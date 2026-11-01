Giá điện chính thức giảm sau 20 năm

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân chính thức giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Như vậy, đây là lần đầu tiên giá điện bình quân được điều chỉnh giảm sau 20 năm (không tính 5 đợt giảm tiền điện, giá điện nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19)…
Tối 31/10/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo
điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân.
Theo đó, giá bán
lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh
(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 01/11/2026. Mức điều chỉnh
này tương đương mức giảm 2% so với
giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết
định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành
giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các
đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 01/11/2026.
Cơ sở của việc điều
chỉnh giá điện:
Căn cứ Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của
Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và
Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ
quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025
của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
Căn cứ
Thông báo số 557/TB-VPCP ngày ngày 27/10/2026 về việc Thông báo kết luận của
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành
giá xăng dầu và điện.
Căn cứ Thông tư 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 của Bộ Công
Thương quy định về việc thực hiện giá bán điện.
Căn cứ Quyết định 963/QĐ-BCT
ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ
bình thường của hệ thống điện quốc gia.
Thông tin về việc giảm giá điện, EVN cho biết sau khi khẩn
trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí và trên cơ sở căn cứ các
quy định hiện hành, EVN đã có
Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện
trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ
trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; với tinh thần sẵn sàng chung
tay vì mục tiêu ổn kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã
hội cho người dân, doanh nghiệp.
Trước đó, tại
phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng 31/10/2026, Phó Thủ tướng
Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ
đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến động giá cả thế giới,
nhất là giá năng lượng, để thực hiện mục tiêu lạm phát 4,5% được Quốc hội đặt
ra.
Các giải pháp gồm tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng
dầu, giảm thuế, phí đối với xăng dầu; tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến
hết năm 2026 và điều hành theo hướng ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước
quản lý.
Đáng chú ý, Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát,
tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời
gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027.
Theo Phó Thủ tướng, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với
xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm
soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.
Bảng tổng hợp 5 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện do dịch COVID -19. Tổng số tiền hỗ trợ gần 17.000 tỷ đồng.
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