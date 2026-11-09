Giá kim loại đồng giảm do lo ngại làn sóng phản đối AI

Thứ Sáu tuần trước (6/11), giá kim loại đồng rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 do lo ngại chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ làm dấy lên làn sóng phản đối AI, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu đối với đồng, kim loại dẫn điện quan trọng của các trung tâm dữ liệu.
Trên Sở Giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng giảm 0,5% xuống 13.778 USD/tấn trong phiên thứ Sáu, nâng mức giảm của cả tuần lên 2,7%.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall bị bán tháo sau chiến thắng của Đảng Dân chủ. Kết quả bầu cử được dự báo sẽ làm chậm tiến độ triển khai các dự án trung tâm dữ liệu mới tại Mỹ, với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ USD, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ.
Từ đầu năm đến nay, giá đồng đã lập kỷ lục nhờ những dự báo lạc quan về nhu cầu từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu. Kim loại này được sử dụng xuyên suốt chuỗi cung ứng AI, từ hạ tầng truyền tải điện, xây dựng trung tâm dữ liệu đến các hệ thống làm mát và tính toán.
Giới phân tích dự báo đến cuối thập kỷ này, các trung tâm dữ liệu AI sẽ tiêu thụ lượng đồng trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, bên cạnh nhu cầu truyền thống từ lĩnh vực bất động sản và quá trình điện hóa.
Theo ước tính của ngân hàng Goldman Sachs, các bang nơi các nhà lập pháp Đảng Dân chủ có thể siết hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 45% tổng công suất trung tâm dữ liệu dự kiến xây mới tại Mỹ.
Giá đồng tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan tối thiểu 15% đối với đồng tinh chế nhập khẩu vào cuối năm nay. Tuyên bố này khiến các nhà giao dịch đẩy mạnh đưa đồng vào Mỹ để tránh thuế, làm nguồn cung ở các khu vực khác thiếu hụt và đẩy giá lên cao.
Hiện khoảng 90% lượng đồng tồn kho trong mạng lưới kho toàn cầu của LME và sàn Comex tập trung tại Mỹ, so với khoảng 20% cách đây 2 năm.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng kết quả bầu cử đã làm giảm khả năng Mỹ áp thuế quan đối với đồng, qua đó gây sức ép lên giá kim loại này.
Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của ngân hàng Saxo Bank, nhận định yếu tố chi phối giá đồng trong ngắn hạn là những thay đổi trong chính sách thuế quan nhập khẩu của Mỹ sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
“Theo tôi, kết quả bầu cử làm giảm khả năng Mỹ áp thuế quan đối với đồng tinh chế. Sự điều chỉnh kỳ vọng này có thể gây sức ép lên giá trong ngắn hạn lớn hơn bất kỳ thay đổi nào trong triển vọng nhu cầu dài hạn”, ông Hansen nhận định với tờ Financial Times.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của ngân hàng Deutsche Bank vẫn lạc quan về triển vọng giá đồng, cho rằng chỉ có suy thoái kinh tế mới khiến giá kim loại này giảm đáng kể.
“Theo chúng tôi, để giá đồng giảm mạnh từ mức hiện tại, nền kinh tế phải rơi vào vòng xoáy suy thoái. Trong khi đó, để giá tiếp tục tăng, chỉ cần các xu hướng hiện nay được duy trì”, các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định.
Theo các chuyên gia này, Tổng thống Trump vẫn có quyền hành pháp để áp thuế quan. Ngược lại, nếu ông rút lại các mức thuế này, giá tiêu dùng tại Mỹ cũng chỉ chịu tác động hạn chế, trong khi đây là vấn đề then chốt của cuộc bầu cử. Do đó, ông không có nhiều lý do để rút lại các thuế quan đã tuyên bố với kim loại đồng.
Tuần này, các báo cáo lạm phát Mỹ có thể tác động đáng kể tới đường đi của giá vàng...
Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã khép lại với kết quả là Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội...
Sau làn sóng tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu, Nhật Bản công bố gói an ninh mạng khẩn cấp trị giá 10 tỷ yen, tập trung ứng dụng AI và thành lập các đội ứng cứu chuyên trách nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chủ động…
Ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã bắt đầu tìm kiếm ứng viên cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, khi Tổng thống Donald Trump không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba theo quy định trong Hiến pháp Mỹ...
Chỉ số Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/11), khi nhiều nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu chip sau phiên bán tháo hôm thứ Năm...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký lập đỉnh cao nhất trong vòng 17 năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Tuy nhiên, diện tích gieo cấy lúa lại giảm tới hàng chục nghìn ha, bình quân vẫn còn tới 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thi trường. Đó là những điểm nhấn trong tổng quan bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng qua.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...