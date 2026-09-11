Công ty xây dựng đường hầm của Elon Musk được định giá 23 tỷ USD

Đợt gọi vốn do UAE và các tổ chức đầu tư liên quan dẫn dắt sẽ giúp Boring mở rộng các dự án giao thông ngầm tại UAE, Las Vegas và Nashville…

Ảnh minh họa - Ảnh: The Boring Company

Công ty xây dựng đường hầm The Boring Company của tỷ phú Elon Musk vừa thông báo đã huy động 3 tỷ USD trong đợt gọi vốn Series D. Thương vụ đưa định giá của công ty lên 23 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 5,7 tỷ USD sau đợt huy động 675 triệu USD vào năm 2022.

Ngoài Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và các tổ chức đầu tư liên quan, đợt gọi vốn còn có sự tham gia của Human Capital, Vy Capital, Valor Equity Partners, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Temasek, Shamal Holding và Baron Capital, cùng một số nhà đầu tư mới và hiện hữu khác.

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG HẦM

Theo Boring, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để triển khai hơn 150 km hạ tầng giao thông ngầm trên khắp UAE. Kế hoạch này sẽ bổ sung cho Dubai Loop, dự án đã được giao cho công ty trước đó.

Boring cũng sẽ tăng cường tuyển dụng nhân sự trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và vận hành, đồng thời mở rộng các dự án Loop tại Las Vegas, Nashville và Dubai.

Năm 2025, Boring và Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai ký thỏa thuận sơ bộ về việc xây dựng mạng lưới giao thông ngầm tốc độ cao Dubai Loop.

Ông Musk thành lập Boring vào năm 2017 sau khi phàn nàn về tình trạng ùn tắc giao thông, rồi đề xuất xây dựng một mạng lưới vận tải dưới lòng đất. Tuy nhiên, trong gần một thập kỷ qua, công ty vẫn chưa đạt nhiều tiến triển trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống giao thông ngầm siêu nhanh mang tính tương lai.

Ngoài Vegas Loop, dự án chủ lực của Boring, công ty đã khởi công một đường hầm tại Nashville trong năm nay và đang triển khai dự án tại Dubai.

Theo nguồn tin của tờ báo Wall Street Journal, Boring yêu cầu một số nhà đầu tư tham gia đợt gọi vốn hỗ trợ tuyển dụng nhân sự hoặc phát triển hoạt động kinh doanh, như giới thiệu công ty với quan chức tại những địa phương có thể triển khai dự án đường hầm.

Nếu không giới thiệu được ứng viên phù hợp cho các vị trí Boring cần tuyển, những nhà đầu tư này có thể bị công ty mua lại một phần cổ phần. Thông tin trên không xuất hiện trong thông báo chính thức về đợt gọi vốn, nhưng sau đó được ông Musk xác nhận bằng cách bình luận “đúng” dưới bài đăng của Wall Street Journal trên mạng xã hội X.

Theo hãng tin Bloomberg, việc Boring vẫn hoàn tất đợt gọi vốn bất chấp những yêu cầu khác thường như vậy cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm mạnh mẽ đến những dự án của ông Musk. Tỷ phú này đã thương mại hóa thành công nhiều công nghệ tiên phong thông qua hai công ty khác của mình Tesla và SpaceX. Trong đó, SpaceX tiến hành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có quy mô kỷ lục vào tháng 6.

VY CAPITAL, NHÀ ĐẦU TƯ KÍN TIẾNG CỦA ÔNG MUSK

Một trong những tên tuổi đáng chú ý tham gia đợt gọi vốn trên là Vy Capital, công ty đầu tư có trụ sở tại Dubai và đã rót hàng tỷ USD vào các doanh nghiệp của ông Musk.

Vy Capital tham gia thương vụ cùng Shamal Holding, tổ chức đầu tư thay mặt Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Mặc dù xuất hiện bên cạnh những nhà đầu tư nổi tiếng như Sequoia Capital, Andreessen Horowitz và Temasek, Vy Capital công bố rất ít thông tin về hoạt động của mình.

Website của Vy Capital chỉ gồm một trang, chủ yếu giải thích nguồn gốc tên gọi của công ty. Website không cung cấp thông tin chi tiết về các khoản đầu tư hay những tổ chức đứng sau công ty.

Vy Capital được hai cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs là Alexander Tamas và Mateusz Szeszkowski thành lập vào năm 2013. Mục tiêu của công ty là đầu tư vào một số doanh nghiệp hàng đầu thế giới và nắm giữ cổ phần trong nhiều thập kỷ.

Trong khoảng một thập kỷ qua, Vy Capital đã nhiều lần rót vốn vào các công ty của ông Musk, trong đó có Boring và doanh nghiệp phát triển công nghệ kết nối não bộ Neuralink.

Khoản đầu tư nổi bật nhất của Vy Capital là cổ phần trị giá 40 tỷ USD tại SpaceX. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, công ty hiện là cổ đông lớn thứ 5 của SpaceX, xếp sau một số nhà đầu tư như Alphabet và Fidelity Institutional Asset Management.

Vy Capital cũng có quan hệ với những tổ chức gắn với hoàng gia UAE. Ông Tamas là thành viên một hội đồng cố vấn về kinh tế số do Quốc vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum bổ nhiệm.

Tại Abu Dhabi, International Holding Company (IHC) - tập đoàn trị giá 220 tỷ USD do Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Phó Tiểu vương Abu Dhabi kiêm Cố vấn An ninh quốc gia UAE, làm chủ tịch - từng rót vốn vào một quỹ do Vy Capital quản lý.