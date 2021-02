Gelex (GEX) dự kiến huy động 3.515,4 tỷ đồng từ cổ đông nhằm triển khai các dự án

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Gelex (mã GEX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ



Theo đó, Gelex dự kiến huy động tổng 3.515,4 tỷ đồng từ cổ đông - trong đó, 2.300 tỷ dành để triển khai các dự án. Cụ thể: 1.800 tỷ đồng thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua CTCP Hạ tầng Gelex; 500 tỷ đồng triển khai Dự án "Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuế" tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thải Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 1.215,4 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Được biết, GELEX dự kiến phát hành gần 292,95 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:6, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 6 cổ phiếu mới. Mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá trị vốn huy động tối đa hơn 3.500 tỷ đồng. Vốn điều lệ của GELEX dự kiến có thể tăng lên hơn 7.800 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành quý 1 và quý 2/2021.

Mới đây, GEX đã phân phối 12 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động. Hiện, số cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành là 481.969.050 cổ phiếu.



Về kết quả kinh doanh, quý 4/2020 doanh thu của GEX ghi nhận tăng 37% so với cùng kỳ đạt 5,9 nghìn tỷ đồng nhờ mảng thiết bị điện diễn biến mạnh mẽ - do nhu cầu tăng mạnh từ các dự án điện tái tạo - và nhà máy thủy điện Phú Thạnh Mỹ phục hồi nhờ lượng mưa cải thiện.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế báo cáo tăng 85% so với cùng kỳ đạt 253 tỷ đồng, một phần đến từ chi phí SG&A giảm và không có thêm các khoản lỗ khác từ công ty con ngành cấp nước của công ty là CTCP Đầu tư Nước Sông Đà (VCW).

Năm 2020, doanh thu thuần của GELEX tăng 17,2% so với năm 2019, đạt 17.949 tỷ đồng, vượt 449 tỷ đồng so với kế hoạch theo phương án không hợp nhất Viglacera.

Lợi nhuận trước thuế tăng 10,8% so với 2019, đạt 1.187 tỷ đồng, vượt 61,45% so với kế hoạch năm - trong đó, lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt gần 791 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ; EPS đạt 1.659 đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.877,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/02, cổ phiếu GEX tăng 350 đồng lên 20.950 đồng/cổ phiếu.