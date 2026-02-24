Người dân có thể gửi phản ánh về vi phạm giao thông trực tiếp qua VNeID

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP là bước tiến trong việc hiện đại hóa công tác quản lý và xử lý vi phạm, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật...

Nghị định trên quy định chi tiết về quy trình thu thập và sử dụng dữ liệu từ các thiết bị kỹ thuật do cá nhân và tổ chức cung cấp nhằm phát hiện vi phạm hành chính. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Theo nghị định, dữ liệu có thể được cung cấp qua nhiều hình thức khác nhau, từ việc trực tiếp đến trụ sở cơ quan có thẩm quyền, gửi qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, đến việc sử dụng các ứng dụng di động như VNeID. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc cung cấp thông tin mà còn giúp cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Nghị định nêu rõ cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có quyền được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; yêu cầu cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp bằng văn bản hoặc qua ứng dụng trên môi trường điện tử.

Cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu cũng có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Dữ liệu thu được từ các thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tính khách quan, chính xác và không xâm phạm quyền riêng tư, lợi ích của cá nhân, tổ chức. Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này, dữ liệu mới được sử dụng làm căn cứ để xác minh và xử phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Cảng vụ đường thuỷ nội địa; Thanh tra hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hàng hải: Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Kiểm ngư; Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hàng không dân dụng: Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra hàng không Việt Nam; Cảng vụ hàng không; Quản lý xuất nhập cảnh, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Đồn Công an; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường: Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát giao thông, Quản lý xuất nhập cảnh, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã; Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Hải quan; Quản lý thị trường; Kiểm lâm; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Hải quan; Kiểm lâm; Kiểm ngư; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về phòng, chống ma túy: Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Hải quan; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện: Ủy ban nhân dân các cấp; Công an nhân dân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Quản lý thị trường; Hải quan; Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực.