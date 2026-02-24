Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Người dân có thể gửi phản ánh về vi phạm giao thông trực tiếp qua VNeID

Hạ Chi

24/02/2026, 09:52

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP là bước tiến trong việc hiện đại hóa công tác quản lý và xử lý vi phạm, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nghị định trên quy định chi tiết về quy trình thu thập và sử dụng dữ liệu từ các thiết bị kỹ thuật do cá nhân và tổ chức cung cấp nhằm phát hiện vi phạm hành chính. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Theo nghị định, dữ liệu có thể được cung cấp qua nhiều hình thức khác nhau, từ việc trực tiếp đến trụ sở cơ quan có thẩm quyền, gửi qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, đến việc sử dụng các ứng dụng di động như VNeID. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc cung cấp thông tin mà còn giúp cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Nghị định nêu rõ cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có quyền được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; yêu cầu cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp bằng văn bản hoặc qua ứng dụng trên môi trường điện tử.

Cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu cũng có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Dữ liệu thu được từ các thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tính khách quan, chính xác và không xâm phạm quyền riêng tư, lợi ích của cá nhân, tổ chức. Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này, dữ liệu mới được sử dụng làm căn cứ để xác minh và xử phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Cảng vụ đường thuỷ nội địa; Thanh tra hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hàng hải: Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Kiểm ngư; Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hàng không dân dụng: Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra hàng không Việt Nam; Cảng vụ hàng không; Quản lý xuất nhập cảnh, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Đồn Công an; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường: Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát giao thông, Quản lý xuất nhập cảnh, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã; Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Hải quan; Quản lý thị trường; Kiểm lâm; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Hải quan; Kiểm lâm; Kiểm ngư; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về phòng, chống ma túy: Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Hải quan; Ủy ban nhân dân các cấp.

Cơ quan tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện: Ủy ban nhân dân các cấp; Công an nhân dân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Quản lý thị trường; Hải quan; Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực.

Ứng dụng độc hại trên Play Store “âm thầm” làm lộ dữ liệu người dùng tại 25 quốc gia

22:11, 23/02/2026

Ứng dụng độc hại trên Play Store “âm thầm” làm lộ dữ liệu người dùng tại 25 quốc gia

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

07:06, 30/01/2026

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

Nghị định quy định hoạt động của Sàn dữ liệu dự kiến được ban hành trong quý 2/2026

09:25, 27/01/2026

Nghị định quy định hoạt động của Sàn dữ liệu dự kiến được ban hành trong quý 2/2026

Từ khóa:

bảo mật thông tin Bảo vệ dữ liệu cá nhân kinh tế số Nghị định 61/2026/NĐ-CP thu thập dữ liệu vi phạm hành chính

Đọc thêm

Hỗ trợ của Nhà nước phải tới đích cuối cùng là thị trường

Hỗ trợ của Nhà nước phải tới đích cuối cùng là thị trường

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ xác định chuỗi giá trị khoa học công nghệ hoàn chỉnh là từ khoa học tới công nghệ, từ công nghệ tới sản phẩm, từ sản phẩm tới sản xuất và từ sản xuất tới thị trường...

Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Với hơn 1,3 triệu tài khoản và trên 50 dịch vụ tiện ích, nền tảng Hue-S cùng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) đang từng bước định hình mô hình đô thị thông minh của thành phố Huế theo hướng kết nối, lấy người dân làm trung tâm và điều hành dựa trên dữ liệu số.

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ GIS để đánh số và gắn biển số nhà, nhằm tạo ra một hệ thống quản lý đồng bộ, hiệu quả và hiện đại hơn…

Dữ liệu là “lá chắn” cho cuộc chiến chống lừa đảo

Dữ liệu là “lá chắn” cho cuộc chiến chống lừa đảo

Là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhận định “cuộc chiến” chống lừa đảo trực tuyến đang ngày càng khốc liệt hơn. Chúng ta đang chạy chậm hơn tội phạm và nếu không kết nối dữ liệu, “cuộc chiến” này sẽ càng trở nên khó khăn...

Hội đồng Hòa bình cân nhắc phát hành stablecoin neo USD để tái thiết Gaza

Hội đồng Hòa bình cân nhắc phát hành stablecoin neo USD để tái thiết Gaza

Ở thời điểm hiện tại, stablecoin cho Gaza vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Nhưng nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về việc tái thiết một nền kinh tế hậu xung đột dựa trên hạ tầng đô la kỹ thuật số...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng miếng SJC bất động, giá vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ

Tài chính

2

Thị giá 350.000 đồng, VNZ sắp phát hành gần 350.000 cổ phiếu ESOP giá 30.000 đồng

Doanh nghiệp niêm yết

3

Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Kinh tế số

4

Những thay đổi tác động tới nhà đầu tư, phát triển dự án tín chỉ carbon

Chuyển động xanh

5

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy