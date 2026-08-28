Thanh Hóa đối thoại với doanh nghiệp: Không để kiến nghị rơi vào “khoảng trống” trách nhiệm

Với phương châm “đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả”, Thanh Hóa đang đặt yêu cầu cao hơn đối với các sở, ngành trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp...

Hội nghị thu hút sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BTC

Chiều 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”.

GỠ VƯỚNG GIÁ VẬT LIỆU, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển. Thanh Hóa không cạnh tranh bằng ưu đãi mà bằng chất lượng phục vụ, với yêu cầu “Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết”.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp 6 nhóm vấn đề cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu doanh nghiệp nói thẳng những khó khăn đang trực tiếp cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; các sở, ngành phải trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh, không đùn đẩy.

“Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026. Ảnh: BTC

Một trong những nhóm vấn đề được doanh nghiệp đặt ra trực tiếp là giá vật liệu xây dựng, giá đất và đầu tư công.

Ông Nguyễn Thanh Quân, Chủ tịch Công ty Minh Tuấn, phản ánh giá vật liệu xây dựng công bố chưa sát với thực tế thị trường. Trả lời doanh nghiệp, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Hoàng Văn Đồng thừa nhận phản ánh này là đúng.

Theo ông Đồng, trước đây giá vật liệu được công bố theo quý, sử dụng số liệu của quý trước nên có độ trễ. Trong khi đó, nhiều mỏ có giá thấp đã ký hợp đồng hết hoặc gần hết công suất được cấp phép.

Từ tháng 8/2026, Sở Xây dựng Thanh Hóa chuyển sang công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng. Trước ngày 10/9/2026, Sở sẽ trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp khảo sát, thu thập thông tin từ báo giá, hợp đồng và hóa đơn mua bán thực tế nhằm đưa giá công bố sát thị trường hơn.

Đối với các hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định chịu tác động bởi giá nhiên liệu, vật liệu tăng mạnh, Sở Xây dựng cho biết việc xem xét điều chỉnh có căn cứ. Chủ đầu tư sẽ căn cứ điều khoản hợp đồng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xem xét biến động giá, bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng trực tiếp giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến giá và nguồn cung vật liệu xây dựng. Ảnh: BTC

Với vấn đề giải phóng mặt bằng, Công ty Minh Hương phản ánh tình trạng chậm kéo dài tại một số dự án đầu tư công, PPP và dự án có sử dụng đất, làm ảnh hưởng tiến độ, giải ngân và tăng chi phí.

Tỉnh xác định mỗi dự án phải có một cơ quan chủ trì, một người chịu trách nhiệm xuyên suốt; từng khâu từ kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư đến chi trả, thu hồi đất đều phải có đơn vị phụ trách và thời hạn hoàn thành rõ ràng.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm chính về giải phóng mặt bằng. Đối với hai dự án được doanh nghiệp nêu, các phường liên quan được giao rà soát, xác định cụ thể điểm nghẽn, trách nhiệm và tiến độ từng khâu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2026.

GỠ VƯỚNG QUY HOẠCH, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ LOGISTICS

Tại hội nghị, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lam Kinh đề nghị đơn giản hóa thủ tục đối với những điều chỉnh cục bộ quy hoạch không làm thay đổi chức năng, mục đích sử dụng đất và định hướng quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, với những trường hợp chỉ điều chỉnh mang tính kỹ thuật, không làm thay đổi các chỉ tiêu có ảnh hưởng đến giá đất và không phải điều chỉnh quyết định giao hoặc cho thuê đất, có cơ sở thực hiện theo hướng rút gọn. Riêng Cụm công nghiệp Liên Hoa, chủ đầu tư được yêu cầu gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để Sở xem xét, giải quyết.

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lam Kinh nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông.

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Khánh Trường về phương pháp xác định giá đất trong khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định hệ số đầu ve 1,2 lần không áp dụng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Một vấn đề khác được doanh nghiệp quan tâm là logistics. Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Tiến Hiệu thẳng thắn nhìn nhận hạ tầng và chuỗi liên kết logistics của tỉnh chưa đủ mạnh, nguồn hàng chưa đủ lớn để duy trì ổn định tần suất các hãng tàu. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, nhà máy lớn vẫn sử dụng dịch vụ qua Hải Phòng.

Trước mắt, tỉnh sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các nhà máy lớn với hãng tàu và doanh nghiệp logistics trong tỉnh; tháo gỡ khó khăn về thông quan, vận tải, kho bãi và tiếp tục chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn.

Về lâu dài, Thanh Hóa định hướng phát triển cảng cạn kết hợp trung tâm logistics cấp vùng hạng I tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và Lam Sơn - Sao Vàng, cùng các trung tâm logistics tại những nút giao cao tốc phía Đông; thu hút đầu tư kho ngoại quan, kho lạnh, trung tâm phân phối và phát triển vận tải đa phương thức.

TỪ ĐỐI THOẠI SANG HÀNH ĐỘNG

Không chỉ tập trung vào đất đai, quy hoạch hay hạ tầng, doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh có cơ chế mạnh hơn cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp giá trị cao và đào tạo nguồn nhân lực.

Trước đề nghị thiết lập cơ chế giao ban định kỳ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa thống nhất làm đầu mối phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai. Qua đó, doanh nghiệp có thể trực tiếp đưa ra các bài toán thực tiễn, kết nối với viện, trường, chuyên gia và hình thành các dự án cụ thể.

Đáng chú ý, tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Thanh Hóa và ra mắt Sàn giao dịch công nghệ, tạo thêm công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong lĩnh vực đào tạo quản trị, thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% học phí và từ 70-100% đối với một số nhóm doanh nghiệp ưu tiên.

Đối với nhà đầu tư, nhất là doanh nghiệp FDI, Thanh Hóa đã ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “làn xanh” trong lĩnh vực đầu tư. Các cơ quan chuyên ngành xử lý đồng thời thay vì tuần tự, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu pháp luật.

Các doanh nghiệp tham dự Hội nghị đối thoại với tinh thần nói thẳng, nói thật và đi vào những vấn đề thực tế. Ảnh: BTC

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng lưu ý “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không phải thiếu cơ chế mà nằm ở khâu thực thi. Phần lớn kiến nghị của doanh nghiệp không phải xin thêm ưu đãi, mà đề nghị tỉnh giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn.

Chủ tịch Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương giải quyết đến cùng từng kiến nghị, không để rơi vào khoảng trống trách nhiệm; trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh; tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc và nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà.

Về phía doanh nghiệp, tỉnh đề nghị chấp hành đúng pháp luật, đầu tư thực chất, thực hiện đúng cam kết, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh để tạo giá trị thực chất tại Thanh Hóa.

Thông điệp được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh tại hội nghị là: “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và ngành chức năng cũng trao các quyết định, giấy chứng nhận và hợp đồng tín dụng cho 27 đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư và hạn mức tín dụng hơn 13.000 tỷ đồng.