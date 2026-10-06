Elon Musk trở lại mốc tài sản nghìn tỷ USD

Tài sản của tỷ phú Elon Musk vượt 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên sau ba tháng, nhờ giá cổ phiếu SpaceX và Tesla tăng mạnh…

Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: CNBC

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/10), người giàu nhất thế giới, tài sản của ông Elon Musk đã tăng thêm 65 tỷ USD lên 1,04 nghìn tỷ USD. Mức tăng này đến từ giá trị cổ phần ông nắm giữ tại công ty khai phá vũ trụ SpaceX và hãng xe điện Tesla.

Trong phiên này, giá cổ phiếu SpaceX tăng gần 8%, đóng cửa ở mức 171,09 USD, cao nhất kể từ giữa tháng 6. Tính từ đầu tháng 10, cổ phiếu SpaceX đã tăng 13% giá trị, còn Tesla tăng 6,7%.

Theo hãng tin Bloomberg, cổ phần tại hai doanh nghiệp trên chiếm hơn 98% tổng tài sản của ông Musk. Trong khi đó, bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông Musk ở mức 1,03 nghìn tỷ USD trong ngày 5/10.

Tỷ phú công nghệ 55 tuổi lần đầu đạt mốc tài sản nghìn tỷ USD vào tháng 6, khi giá cổ phiếu SpaceX tăng vọt sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô kỷ lục. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới đạt mức tài sản này.

SpaceX lên sàn ngày 12/6 và chỉ 4 ngày sau, cổ phiếu công ty đạt mức giá đóng cửa kỷ lục 201,8 USD. Tuy nhiên, mã này nhanh chóng giảm giá mạnh do nhà đầu tư lo ngại công ty được định giá quá cao, khiến tài sản của ông Musk giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ USD.

Đến cuối tháng 7, tài sản của ông đã giảm hơn 600 tỷ USD so với mức đỉnh. Khoản giảm này còn lớn hơn tài sản của tất cả các tỷ phú từng xuất hiện trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới trong Bloomberg Billionaires Index.

Hiện giá cổ phiếu SpaceX đã tăng khoảng 58% so với mức đáy hồi đầu tháng 8. Đà tăng gần đây được thúc đẩy bởi những nhận định lạc quan của ngân hàng Morgan Stanley về triển vọng kinh doanh của công ty.

Trong báo cáo công bố ngày 4/10, các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận định cổ phiếu SpaceX đang có giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực không gian và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ở mảng không gian, các nhà phân tích dự báo triển vọng lạc quan về tiến độ phát triển Starship, hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ thế hệ mới của SpaceX, phục vụ việc đưa vệ tinh, hàng hóa và phi hành đoàn lên quỹ đạo.

Morgan Stanley khuyến nghị mua cổ phiếu SpaceX, với giá mục tiêu 300 USD, cao hơn khoảng 75% so với mức đóng cửa ngày 5/10. Các nhà phân tích khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu SpaceX trước khi công ty tiến hành chuyến bay thử tiếp theo của Starship và công bố kết quả kinh doanh quý 3. Báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến được công bố vào cuối tháng 10.

Starship là hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ thế hệ mới của SpaceX, đồng thời là tên lửa lớn nhất từng được chế tạo. Hệ thống được thiết kế để cả tầng đẩy và tầng trên đều có thể trở về Trái Đất an toàn và tiếp tục được sử dụng.

Nếu vận hành thành công, Starship được kỳ vọng giúp SpaceX mở rộng hoạt động đưa vệ tinh Starlink lên quỹ đạo, cũng như vận chuyển hàng hóa và phi hành đoàn cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Theo Morgan Stanley, nếu SpaceX thử thu hồi tầng trên của Starship bằng cơ chế đón bắt trong chuyến bay thử tiếp theo, đây có thể là yếu tố thúc đẩy cổ phiếu mạnh nhất kể từ đợt IPO. Trong các chuyến thử nghiệm trước, bộ phận này đã đáp xuống biển, nhưng khả năng tái sử dụng vẫn chưa được chứng minh.

Theo hãng tin CNBC, vào cuối tuần trước, SpaceX đã thực hiện nhiều chuyến bay có ý nghĩa lịch sử trong cùng một ngày. Trong đó, một chuyến đưa phi hành đoàn của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), còn một chuyến khác đưa chip AI của Google lên quỹ đạo.

Bên cạnh hoạt động không gian, mảng AI đang đóng góp vào triển vọng tăng trưởng của SpaceX. Công ty sở hữu mảng kinh doanh này sau khi mua lại công ty xAI của ông Musk vào năm ngoái, rồi tiếp tục mở rộng thông qua thương vụ mua lại Cursor - doanh nghiệp cung cấp công cụ dùng AI để hỗ trợ lập trình - gần đây.

Dù mô hình AI Grok chưa được sử dụng rộng rãi như các mô hình hàng đầu của OpenAI và Anthropic, SpaceX vẫn thu về doanh thu lớn từ việc cho các doanh nghiệp như Google và Anthropic thuê năng lực điện toán để phục vụ hoạt động AI.

Ông Musk còn có lợi thế từ quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Mỹ bổ nhiệm ông làm đồng lãnh đạo dự án Project Meridian, sáng kiến nhằm xác định những loại vũ khí, công nghệ và năng lực quân sự mà Mỹ có thể cần trong các cuộc chiến tương lai.

Một phần lớn doanh thu của SpaceX đến từ các hợp đồng với Chính phủ Mỹ, trong đó các hợp đồng quốc phòng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Theo công ty theo dõi hợp đồng chính phủ FedScout, đến naySpaceX đã thu về tổng cộng hơn 12,7 tỷ USD từ các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cuối tuần trước, ông Musk cho biết sẽ đổi tên bộ phận AI của SpaceX từ SpaceXAI thành SpaceXSI. Tên mới sử dụng chữ viết tắt SI của “siêu trí tuệ” (Super Intelligence), theo chủ trương của Tổng thống Trump dùng thuật ngữ này thay cho “trí tuệ nhân tạo” (AI).

Trong khi đó, cổ phiếu Tesla cũng được hỗ trợ bởi thông tin kinh doanh tích cực. Tuần trước, hãng xe điện này công bố doanh số quý 3 cao hơn dự báo.

Cũng trong ngày 5/10, khi cổ phiếu SpaceX tăng mạnh, ông Musk vắng mặt tại phiên điều trần của Hội đồng thành phố New York về quản lý AI. Đại diện OpenAI, Anthropic, Google và Meta cùng các nhà nghiên cứu đều tham dự để trả lời câu hỏi về cách thức quản lý công nghệ này.

Tại phiên điều trần, ông Shekar Krishnan, thành viên Hội đồng thành phố New York, chỉ trích rằng AI đang chi phối nền kinh tế, đẩy định giá doanh nghiệp lên cao, chiếm dụng đất công để xây dựng trung tâm dữ liệu và làm tăng tài sản của các lãnh đạo doanh nghiệp AI như ông Musk.