Hiện tại, thị trường Việt Nam đang có khoảng 15 – 16 nhà điều hành khách sạn quốc tế lớn hiện diện. Từ góc độ của Hilton, bà đánh giá điều gì đã giúp thị trường khách sạn ấm lên?

Với Hilton, Việt Nam có thể xem là một trong những thị trường quan trọng nhất tại Đông Nam Á. Có ba yếu tố then chốt giúp chúng tôi đánh giá tiềm năng của một thị trường: 1 là tăng trưởng kinh tế; 2 là sức hút du lịch; và 3 là sự phát triển về hạ tầng cũng như khả năng tiếp cận điểm đến của du khách. Trong khu vực, Việt Nam là thị trường hiếm hoi đáp ứng đồng thời cả ba yếu tố trên.

Về mặt kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP của Việt Nam, đạt khoảng 8,5% trong năm nay, là một trong những mức tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Về sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, Việt Nam cũng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 5 năm tới. Điều này rất quan trọng, vì ở bất kỳ quốc gia nào, muốn phát triển du lịch bền vững, phải có sự cân bằng giữa du khách quốc tế và sức mua trong nước.

Về sức hút du lịch, Việt Nam cũng đang cho thấy những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ nhất trong khu vực. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại các thành phố lớn đạt khoảng 78%, là con số rất ấn tượng. Chính sách nới lỏng thị thực trong năm nay đã tạo cú hích lớn cho du lịch Việt Nam. Cùng với đó, các sáng kiến hợp tác công - tư trong việc nâng cấp sân bay hay những khoản đầu tư lớn vào đường cao tốc, đường sắt, giao thông đô thị… đã giúp cải thiện đáng kể khả năng di chuyển. Tất cả những điều này khiến chúng tôi lạc quan về triển vọng của ngành khách sạn - du lịch Việt Nam.

Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới nâng cao chất lượng du khách, tập trung thu hút nhóm du khách cao cấp. Bà đánh giá như thế nào về triển vọng của thị trường lưu trú - du lịch Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu của phân khúc du khách này?

Riêng đối với phân khúc cao cấp, chúng ta nên nhìn cơ hội theo hai hướng. Thứ nhất là tại các thị trường phát triển, đã có độ nhận diện cao như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Phú Quốc. Thứ hai, Việt Nam cũng có một hướng phát triển khác rất thú vị, đó là các điểm đến chưa được khai phá. Nhóm du khách cao cấp ngày càng tìm kiếm những địa điểm mới mẻ, ít người biết đến, nơi họ có thể có những trải nghiệm độc đáo.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy triển vọng rất lớn của du lịch MICE tại Việt Nam. Nhà nước đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và kết nối, giúp tăng khả năng tiếp cận các điểm đến trọng điểm. Quảng Ninh, Đà Nẵng hay Phú Quốc ngày càng hấp dẫn hơn đối với các hội nghị, sự kiện với quy mô trong khu vực và quốc tế. Kết hợp cùng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và đà phát triển ổn định của ngành du lịch, chúng tôi tin rằng Việt Nam có dư địa rất lớn để phát triển dài hạn trên tất cả các phân khúc.

Trong bối cảnh đó, Hilton nhìn nhận đâu là yếu tố giúp Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến?

Khi nhìn vào xu hướng đầu tư của các nhà phát triển khách sạn trong một thị trường đang tăng trưởng như Việt Nam, có thể thấy rõ: phát triển khách sạn ở các thành phố lớn thuộc top đầu là điều tương đối dễ dàng, nhưng ở các điểm đến mới nổi lại là một câu chuyện khác. Ở đó, nhu cầu của du khách rất lớn, nhưng nếu không có hệ sinh thái hoàn chỉnh, thì khó có thể tạo ra mô hình kinh doanh bền vững cho cả chủ đầu tư và đơn vị vận hành.

Tôi sẽ lấy ví dụ tại Phú Quốc. Chúng ta thường bắt đầu bằng câu hỏi “Làm thế nào để đưa du khách đến đây?” Tiếp theo “Khi đã đến với Phú Quốc, du khách sẽ làm gì?” Bên cạnh việc xây dựng khu nghỉ dưỡng đẹp, cần có những trải nghiệm dành cho du khách ở ngoài khuôn viên khách sạn, như ẩm thực địa phương, hoạt động văn hóa, giải trí và các điểm tham quan…

So với các quốc gia trong khu vực, chúng tôi cho rằng Việt Nam đang phát triển rất nhanh trong mục tiêu trở thành một điểm đến du lịch nổi bật. Những bước tiến trong 5 năm qua là rất đáng kể và được ghi nhận rõ ràng. Trong vài năm tới, đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thu hút mạnh mẽ lượng khách quốc tế, đặc biệt trong phân khúc cao cấp.

