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Gần 1.900 ha mặt bằng được giải phóng, Thanh Hóa rộng đường đón dự án

N Nguyễn Thuấn

Tính đến ngày 16/10, gần 85% kế hoạch giải phóng mặt bằng (1.889,82ha) năm 2026 đã được Thanh Hóa hoàn thành. Đây là kết quả tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai tại 132 xã, phường...

Nhiều địa phương tại Thanh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu giải phóng mặt bằng năm 2026, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Nhiều địa phương tại Thanh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu giải phóng mặt bằng năm 2026, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa năm 2026, toàn tỉnh Thanh Hóa triển khai giải phóng mặt bằng 613 dự án sử dụng đất, với tổng diện tích 2.228,98 ha tại 132 xã, phường.

Trong đó, có 436 dự án đầu tư công với diện tích cần giải phóng mặt bằng 1.013,68 ha và 177 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp với diện tích 1.215,3 ha. Đến ngày 16/10, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 1.889,82 ha, tương đương 84,78% kế hoạch.

Đáng chú ý, có 53/132 xã, phường đã hoàn thành chỉ tiêu giải phóng mặt bằng năm 2026, với tỷ lệ thực hiện từ 100% trở lên. Các địa phương này gồm Bỉm Sơn, Hà Trung, Hoằng Lộc, Ngọc Lặc, Triệu Sơn, Yên Định, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Bát Mọt, Mường Lát, Vạn Xuân và nhiều địa phương khác.

Bên cạnh đó, 71 xã, phường đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng từ 40% đến dưới 100%. Trong nhóm này có các địa phương như Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Quý Lộc, Thiệu Trung, Lam Sơn, Yên Ninh và Hải Bình.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số địa phương vẫn cần được đẩy nhanh. Theo báo cáo, có 5 xã, phường đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng dưới 40%, gồm Trung Thành, Thăng Bình, Trung Lý, Vạn Lộc và Tiên Trang. Đặc biệt, 3 xã Thiệu Toán, Mường Lý và Thạch Bình chưa có diện tích giải phóng mặt bằng.

Với tổng diện tích còn lại 339,16 ha cần giải phóng mặt bằng để hoàn thành kế hoạch, việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ tại các địa phương có ý nghĩa quan trọng trong những tháng cuối năm.

Kết quả giải phóng mặt bằng không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ các công trình đầu tư công mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa.

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