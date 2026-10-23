Emirates vận chuyển hơn 1,7 triệu lượt khách trên đường bay Hà Nội - Dubai

Ngày 22/10, hãng hàng không Emirates kỷ niệm 10 năm khai thác các chuyến bay thương mại chở khách đến Hà Nội, đánh dấu một thập kỷ kết nối thủ đô Việt Nam với Dubai và mạng lưới gần 140 điểm đến toàn cầu của hãng.
Được biết, Emirates bắt đầu khai thác đường bay Hà Nội từ năm 2016, đưa thủ đô trở thành điểm đến hành khách thứ hai của hãng tại Việt Nam sau TP.HCM. Theo hãng bay, việc chuyển từ đường bay quá cảnh sang khai thác đường bay thẳng hằng ngày thể hiện định hướng đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam.
Trong một thập kỷ, Emirates đã vận chuyển hơn 1,7 triệu lượt hành khách trên hơn 6.140 chuyến bay giữa Hà Nội và Dubai. Hãng cũng vận chuyển hơn 74 triệu kg hàng hóa trong khoang bụng máy bay, góp phần kết nối hoạt động giao thương của miền Bắc Việt Nam với các thị trường quốc tế.
Ông Wahid Albalooshi, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam, cho biết Hà Nội ngày càng khẳng định vai trò là cửa ngõ quan trọng đối với du lịch, đầu tư và xuất khẩu của miền Bắc. Trong bối cảnh Việt Nam và UAE tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, hãng đặt mục tiêu nâng cao kết nối hàng không giữa hai nước và các thị trường quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thị trường trọng điểm.
Theo Emirates, những điểm đến được hành khách khởi hành từ Hà Nội lựa chọn nhiều trong 10 năm qua gồm Dubai, Prague, Amsterdam, Paris, Madrid, Warsaw và Copenhagen.
Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước và cao hơn 17,8% so với năm 2019. Trong đó, hơn 17,8 triệu lượt khách đến bằng đường hàng không, chiếm 84,3% tổng lượng khách quốc tế. Emirates hiện khai thác 21 chuyến bay mỗi tuần tại Việt Nam.
Ở mảng hàng hóa, Emirates SkyCargo đang kết nối các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với khách hàng quốc tế, trong đó có các mặt hàng công nghệ cao, thiết bị công nghệ thông tin và điện tử.
Trong năm tài chính 2025-2026, hãng vận chuyển hơn 21.630 tấn hàng xuất khẩu từ Hà Nội, tăng 57% so với năm trước. Riêng giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8/2026, khối lượng hàng xuất khẩu đạt 10.700 tấn, tăng 52% so với cùng kỳ.
Tháng 7/2026, Emirates SkyCargo đưa vào khai thác dịch vụ thuê chuyến chở hàng định kỳ hằng tuần từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Chicago O’Hare. Hiện hãng khai thác 5 chuyến bay hàng hóa chuyên dụng mỗi tuần từ Hà Nội bằng máy bay Boeing 777-F, kết nối hàng hóa Việt Nam với các thị trường châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và Tiểu lục địa Ấn Độ.
Quan hệ thương mại Việt Nam - UAE cũng có thêm cơ sở thúc đẩy sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026. Việc mở rộng kết nối hàng không và vận tải hàng hóa được kỳ vọng tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các tuyến thương mại quốc tế.
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