Du lịch golf miền Trung chạm gần đến khái niệm kinh tế thể thao
TTường Bách
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Theo Traveloka, một “làn sóng” khám phá các điểm đến miền Trung đang diễn ra mạnh mẽ, với Đà Nẵng tiếp tục giữ vai trò tâm điểm. Thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm như trước đây, du khách ngày càng mở rộng hành trình và trải nghiệm…
Theo dữ liệu từ Traveloka, xu hướng mở rộng tìm kiếm sang
các khu vực lân cận được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính. Trước hết là chuỗi sự kiện
mùa hè 2026 diễn ra tại Đà Nẵng, tạo thêm động lực để du khách kéo dài thời
gian lưu trú và khám phá thêm nhiều điểm đến xung quanh.
Xu hướng này cho thấy du
khách Việt Nam và trong khu vực đang nghiên cứu, lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn trước
khi khởi hành. Đây cũng là xu hướng mà Traveloka ghi nhận tại nhiều thị trường
Đông Nam Á, khi du khách ngày càng chủ động tìm kiếm những trải nghiệm chuyên
biệt về văn hóa, di sản hay thể thao, thay vì chỉ tập trung vào các điểm đến nổi
tiếng nhất.
Trong bối cảnh đó, golf đang chạm gần hơn đến khái niệm kinh
tế thể thao so với bất kỳ môn nào khác. Năm 2026, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch không coi golf là một sản phẩm bổ trợ, mà xác định đây
là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái du lịch cao cấp, gắn với nghỉ dưỡng,
bất động sản, văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Ở cấp địa phương, một số Sở Du lịch đã bắt đầu đưa golf vào
chiến lược phát triển dài hạn. Đặc biệt, miền Trung Việt Nam tiếp tục bứt tốc,
giữ vững vị thế điểm đến golf số 1 châu Á, trong bối cảnh hạ tầng kết nối hàng
không liên tục được gia tăng. Liên minh các sân golf miền Trung (Vietnam Golf
Coast - VGC) mới đây cho biết, các sân golf miền Trung hiện đang tích cực chuẩn
bị cho một mùa hè sôi động nhất từ trước đến nay.các sân golf miền Trung hiện đang tích cực chuẩn bị cho một mùa hè sôi động nhất từ trước đến nay.
Việc triển khai thẻ nhập cảnh điện tử (Digital Arrival Card)
tại Đà Nẵng gần đây được kỳ vọng sẽ giúp
hành trình đến với miền Trung của du khách quốc tế trở nên thuận tiện và nhanh
chóng hơn. Bên cạnh đó, chỉ trong vòng hơn một giờ lái xe, du khách đã có thể trải
nghiệm các sân golf được thiết kế bởi những huyền thoại danh tiếng như Colin
Montgomerie, Luke Donald, Greg Norman, Jack Nicklaus và Robert Trent Jones Jr…
Bước vào mùa golf cao điểm, các câu lạc bộ thuộc Vietnam Golf
Coast đang đồng loạt giới thiệu nhiều giải đấu lớn, nâng cấp trải nghiệm chơi
golf cùng các ưu đãi hấp dẫn. Điển hình, tại Bà Nà Hills Golf Club, chương trình Night Golf tiếp tục
thu hút đông đảo golf thủ, mang đến cơ hội trải nghiệm sân golf vô địch do Luke
Donald thiết kế.
Người chơi có thể lựa chọn vòng golf 9 hố hoặc 18 hố, tận hưởng
không khí mát mẻ về đêm cùng các ưu đãi ẩm thực sau trận đấu. Tâm điểm tiếp
theo tại đây sẽ là IMG Trophy Tournament diễn ra vào tháng 9, quy tụ 132 golfer
tranh tài tại một trong những giải đấu thường niên danh giá nhất của câu lạc bộ.
“Sân golf của chúng tôi đã phục hồi rất tốt và đang ở điều
kiện tuyệt vời để bước vào mùa cao điểm trong năm,” ông Andrew McGregor, Tổng
Quản lý Bà Nà Hills Golf Club, chia sẻ. “Nếu như 'Night Golf' đã trở thành một
trong những trải nghiệm định hình thương hiệu của chúng tôi, thì giải đấu IMG
Trophy Tournament 2026 sẽ là minh chứng rõ nét cho chất lượng dịch vụ
golf và lòng hiếu khách mà các golf thủ sẽ nhận được khi đến với miền Trung Việt
Nam”.
