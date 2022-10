“Đường bay vàng” Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lọt top nhộn nhịp nhất thế giới

Trang tin OAG.com - Nhà cung cấp thông tin chuyên sâu và dữ liệu du lịch hàng đầu thế giới vừa công bố top 10 đường bay nội địa hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới.

Đây là những đường bay được xác định là những tuyến có số lượng ghế bán ra nhiều nhất, lớn nhất trong 12 tháng qua, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022.

Trong đó, áp đảo 9/10 tuyến đường bay hoạt động nhộn nhịp nhất đều nằm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, tuyến đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (HAN-SGN) đứng thứ 4 trong top 10 tuyến hàng không nội địa hoạt động nhộn nhịp nhất, trong thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022 với số lượng ghế lên đến 8.562.009. Năm 2019, đường bay này cũng từng lọt vào top 6 thế giới.

Đường bay Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh còn được gọi là “đường bay vàng” của hàng không Việt Nam bởi doanh thu và tần suất các chuyến bay trên tuyến này.

Top 10 đường bay nội địa nhộn nhịp nhất có số lượng ghế bán ra nhiều nhất, đứng đầu là đường bay Jeju -Seoul Gimpo (CJU-GMP) với hơn 16 triệu ghế; đứng thứ hai là đường bay Sapporo New Chitose Apt - Tokyo (CTS-HND) hơn 10,2 triệu ghế; đứng thứ ba là đường bay Fukuoka - Tokyo (FUK-HND) với số lượng là 9,9 triệu ghế; xếp thứ 4 là đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (HAN-GSN) với 8,56 triệu ghế.

Đứng thứ 5 đến thứ 10 trong danh sách lần lượt là các đường bay: Jeddahi- Riyadh King Khalid (JED-RUH) là hơn 7,3 triệu ghế; Melbourne - Sydney Kingsford Smith Apt (MEL-SYD) là 7 triệu ghế; Mumbai - Delhi (BOM-DEL) là gần 7 triệu ghế; Tokyo -Okinawa Naha với số ghế là gần 7 triệu; Jakarta Soekamo-Hatta Apt - Denpasar –Bali (CGK-DPS) với số ghế là 6,7 triệu và Beijing Capital - Shanghai Hongqiao (PEK-SHA) với 6,3 triệu ghế.

Trước đó, tháng 6 vừa qua, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) công bố Việt Nam đứng đầu trong danh sách 25 nước có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới.

Có thể thấy, ngành hàng không Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau dịch, đặc biệt là hàng không nội địa tăng trưởng bùng nổ, vượt qua thời kỳ trước dịch.

Cụ thể, theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam 9 tháng của năm 2022, sản lượng điều hành bay đi/đến đạt 351 nghìn chuyến, tăng 117,8% so với cùng kỳ năm 2021; điều hành bay quá cảnh đạt 127 nghìn chuyến, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng khách không qua 22 cảng hàng không trong 9 tháng đạt 75 triệu khách, tăng 162,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng hành khách quốc tế đạt 6,7 triệu khách, tăng 1797,2% so với cùng kỳ năm 2021, khách nội địa đạt 68,3 triệu khách, tăng 141,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, các hãng hàng không trong nước vận chuyển 37 triệu khách, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 2,9 triệu khách quốc tế, 34 triệu khách nội địa.