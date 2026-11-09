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Askonomy

Giá kim loại đồng giảm do lo ngại làn sóng phản đối AI

N Ngọc Trang

Trong tuần trước, giá đồng đã giảm 2,7% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7…

Ảnh minh họa - Ảnh: CGTN
Ảnh minh họa - Ảnh: CGTN

Thứ Sáu tuần trước (6/11), giá kim loại đồng rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 do lo ngại chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ làm dấy lên làn sóng phản đối AI, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu đối với đồng, kim loại dẫn điện quan trọng của các trung tâm dữ liệu.

Trên Sở Giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng giảm 0,5% xuống 13.778 USD/tấn trong phiên thứ Sáu, nâng mức giảm của cả tuần lên 2,7%.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall bị bán tháo sau chiến thắng của Đảng Dân chủ. Kết quả bầu cử được dự báo sẽ làm chậm tiến độ triển khai các dự án trung tâm dữ liệu mới tại Mỹ, với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ USD, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ.

Từ đầu năm đến nay, giá đồng đã lập kỷ lục nhờ những dự báo lạc quan về nhu cầu từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu. Kim loại này được sử dụng xuyên suốt chuỗi cung ứng AI, từ hạ tầng truyền tải điện, xây dựng trung tâm dữ liệu đến các hệ thống làm mát và tính toán.

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Giới phân tích dự báo đến cuối thập kỷ này, các trung tâm dữ liệu AI sẽ tiêu thụ lượng đồng trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, bên cạnh nhu cầu truyền thống từ lĩnh vực bất động sản và quá trình điện hóa.

Theo ước tính của ngân hàng Goldman Sachs, các bang nơi các nhà lập pháp Đảng Dân chủ có thể siết hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 45% tổng công suất trung tâm dữ liệu dự kiến xây mới tại Mỹ.

Giá đồng tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan tối thiểu 15% đối với đồng tinh chế nhập khẩu vào cuối năm nay. Tuyên bố này khiến các nhà giao dịch đẩy mạnh đưa đồng vào Mỹ để tránh thuế, làm nguồn cung ở các khu vực khác thiếu hụt và đẩy giá lên cao.

Hiện khoảng 90% lượng đồng tồn kho trong mạng lưới kho toàn cầu của LME và sàn Comex tập trung tại Mỹ, so với khoảng 20% cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng kết quả bầu cử đã làm giảm khả năng Mỹ áp thuế quan đối với đồng, qua đó gây sức ép lên giá kim loại này.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của ngân hàng Saxo Bank, nhận định yếu tố chi phối giá đồng trong ngắn hạn là những thay đổi trong chính sách thuế quan nhập khẩu của Mỹ sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Theo tôi, kết quả bầu cử làm giảm khả năng Mỹ áp thuế quan đối với đồng tinh chế. Sự điều chỉnh kỳ vọng này có thể gây sức ép lên giá trong ngắn hạn lớn hơn bất kỳ thay đổi nào trong triển vọng nhu cầu dài hạn”, ông Hansen nhận định với tờ Financial Times.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của ngân hàng Deutsche Bank vẫn lạc quan về triển vọng giá đồng, cho rằng chỉ có suy thoái kinh tế mới khiến giá kim loại này giảm đáng kể.

“Theo chúng tôi, để giá đồng giảm mạnh từ mức hiện tại, nền kinh tế phải rơi vào vòng xoáy suy thoái. Trong khi đó, để giá tiếp tục tăng, chỉ cần các xu hướng hiện nay được duy trì”, các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định.

Theo các chuyên gia này, Tổng thống Trump vẫn có quyền hành pháp để áp thuế quan. Ngược lại, nếu ông rút lại các mức thuế này, giá tiêu dùng tại Mỹ cũng chỉ chịu tác động hạn chế, trong khi đây là vấn đề then chốt của cuộc bầu cử. Do đó, ông không có nhiều lý do để rút lại các thuế quan đã tuyên bố với kim loại đồng.

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