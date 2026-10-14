Thứ Tư, 14/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đưa hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về sở hữu trí tuệ thành hình mẫu tham khảo

H Hạ Chi

Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục vì chính lợi ích phát triển của Việt Nam, không phải giải pháp ngắn hạn để ứng phó với các đánh giá bên ngoài...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh trao đổi với bà Urmila Venugopalan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA). Ảnh: MST.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh trao đổi với bà Urmila Venugopalan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA). Ảnh: MST.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh trong buổi làm việc mới đây với bà Urmila Venugopalan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA). 

Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định Việt Nam nhất quán quan điểm phát triển, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trước hết vì lợi ích của chính Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng, chủ thể quyền và tạo điều kiện để các đối tác quốc tế yên tâm đầu tư, kinh doanh.

Theo Thứ trưởng, những biện pháp tăng cường thực thi thời gian qua không phải một chiến dịch ngắn hạn hay phản ứng mang tính tình thế đối với Báo cáo 301 của Hoa Kỳ.

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ hoàn thiện hành lang pháp lý, phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương đến tăng cường xử lý hành vi xâm phạm trên thực tế.

Cách tiếp cận cũng được chuyển mạnh từ xử lý hiện tượng sang giải quyết tận gốc vấn đề; nhiều vụ việc nghiêm trọng được chuyển sang xử lý hình sự nhằm tăng tính răn đe, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các chủ thể quyền.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn tôn trọng, nghiêm túc xem xét các đánh giá của phía Hoa Kỳ, đồng thời chủ động chia sẻ với Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ về tiến trình hoàn thiện pháp luật, kết quả thực thi và những nỗ lực cải thiện môi trường sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị MPA tiếp tục nhìn nhận khách quan, đầy đủ các kết quả của Việt Nam và phát huy vai trò cầu nối với các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ, trong đó có USTR.

Việt Nam mong muốn hợp tác giữa hai nước trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ có thể trở thành một hình mẫu về phối hợp, qua đó tăng cường niềm tin, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ song phương.

Thứ trưởng Hoàng Minh đồng thời đề nghị mở rộng phạm vi hợp tác với MPA.

Trong bối cảnh công nghệ, AI và các dịch vụ số phát triển nhanh, sở hữu trí tuệ ngày càng gắn chặt với quản lý và phát triển công nghệ. Nội dung số, phim ảnh, âm nhạc và các sản phẩm sáng tạo được tạo lập, khai thác, phân phối xuyên biên giới đang đặt ra những yêu cầu quản trị mới đối với cả công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ.

Hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và MPA cần được đặt trên nền tảng rộng hơn, bao gồm AI, chuyển đổi số, công nghệ viễn thông, môi trường số và quản trị công nghệ, thay vì chỉ giới hạn ở xử lý vi phạm bản quyền. Bộ có thể giao các đơn vị chuyên môn làm đầu mối phối hợp với MPA để từng bước hình thành cơ chế hợp tác toàn diện, lâu dài.

Liên quan đến AI, Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng, cần bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu phát triển công nghệ với bảo vệ quyền tác giả, quyền con người. 

Các vấn đề phát sinh từ AI cần được xử lý trong tổng thể hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, dữ liệu, an ninh mạng và các lĩnh vực liên quan, thay vì chỉ dựa vào một đạo luật riêng. 

Đại diện MPA đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là mức độ quyết liệt trong chống vi phạm bản quyền thời gian gần đây. 

MPA cho rằng việc Việt Nam không dừng ở gỡ bỏ các website vi phạm mà tiếp tục truy xét hạ tầng lưu trữ và hệ thống phía sau là tín hiệu tích cực; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục chia sẻ hồ sơ chứng cứ, hỗ trợ điều tra và tăng cường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiệp hội bày tỏ mong muốn khuyến khích các hãng phim tăng hoạt động sản xuất tại Việt Nam, đầu tư vào nguồn nhân lực, khai thác những câu chuyện của Việt Nam và đưa các sản phẩm này ra thị trường quốc tế.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI VnEconomy công nghệ VnEconomy kinh tế số VnEconomy Sở hữu trí tuệ VnEconomy vi phạm bản quyền VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Đà Nẵng “số hóa sản phẩm”, phát triển du lịch cộng đồng nông thôn miền núi

Đà Nẵng “số hóa sản phẩm”, phát triển du lịch cộng đồng nông thôn miền núi

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện đại, Đà Nẵng đang tiên phong trong việc số hóa sản phẩm du lịch nhằm khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng ở nông thôn miền núi. Đây là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, giúp đưa sản phẩm du lịch đến gần hơn với thị trường và tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho cộng đồng địa phương…

Hạ tầng thanh toán mới tháo gỡ “điểm nghẽn” trong chuỗi cung ứng Việt - Hàn

Hạ tầng thanh toán mới tháo gỡ “điểm nghẽn” trong chuỗi cung ứng Việt - Hàn

Quy mô giao thương Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng lớn mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về thanh toán, quản trị dòng tiền và bảo mật. Đứng trước bước ngoặt này, ông Gareth Parrington, Trưởng bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp Visa Đông Nam Á, đã chỉ ra những thay đổi cốt lõi đang định hình dòng chảy thanh toán B2B xuyên biên giới.

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy