Gần 37 triệu lượt xe lưu thông qua các tuyến đường của VEC trong 6 tháng qua

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa công bố kết quả công tác quản lý, vận hành khai thác các tuyến cao tốc của VEC trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo thống kê, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đã phục vụ an toàn gần 37 triệu lượt xe, tăng 9,43% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, hai tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có lưu lượng xe thông qua tương đối cao, đều trên 12 triệu lượt. Trong đó, lưu lượng phương tiện của tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình cao nhất trong các tuyến VEC hiện đang quản lý khai thác, đạt 12,26 triệu lượt.

Tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi với 17,76% có sự tăng trưởng nổi bật nhất nhưng đồng thời lại có lưu lượng thấp nhất khi chỉ đạt 1,65 triệu lượt xe.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có lưu lượng phương tiện thông qua đạt 10,85 triệu lượt, tăng 16,56% so với năm 2024.

Theo đại diện VEC, tình trạng phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí ETC lưu thông trên các tuyến cao tốc có chiều hướng giảm trong 6 tháng đầu năm 2025, tuy nhiên vẫn còn khoảng 237.000 tài khoản (giảm 1/3 so với cùng kỳ năm 2024).

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, VEC đã tăng cường nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Ngoại trừ tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các tuyến cao tốc còn lại của VEC vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, nhất là các dịp lễ, Tết và ngày cuối tuần do lưu lượng xe tăng cao. và một số sự cố, va chạm giao thông.

Cụ thể như tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai vẫn tồn tại tình trạng ùn ứ trong một số thời điểm. Trong khi đó, tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên xảy ra tình trạng này, đặc biệt là trên cầu Long Thành và đường dẫn lên Quốc lộ 51.

Mới đây, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai, Dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn. TP.HCM - Long Thành, VEC đang tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị khởi công hai dự án trong năm nay.

Đại diện VEC thông tin thêm, kể từ ngày 1/7/2025, thực hiện Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, VEC tiếp tục áp dụng mức thuế suất GTGT 8% đối với giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc đến hết ngày 31/12/2026.