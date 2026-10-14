Giá khí đốt ở châu Âu leo thang mạnh

Giá khí đốt tại châu Âu nhảy lên mức cao nhất trong gần 4 năm trong phiên giao dịch ngày 13/10, khi bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy xung quanh thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga khiến nhà đầu tư lo ngại.
Cú tăng này của giá khí đốt xảy ra đúng vào thời điểm dự báo thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn trên khắp khu vực Trung Âu trong hai tuần tới.
Giá khí đốt giao sau trên sàn TTF ở Hà Lan - giá tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu - đã chạm mốc 87,2 euro/MWh, đánh dấu phiên tăng thứ 6 liên tiếp và là mức cao nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.
Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Ole Hansen - trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank - cho biết mức dự trữ khí đốt thấp vào đầu mùa cao điểm tiêu thụ mùa đông đang đặt châu Âu vào vị thế dễ bị tổn thương khi giá khí đốt leo thang. "Thật không may là chỉ cần nhiệt độ giảm nhẹ cũng đủ đẩy giá khí đốt lên cao, cho thấy mùa đông đang tới có thể sẽ đầy thách thức”, ông nói.
Giá khí đốt tại thị trường châu Âu đang ở mức cao nhất kể từ giai đoạn sau khi chiến tranh Nga - Ukraine bắt đầu vào năm 2022, tăng từ mức khoảng 32 euro/MWh trước khi xảy ra cuộc chiến ở Vùng Vịnh.
Xung đột giữa Mỹ và Iran đã gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung khí đốt từ Vùng Vịnh ra thị trường toàn cầu, bao gồm cung ứng tới châu Âu, do Iran trả đũa Mỹ bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz. Trước đó, tuyến đường biển huyết mạch này vận chuyển khoảng 1/5 lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.
Cuối tuần vừa rồi, ông Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng Nga và Ukraine đã đồng ý một "lệnh ngừng bắn về năng lượng". Tuyên bố này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ông Trump công bố thỏa thuận mà ông đạt được với ông Putin mà theo đó, Nga sẽ cung ứng hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu. Phản ứng với những động thái này của ông Trump, ông Zelenskiy đã phát tín hiệu vào hôm thứ Hai rằng các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga vẫn sẽ tiếp diễn.
Nhiệt độ thấp hơn mức trung bình, đặc biệt là tại Trung Âu, được cho là sẽ làm tăng nhu cầu khí đốt ở châu Âu trong tháng 10 này khi người dân cần sưởi ấm nhà cửa. Đợt rét đậm được dự báo này cũng trùng với thời điểm tốc độ gió thấp - yếu tố sẽ làm giảm sản lượng điện từ các tuabin gió.
Các kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện đạt tỷ lệ lấp đầy chưa đến 74%, thấp hơn nhiều so với mức bình thường khoảng 90% vào thời điểm này trong năm. Mùa sưởi ấm mùa đông tại châu Âu đã chính thức bắt đầu vào ngày 1/10.
Việc châu Á và châu Âu, hai khu vực nhập khẩu LNG lớn nhất, có thể tiếp tục cạnh tranh để giành nguồn cung khí đốt trong mùa đông cũng là một yếu tố đẩy giá tăng cao.
Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại công ty PVM Oil Associates, cho cho rằng sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt khí đốt tại châu Âu. “Tuy nhiên, giá cả vẫn có thể sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt là nếu nhiệt độ mùa đông giảm xuống dưới mức bình thường”.
Nhưng mặt khác, hiện tượng El Nino - một hiện tượng tự nhiên làm tăng nhiệt độ ở khu vực Thái Bình Dương và làm trầm trọng thêm các hình thái thời tiết cực đoan - có thể giúp hạ nhiệt giá khí đốt nhờ nền nhiệt cao hơn tại một số khu vực trên thế giới trong mùa đông này.
Dù vậy, ông Varga nhận định: “Triển vọng là tình trạng khan hiếm nguồn cung khí đốt thực sự sẽ xảy ra tại châu Âu” trong những tháng tới.
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