Đưa AI từ dự án thí điểm đến chuyển đổi toàn nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định chuyển đổi nhờ AI phải mang lại kết quả thực chất, giá trị của AI không được đo bằng số lượng chiến lược, dự án thí điểm hay mô hình mới, do đó cần chuyển từ những dự án AI riêng lẻ sang quá trình chuyển đổi trên quy mô toàn bộ nền kinh tế và xã hội...

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026) diễn ra đến hết ngày 30/10 tại Quảng Ninh. Ảnh: MST.

Ngày 28/10, tại thành phố Quảng Ninh, diễn ra Phiên khai mạc Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và Trí tuệ nhân tạo, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026), do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức.

Phát biểu khai mạc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới.

“AI đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. Tầm nhìn của chúng tôi rất rõ ràng: AI vì con người, AI dành cho tất cả mọi người, do Việt Nam làm chủ và cùng thế giới kiến tạo”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Bộ trưởng cho biết Việt Nam sẽ tập trung vào ba cam kết.

Thứ nhất, tăng cường năng lực AI quốc gia, bao gồm hạ tầng số, năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng, các mô hình AI tiếng Việt và quan trọng nhất là nguồn nhân lực có kỹ năng.

Thứ hai, xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo cởi mở và đáng tin cậy.. Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn và chính sách nhằm hỗ trợ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI một cách có trách nhiệm.

Thứ ba, mở rộng hợp tác quốc tế. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển nhân tài, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy luồng dữ liệu đáng tin cậy và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Trước các đại biểu quốc tế, Bộ trưởng khẳng định AI không thể phát triển nếu thiếu mạng lưới kết nối có năng lực, nguồn điện dồi dào, dữ liệu chất lượng và hạ tầng số đáng tin cậy. Những nguồn lực này không thể chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp lớn hay những nền kinh tế phát triển. Chúng cần được phổ cập rộng rãi, có chi phí hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và sử dụng năng lượng hiệu quả.

AI cần được phát triển theo hướng vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ con người. Các quy định phải rõ ràng, thiết thực và dựa trên mức độ rủi ro. Chính sách cần khuyến khích thử nghiệm có trách nhiệm, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, quyền riêng tư và an ninh mạng.

Khi các hệ thống AI và dữ liệu vượt qua biên giới quốc gia, các quy định trong nước cũng cần có khả năng phối hợp với nhau.

Không có niềm tin, AI sẽ không thể được ứng dụng rộng rãi. Không có hợp tác, chúng ta cũng không thể xây dựng một hệ sinh thái AI toàn cầu đáng tin cậy.

Cuối cùng, chuyển đổi nhờ AI phải mang lại kết quả thực chất. Giá trị của AI không được đo bằng số lượng chiến lược, dự án thí điểm hay mô hình mới được phát triển. Giá trị ấy phải được thể hiện qua chất lượng dịch vụ công tốt hơn, năng suất cao hơn, doanh nghiệp vững mạnh hơn và chất lượng cuộc sống được cải thiện.

"Chúng ta cần chuyển từ những dự án AI riêng lẻ sang quá trình chuyển đổi trên quy mô toàn bộ nền kinh tế và xã hội", Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn và chính sách nhằm hỗ trợ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng AI một cách có trách nhiệm. Ảnh: MST.

Đại diện cho UBND thành phố Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, cũng cho hay thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.

Thành phố hướng đến mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh do bản sắc, cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, trung tâm kinh tế biển, du lịch dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao có sức cạnh tranh quốc tế.

Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, cùng hệ thống cảng biển, cửa khẩu, sân bay, đường cao tốc và các khu kinh tế, khu công nghiệp, Quảng Ninh có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, mở rộng tính kết vùng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và khu vực quốc tế.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực: tổng sản phẩm trên địa bàn GDP 9 tháng ước tăng 12,54%, cao nhất từ trước đến nay và đứng đầu cả nước. Du lịch trong 9 tháng đón 20,3 triệu lượt, tăng 10,3% trong cùng kỳ, trong đó có 4,21 triệu lượt về quốc tế.

“Chúng tôi đang tập trung phát triển các khu công nghiệp, chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, logistics, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời chú trọng phát huy vai trò của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu để tạo động lực tăng trưởng mới”, ông Công cho hay.

Để thực hiện những định hướng trên, thành phố coi trọng sự hợp tác giữa chính quyền, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, gắn nghiên cứu chuyển giao công nghệ với ứng dụng quản lý, sản xuất và kinh doanh đời sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh. Ảnh: MST.

Thông qua Tuần lễ số Việt Nam năm 2026, Quảng Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, tăng cường hợp tác các tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển hạ tầng số, tăng cường kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, hỗ trợ quyết định và nâng cao chất lượng dịch vụ công, gắn với đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực có lợi thế và nhu cầu lớn của thành phố, như du lịch, công nghiệp, cảng biển, logistics, kinh tế cửa khẩu và bảo vệ môi trường. Quảng Ninh mong muốn cùng các đối tác lựa chọn các vấn đề cụ thể, xây dựng các giải pháp phù hợp và triển khai đánh giá hiệu quả và nhân rộng.

Thứ ba, Quảng Ninh quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đại diện nhận giải.

Trong khuôn khổ Phiên khai mạc VIDW 2026 đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của Hiệp hội Hệ thống Di động Toàn cầu (GSMA năm 2026) cho Chính phủ Việt Nam.

Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của GSMA mỗi năm chỉ vinh danh 01 quốc gia duy nhất trên toàn cầu. Năm 2026, Việt Nam là quốc gia duy nhất xuất sắc vượt qua các ứng cử viên để nhận giải thưởng này.

Giải thưởng danh giá do hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập bình chọn (gồm đại diện từ ITU, OECD, GSMA...), nhằm tôn vinh chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số.

Theo đánh giá của GSMA, kinh tế số Việt Nam đóng góp dự kiến đạt 30% GDP vào năm 2030, trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực Đông Nam Á nhờ thu hút mạnh mẽ FDI vào bán dẫn,AI và sản xuất thông minh.

Những bước tiến của Việt Nam được GSMA nêu bật làm hình mẫu trong báo cáo Các quốc gia số 2026: Xây dựng hệ sinh thái số tin cậy tại châu Á – Thái Bình Dương (Digital Nations 2026) trên cả 5 trụ cột: hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và kỹ năng con người.