Trong khi đó, Montgomerie Links Golf Club sẽ tổ chức Giải Vô
địch Câu lạc bộ lần thứ 16 vào ngày 22/8/2026. "Không chỉ đơn thuần là một
giải đấu, đây là dịp để cộng đồng golfer kết nối, quảng bá những
giá trị đặc sắc của miền Trung Việt Nam như một điểm đến golf hàng đầu," bà Lê Võ Hoàng Vân, Giám đốc Câu lạc bộ Montgomerie Links Golf Club, cho biết.
Cũng tại miền Trung, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, trong
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương dự kiến
phát triển 16 sân golf ở cao nguyên lẫn ven biển. Theo ông Lê Hùng,
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, việc bổ sung các dự án sân golf trong điều chỉnh
quy hoạch tỉnh sau sáp nhập giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái du lịch -
nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh.
Các sân golf được định hướng triển khai tại khu vực giàu tiềm
năng như hồ Ea Kao, hồ Ea Nhái, khu vực Buôn Đôn, khu vực Sông Cầu và dọc vùng
ven biển Đông Hòa. "Các dự án khi được triển khai không chỉ mang
lại giá trị kinh tế trực tiếp mà còn tạo ra hệ sinh thái dịch vụ - đầu tư - việc
làm - đô thị, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn của tỉnh", ông Hùng thông tin.
Đắk Lắk xác định lợi thế của khu vực phía Tây có khí hậu
mát mẻ, mang nhiều tiềm năng khai thác du lịch nghỉ dưỡng và golf gần như quanh
năm. "Định hướng của tỉnh là phát triển các sân golf gắn với cảnh quan
tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Nếu phía Tây gắn với rừng, hồ, văn hóa
cồng chiêng và khí hậu cao nguyên thì phía Đông sẽ gắn với biển, đảo và hệ
sinh thái ven biển", ông Hùng chia sẻ.
Đón chào mùa du lịch golf sôi động, tới đây, Giải Vô địch Hội
Golf các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên 2026 sẽ chính thức bước sang mùa giải thứ
5. Được tổ chức thường niên theo hình thức
luân phiên đăng cai giữa các địa phương từ Thanh Hóa đến tỉnh Lâm Đồng (sau sáp
nhập địa giới hành chính), giải đấu trở thành cầu nối quan trọng trong xúc tiến đầu tư,
quảng bá du lịch và tăng cường liên kết vùng.
Tại các kỳ tổ chức ở Quy Nhơn (Bình Định)
và Khánh Hòa, sự kiện đã thu hút khoảng 1.000 lượt golfer, huấn luyện viên, cổ
động viên và khách đồng hành đến tham dự. Gần 1.000 phòng khách sạn được sử dụng
trong thời gian diễn ra giải, bao gồm các hoạt động tập luyện, thi đấu và giao
lưu.
Trước thềm Lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh Miền
Trung và Tây Nguyên 2026, với vai trò đơn vị
đăng cai, Thanh Hóa cho biết sẽ mời toàn bộ các đội tuyển Nam và Nữ của 11 tỉnh,
thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, tham dự giải với chính
sách tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, thi đấu.
Sáng kiến này gửi đi thông điệp về sự chung tay xây dựng
phong trào golf khu vực ngày càng phát triển, tạo nền tảng để các địa phương
cùng khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao. Việc kết
nối các địa phương thông qua những sự kiện quy mô lớn cũng sẽ góp phần hình thành chuỗi sản phẩm
du lịch golf liên vùng, nâng cao sức cạnh tranh của miền Trung trên bản đồ du lịch
golf Việt Nam và quốc tế.
Trên bản đồ du lịch thế giới, golf từ lâu đã vượt khỏi khuôn
khổ của một môn thể thao giải trí. Theo Grandview Research, thị trường du lịch golf toàn cầu được định giá 27,0 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng từ 29,0 tỷ USD vào năm 2026 lên 60,1 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 11,0% trong giai đoạn dự báo.
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