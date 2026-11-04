Đưa kỹ năng số đến với dân tộc thiểu số vùng cao tỉnh Khánh Hòa

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã nổi lên như một điểm sáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các Tổ công nghệ số cộng đồng. Những thành viên tận tụy này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc đưa kỹ năng số đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, góp phần thu hẹp khoảng cách số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây...

Cán bộ Tổ công nghệ số cộng đồng Trung Khánh Vĩnh (người bên phải), cầm tay chỉ việc" cho người dân sử dụng công nghệ số. Ảnh Đặng Tuấn.

“CẦM TAY CHỈ VIỆC” - PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ SỐ HIỆU QUẢ

Tại xã Trung Khánh Vĩnh, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã chọn cách tiếp cận trực tiếp và gần gũi nhất với người dân. Họ không ngại khó khăn, bất kể nắng mưa, đến từng nhà, từng ngõ các thôn bản để hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ.

Chị Cao Thị Hồng, một người dân tại thôn Suối Cá, chia sẻ rằng trước đây chị chỉ sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc và truy cập mạng xã hội. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thành viên tổ, chị đã biết cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như định danh điện tử và giấy tờ tích hợp trên VNeID.

Hiệu quả của các Tổ công nghệ số cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc cài đặt ứng dụng. Họ còn hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên mạng…

Bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh, cho biết trong quý 2/2026, kết quả tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại xã Trung Khánh Vĩnh đã đạt 95,7%, với 937 trên tổng số 979 hồ sơ được nộp qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 99,22%, trong khi thanh toán trực tuyến đạt 89,9% với 680 giao dịch thành công.

Kết quả này có được là nhờ các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã vượt qua nhiều khó khăn ở địa bàn miền núi giao thông cách, với tấm lòng tận tình hỗ trợ bà con theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” nên họ dễ tiếp thu vận dụng.

Từ kinh nghiệm ở địa phương, nói về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh, nhấn mạnh rằng phong trào “Bình dân học vụ số” ở miền núi cần được triển khai với trách nhiệm cụ thể của cả hệ thống chính trị.

Địa phương sẽ tiếp tục củng cố các tổ công nghệ số, tăng cường tập huấn và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động tham gia chuyển đổi số. Đặc biệt, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng sẽ được chú trọng hơn nữa.

LAN TỎA KỸ NĂNG SỐ, KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các Tổ công nghệ số cộng đồng tại xã Trung Khánh Vĩnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân vùng cao tự tin hơn trong việc sử dụng công nghệ mà còn biến mỗi người dân thành một “tuyên truyền viên số” trong gia đình và cộng đồng.

Từ những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực, kỹ năng số đang dần lan tỏa, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng công nghệ số.

Cán bộ Tổ công nghệ số cộng đồng (người thứ 2 từ trái qua) đang hướng dẫn cho người dân miền núi sử dụng công nghệ số. Ảnh Đặng Tuấn.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, đến tháng 8/2026, tỉnh đã thành lập 2.340 Tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 11.700 thành viên, bảo đảm 100% thôn, tổ dân phố đều có tổ hoạt động.

Với lực lượng nòng cốt là trưởng thôn, đoàn viên, thanh niên, công an xã và hội viên các đoàn thể, các tổ trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích số thiết yếu.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đang triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đến ngày 30/11/2026. Kế hoạch xác định 53 nhiệm vụ thuộc 10 nhóm vấn đề, yêu cầu sản phẩm phải vận hành thực tế, có dữ liệu và người sử dụng. Điều này đặt ra thước đo rõ ràng: Không chỉ cài ứng dụng hoặc tạo tài khoản, người dân phải biết sử dụng và thực sự được hưởng lợi. Hoạt động hỗ trợ được ưu tiên cho người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và người dân vùng sâu, vùng xa.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, Tổ công nghệ số cộng đồng xã Trung Khánh Vĩnh đã gặt hái nhiều thành công, đang góp phần lan tỏa trở thành lực lượng trực tiếp đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân ở các địa phương miền núi khác của tỉnh Khánh Hòa.