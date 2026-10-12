Lương giáo viên ở các nước châu Âu

Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), lương giáo viên có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia ở châu Âu, ngay cả khi đã điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt...

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Một thực tế nữa là lương giáo viên ở châu Âu thấp hơn các ngành nghề khác, đặt ra một thách thức lớn trong việc làm cho nghề giáo trở nên hấp dẫn về mặt tài chính ở khu vực này.

Báo cáo có tên "Education at a Glance 2026" cho biết của lương thực tế của giáo viên tiểu học ở châu Âu năm 2025 dao động từ 18.669 euro tại Thổ Nhĩ Kỳ đến 74.086 euro tại Đan Mạch. Lương thực tế được hiểu là thu nhập trung bình hàng năm mà giáo viên làm việc toàn thời gian trong độ tuổi từ 25-64 nhận được trước thuế, bao gồm lương cơ bản, thưởng theo hiệu suất, phụ cấp ngày lễ và các khoản thanh toán khác.

Ngoài Đan Mạch, các quốc gia châu Âu có mức lương giáo viên cao nhất bao gồm Iceland (73.752 euro), Ireland (69.747 euro), Đức (69.453 euro) và Áo (65.851 euro) - tất cả đều trên 65.000 euro.

Giáo viên tại Na Uy (59.453 euro), Cộng đồng Flemish của Bỉ (59.105 euro), Bắc Ireland (57.838 euro), Scotland (57.619 euro), Cộng đồng Pháp của Bỉ (55.689 euro), Wales (52.894 euro), Phần Lan (52.272 euro) và Anh (50.727 euro) cũng có mức lương hàng năm trên 50.000 euro.

Trong số các nền kinh tế lớn của châu Âu, Đức trả lương cho giáo viên cao nhất. Bốn quốc gia thuộc Vương quốc Anh xếp Đức, tất cả đều có mức lương giáo viên trên 50.000 euro. Giáo viên tại Pháp nhận được 41.968 euro, trong khi giáo viên ở Italy có mức lương thấp nhất là 32.100 euro. Số liệu cho Tây Ban Nha không có sẵn.

Một số quốc gia có mức lương giáo viên tiểu học dưới 25.000 euro, bao gồm Czechia (24.457 euro), Hungary (23.181 euro), Slovakia (22.936 euro), Romania (20.805 euro), Latvia (20.516 euro), Hy Lạp (18.746 euro) và Thổ Nhĩ Kỳ (18.669 euro).

Lương thực tế của giáo viên tiểu học tại các nước châu Âu năm 2025 - Nguồn: OECD/Euronews.

Trao đổi với trang Euronews, ông Daniel Wisniewski - Tổng thư ký của Liên đoàn Các nhà tuyển dụng giáo dục châu Âu, cho biết sự khác biệt lớn trong lương giáo viên châu Âu phản ánh sự khác biệt về mức thu nhập quốc gia, cấu trúc lương, trình độ và tiến trình nghề nghiệp, thay vì chỉ một yếu tố duy nhất. Ông cũng lưu ý rằng sự khác biệt về thuế, phúc lợi xã hội và trợ cấp cũng làm phức tạp việc so sánh giữa các quốc gia.

Giáo viên tại các trường trung học phổ thông thường có mức lương cao hơn so với giáo viên tiểu học, ngoại trừ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Ireland. Mức lương là như nhau ở cả hai cấp học tại Scotland, Lithuania và Estonia.

Lương giáo viên trung học phổ thông dao động từ 17.615 euro tại Thổ Nhĩ Kỳ đến 93.938 euro tại Iceland. Mức lương ở cấp này cũng trên 80.000 euro tại Đan Mạch (85.999 euro) và Đức (80.163 euro).

Khoảng cách lương lớn nhất có lợi cho giáo viên trung học phổ thông được ghi nhận ở Iceland, Phần Lan, Bỉ, Đan Mạch, Áo và Đức - những nước mà giáo viên ở cấp học này được trả cao hơn ít nhất 10.000 euro so với giáo viên tiểu học.

Lương thực tế của giáo viên trung học cơ sở tại các nước châu Âu năm 2025 - Nguồn: OECD/Euronews.

Tuy nhiên, chỉ số lương không thể hiện toàn bộ câu chuyện. Nếu giá cả ở một quốc gia cao, ngay cả mức lương giáo viên tương đối cao cũng có thể mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với ở một quốc gia khác.

Để tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt, Euronews đã điều chỉnh số liệu lương giáo viên trong báo cáo của OECD bằng cách sử dụng tỷ giá sức mua của cơ quan thống kê Eurostat. Kết quả được biểu thị bằng tiêu chuẩn sức mua (PPS), một đơn vị chung có thể mua cùng một lượng hàng hóa và dịch vụ ở mỗi quốc gia.

Trên cơ sở này, giáo viên tại Đức có sức mua cao nhất - nghĩa là lương gộp của họ có thể mua được nhiều hàng hóa và dịch vụ nhất - trong số các hệ thống giáo dục được so sánh.

Mức lương trung bình hàng năm của giáo viên tiểu học tại các nước châu Âu sau khi điều chỉnh theo sức mua cho thấy mức lương thấp nhất là 21.456 PPS tại Hy Lạp và cao nhất là 64.143 PPS tại Đức.

Tiếp sau Đức là Áo (58.265 PPS), Đan Mạch (53.036 PPS), Ireland (51.226 PPS) và Cộng đồng Flemish của Bỉ (50.846 PPS).

Ở phía cuối bảng xếp hạng, Hy Lạp cùng nhóm với Latvia (24.670 PPS), Slovakia (26.916 PPS), Czechia (27.349 PPS) và Estonia (28.197 PPS) - là những quốc gia có lương giáo viên tiểu học có sức mua thấp nhất trong số các hệ thống giáo dục được so sánh.

Đối với giáo viên trung học phổ thông, Đức cũng đứng đầu bảng xếp hạng sức mua tổng thể ở mức 74.034 PPS, trong khi Hy Lạp xếp thấp nhất ở mức 23.289 PPS.

Giáo sư Mihails Hazans của Đại học Latvia lưu ý rằng các quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng lương giáo viên theo PPS cũng có GDP bình quân đầu người cao hơn nhiều so với mức trung bình của EU. "Các yếu tố đằng sau những khác biệt này bao gồm truyền thống và chuẩn mực xã hội, sức mạnh của các tổ chức công đoàn giáo viên, cũng như khối lượng công việc thực tế được trả lương theo quy định”, ông nói với Euronews Business.

Ông Wisniewski chỉ ra rằng tại quốc gia OECD, lương thực tế của giáo viên ở cấp tiểu học và trung học phổ thông chỉ đạt mức trung bình 87-95% thu nhập của những người có trình độ đại học, có nghĩa là những người có trình độ tương tự thường có thể kiếm được nhiều hơn nếu làm ngoài ngành giáo dục.

"Lương giáo viên không đủ cạnh tranh để thu hút và giữ chân giáo viên trên khắp châu Âu", ông nói.

Ông Jelmer Evers, Giám đốc châu Âu tại Ủy ban Công đoàn giáo dục châu Âu, đề xuất rằng giáo viên nên được trả ít nhất bằng những người lao động khác có trình độ và trách nhiệm tương đương, để phản ánh đúng mức tầm quan trọng xã hội của nghề nghiệp mà họ theo đuổi.