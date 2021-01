DXG lỗ ròng 484 tỷ năm 2020

Báo cáo của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới đây đã tiết lộ thông tin tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) ngày 15/1.



Tại cuộc họp này, kết quả kinh doanh được DXG công bố sơ bộ năm 2020 cho biết doanh thu ròng đạt 2,7 nghìn tỷ (giảm 54% so với năm trước) và khoản lỗ ròng trị giá 484 tỷ đồng. Trước đó, trong báo cáo 9 tháng, công ty này đã lỗ ròng 388 tỷ đồng.

VSCS đánh giá kết quả này thấp hơn so với dự báo chủ yếu do thời gian ghi nhận chậm hơn dự kiến của dự án Gem Sky World Long Thành (GSW). Ban lãnh đạo từng kỳ vọng bàn giao và ghi nhận lợi nhuận của khoảng 700 lô đất thuộc đợt mở bán đầu tiên vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, do thủ tục pháp lý chậm hơn dự kiến, việc ghi nhận dự án GSW sẽ bắt đầu trong năm 2021, DXG cho biết.

Về kế hoạch năm 2021, ban lãnh đạo DXG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt từ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ đồng. Cơ sở của kế hoạch này là việc bàn giao và ghi nhận lợi nhuận n từ GSW, Opal Boulevard và St Moritz, trong khi mảng dịch vụ môi giới phục hồi từ mức thấp năm 2020.

DXG có kế hoạch tiếp tục mở bán dự án GSW và Opal Skyline trong năm nay, trong khi đặt mục tiêu triển khai trở lại dự án Gem Riverside (quận 2, TP. HCM) và mở bán 4 dự án mới (3 dự án thuộc dòng thương hiệu Opal tại tỉnh Bình Dương và dự án Lux Star tại quận 7, TP. HCM) trong 6 tháng cuối năm 2021. VCSC lưu ý rằng dự án Gem Riverside được mở bán lần đầu vào năm 2018, nhưng tiến độ thi công trì hoãn kể từ đó do quá trình phê duyệt dự án kéo dài.