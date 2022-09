Sau giai đoạn “tăng vọt”, tăng trưởng hàng không bắt đầu sụt giảm

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 9, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 9,1 triệu khách, giảm 9,3% so với tháng trước đó. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,6 triệu khách, tăng 10,2% so với tháng 8; trong khi khách nội địa giảm 12,6%, đạt 7,5 triệu khách.

Trong đó, các hãng hàng không Việt vận chuyển 712.000 khách quốc tế, tăng 8,7% so với tháng 8, tăng 7,1% so với tháng 9/2021. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận mức sụt giảm 47,8% so với thời điểm trước dịch (tháng 9/2019).

Còn sản lượng vận chuyển khách nội địa đạt 3,7 triệu khách, giảm 13% so với tháng 8 nhưng tăng so với tháng 9/2021 và bật tăng 34% so với thời điểm trước dịch (tháng 9/2019).

Cũng theo Cục Hàng không, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt khách, giảm 14% so với tháng 8 nhưng tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3% so với tháng 9/2019 (thời điểm trước dịch).

Lý giải sản lượng vận chuyển hành khách sụt giảm, Cục Hàng không Việt Nam cho hay thị trường vận chuyển hàng không hiện bước vào giai đoạn thấp điểm. Theo thông lệ, giai đoạn thấp điểm vào cuối năm có thể kéo dài đến hết tháng 12 hàng năm và chỉ tăng trở lại vào đợt cao điểm vận chuyển Tết.

Tính chung trong 9 tháng năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng bay Việt Nam đạt 37 triệu khách, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 10,8% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó quốc tế đạt 2,9 triệu khách, với tốc độ tăng đột biến 2.396,1% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn giảm 77,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Còn lượng khách nội địa đạt 34 triệu, tăng 139,9% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Hàng không cho biết thêm về hàng hóa, trong tháng 9, lượng hàng hoá thông qua các cảng hàng không đạt 106 nghìn tấn, tăng 2,9%. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 84,5 nghìn tấn, tăng 2,9% và hàng nội địa đạt 22 nghìn tấn, tăng 19,3% so với tháng 8/2022.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 211 nghìn tấn hàng hóa, tăng 4,5%. Lượng hàng hóa quốc tế do hãng hàng không Việt vận chuyển là 108 nghìn tấn, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2021 và sản lượng hàng nội địa đạt 104 nghìn tấn, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2021.