rất tốt và đang ở điều kiện tuyệt vời để bước vào mùa cao điểm trong năm,” ông Andrew McGregor, Tổng Quản lý Bà Nà Hills Golf Club, chia sẻ. “Nếu như 'Night Golf' đã trở thành một trong những trải nghiệm định hình thương hiệu của chúng tôi, thì giải đấu IMG Trophy Tournament 2026 sẽ là minh chứng rõ nét cho chất lượng dịch vụ golf và lòng hiếu khách mà các golf thủ sẽ nhận được khi đến với miền Trung Việt Nam”.

Các câu lạc bộ thuộc Vietnam Golf Coast đang đồng loạt giới thiệu nhiều giải đấu lớn. Ảnh: Montgomerie Links Golf Club

Trong khi đó, Montgomerie Links Golf Club sẽ tổ chức Giải Vô địch Câu lạc bộ lần thứ 16 vào ngày 22/8/2026. "Không chỉ đơn thuần là một giải đấu, đây là dịp để cộng đồng golfer kết nối, quảng bá những giá trị đặc sắc của miền Trung Việt Nam như một điểm đến golf hàng đầu," bà Lê Võ Hoàng Vân, Giám đốc Câu lạc bộ Montgomerie Links Golf Club, cho biết.

Cũng tại miền Trung, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương dự kiến phát triển 16 sân golf ở cao nguyên lẫn ven biển. Theo ông Lê Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, việc bổ sung các dự án sân golf trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau sáp nhập giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh.

Các sân golf được định hướng triển khai tại khu vực giàu tiềm năng như hồ Ea Kao, hồ Ea Nhái, khu vực Buôn Đôn, khu vực Sông Cầu và dọc vùng ven biển Đông Hòa. "Các dự án khi được triển khai không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp mà còn tạo ra hệ sinh thái dịch vụ - đầu tư - việc làm - đô thị, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh", ông Hùng thông tin.

Đắk Lắk xác định lợi thế của khu vực phía Tây có khí hậu mát mẻ, mang nhiều tiềm năng khai thác du lịch nghỉ dưỡng và golf gần như quanh năm. "Định hướng của tỉnh là phát triển các sân golf gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Nếu phía Tây gắn với rừng, hồ, văn hóa cồng chiêng và khí hậu cao nguyên thì phía Đông sẽ gắn với biển, đảo và hệ sinh thái ven biển", ông Hùng chia sẻ.

Đắk Lắk dự kiến sẽ khởi công 1 - 2 dự án sân golf đầu tiên trong năm nay. Ảnh: Montgomerie Links Golf Club

Đón chào mùa du lịch golf sôi động, tới đây, Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên 2026 sẽ chính thức bước sang mùa giải thứ 5. Được tổ chức thường niên theo hình thức luân phiên đăng cai giữa các địa phương từ Thanh Hóa đến tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập địa giới hành chính), giải đấu trở thành cầu nối quan trọng trong xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và tăng cường liên kết vùng.

Tại các kỳ tổ chức ở Quy Nhơn (Bình Định) và Khánh Hòa, sự kiện đã thu hút khoảng 1.000 lượt golfer, huấn luyện viên, cổ động viên và khách đồng hành đến tham dự. Gần 1.000 phòng khách sạn được sử dụng trong thời gian diễn ra giải, bao gồm các hoạt động tập luyện, thi đấu và giao lưu.

Trước thềm Lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên 2026, với vai trò đơn vị đăng cai, Thanh Hóa cho biết sẽ mời toàn bộ các đội tuyển Nam và Nữ của 11 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, tham dự giải với chính sách tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, thi đấu.

Chiều 18/7, tại FLC Golf Links Sầm Sơn sẽ diễn ra Lễ công bố chính thức Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026. Ảnh: Alegolf

Sáng kiến này gửi đi thông điệp về sự chung tay xây dựng phong trào golf khu vực ngày càng phát triển, tạo nền tảng để các địa phương cùng khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao. Việc kết nối các địa phương thông qua những sự kiện quy mô lớn cũng sẽ góp phần hình thành chuỗi sản phẩm du lịch golf liên vùng, nâng cao sức cạnh tranh của miền Trung trên bản đồ du lịch golf Việt Nam và quốc tế.