Giá iphone khác nhau thế nào giữa các quốc gia?

Đức Anh

22/09/2025, 19:17

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, iPhone 16 Pro có giá 2.182 USD, cao gần gấp đôi so với giá tại Mỹ do nước này áp thuế 50% với hàng xa xỉ, bên cạnh thuế giá trị gia tăng. Đây là nơi có giá iPhone đắt nhất trong số 41 thị trường được phân tích. Theo sau là Brazil với giá 1.835 USD, cao hơn 70% so với tại Mỹ.

VnEconomy

Tại các quốc gia châu Âu, giá iPhone cao hơn 14-34% so với giá ở Mỹ do thuế giá trị gia tăng và biện pháp phòng ngừa rủi ro tiền tệ của Apple.

Ở những thị trường này, Apple sử dụng công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ và hợp đồng hoán đổi, để phòng ngừa rủi ro tiền tệ. Các công cụ này cho phép nhà sản xuất iPhone cố định một mức tỷ giá hối đoái cho các giao dịch trong tương lai nhằm bảo vệ công ty khỏi biến động tỷ giá bất lợi, gây ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận.

Tại Việt Nam, giá iPhone 16 Pro cao hơn gần 5% so với ở Mỹ.

Ngược lại, Hàn Quốc là nơi duy nhất trong số 41 thị trường có giá iPhone thấp hơn so với Mỹ nhờ chính sách thuế ưu đãi. 

Từ khóa:

Apple giá iPhone iPhone