Việc ký kết hợp tác giữa Hilton và Sun Group mới đây cho thấy sự “ưu ái” nhất định dành cho Phú Quốc. Điều này có liên quan đến Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 sắp tới hay không, thưa bà?

Phú Quốc thực sự là một điểm đến quan trọng đối với chúng tôi, một phần vì cơ hội đến từ cột mốc Hội nghị APEC 2027 sắp tới. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi coi đây là khởi đầu cho chiến lược phát triển dài hạn tại các thị trường nghỉ dưỡng như Phú Quốc, vốn chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai tại Việt Nam.

Cơ hội lớn nhất từ những sự kiện như APEC, hay các sự kiện mang tính quốc tế khác như các triển lãm Expo hay Olympic, chính là việc huy động đồng thời cả khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và chính phủ cùng tập trung đầu tư xây dựng một điểm đến toàn diện, có khả năng phục vụ du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cho rằng, đây là một thời điểm vàng với những cơ hội mà chúng tôi có thể tận dụng.

Dù vậy, chúng tôi không muốn chỉ chạy theo “hiệu ứng ngắn hạn” của một sự kiện lớn rồi sau đó mọi thứ trở lại như cũ. Điều khiến chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận của Sun Group là mọi hoạt động đầu tư đều hướng tới một định hướng dài hạn, từ cơ sở hạ tầng, dịch vụ đến trải nghiệm. Mọi hạng mục được phát triển với sự cân bằng giữa sản phẩm lưu trú và sản phẩm giải trí, nhằm đảm bảo rằng sau Năm APEC 2027, điểm đến này vẫn duy trì được sức hút du lịch bền vững.

Là một thương hiệu khách sạn toàn cầu, Hilton sẽ điều chỉnh cách tiếp cận như thế nào để phù hợp với thị trường và văn hóa Việt Nam?

Thực tế, thời kỳ mà du khách muốn một thương hiệu lưu trú toàn cầu vận hành các cơ sở trông giống hệt nhau ở mọi nơi trên thế giới đã qua rồi. Trước đây, họ thích điều đó vì cảm thấy yên tâm và quen thuộc với trải nghiệm đồng nhất tại bất kỳ điểm đến nào. Nhưng hiện tại, du khách tìm kiếm sự khác biệt, bản sắc địa phương và trải nghiệm chân thật, trong một khuôn khổ dịch vụ quốc tế.

Hilton hoàn toàn nhận thức được xu hướng đó, và đây chính là giá trị cộng thêm của quan hệ hợp tác với Sun Group, bởi họ hiểu sâu sắc thị trường nội địa và khu vực. Việc cùng học hỏi và tin tưởng lẫn nhau sẽ giúp chúng tôi tìm ra công thức thành công tại Việt Nam, hiểu được gu của khách hàng Việt, và kết hợp những hiểu biết này với kinh nghiệm quốc tế.

Theo bà, nói riêng về ngành lưu trú, Việt Nam cần thêm những yếu tố nào để bắt kịp xu hướng du lịch hiện nay, vốn đề cao trải nghiệm và tính bền vững?

Khi kỳ vọng của du khách toàn cầu ngày càng cao, họ đòi hỏi sự chân thực, chất lượng dịch vụ cao và giá trị tương xứng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhân lực trong ngành phải không ngừng nâng cao năng lực. Điều tuyệt vời là Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, năng động. Những thương hiệu lưu trú lớn mang đến cơ hội để họ học hỏi trong môi trường quốc tế, nơi hệ thống đào tạo được chuẩn hóa và ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Chẳng hạn, Hilton Garden Inn Da Nang hiện hợp tác với Streets International, một doanh nghiệp xã hội, để cung cấp chương trình đào tạo nghề và thực tập chuyên nghiệp cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đào tào nhân lực, những thương hiệu khách sạn toàn cầu như Hilton luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường cũng như hỗ trợ các cộng đồng địa phương. Tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, các yếu tố bền vững được tích hợp ngay trong quá trình vận hành hàng ngày. Khách sạn hợp tác với Origin Water để sản xuất nước uống đóng chai thủy tinh cao cấp phục vụ toàn bộ phòng khách, loại bỏ hoàn toàn chai nhựa dùng một lần. Du khách cũng được tặng túi và mũ mây đan tái sử dụng để sử dụng trong suốt kỳ nghỉ...

Những sáng kiến về nhân lực và bền vững sẽ giúp các cơ sở lưu trú vận hành một cách có trách nhiệm trong khi vẫn đảm bảo chất lượng và sự thoải mái trong trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để tích hợp các chương trình thực hành bền vững hiệu quả vào mọi giai đoạn, từ phát triển dự án đến vận hành thực tế.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 06/12/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-49-2025.html