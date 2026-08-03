Giá đồng thế giới có thể lập kỷ lục mới vì cung không đủ cầu

Những cơn bão lớn gây gián đoạn hoạt động tại các mỏ đồng ở Chile có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt nguồn cung đồng trên toàn cầu, đúng vào lúc Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua để giành giật nguồn cung kim loại công nghiệp quan trọng này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.

Trong bối cảnh như vậy, giá đồng thế giới có thể tăng mạnh, thiết lập những kỷ lục mới - giới chuyên gia cảnh báo.

Theo hãng tin CNBC, tình trạng gián đoạn hoạt động do bão tại các mỏ đồng ở Chile - quốc gia chiếm 1/5 sản lượng đồng toàn cầu - tạm thời mới ở mức độ hạn chế. Tuy nhiên, mức độ tác động có thể bị khuếch đại trên một thị trường đồng toàn cầu vốn đang bị bóp méo bởi một loạt các yếu tố khác như kỳ vọng về thuế quan của Mỹ, sự khan hiếm đồng phế liệu tại Trung Quốc và nhu cầu tăng mạnh đối với đồng tinh chế để sử dụng trong lưới điện và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tuần qua, tuyết rơi dày, lũ quét và gió mạnh đã quét qua các quốc gia Nam Mỹ, khiến 13 người thiệt mạng và làm gián đoạn hoạt động của các nhà sản xuất đồng lớn như Anglo American, Antofagasta, Lundin Mining và Codelco.

Trong đó, Antofagasta đã phải tạm dừng khai thác và chế biến tại mỏ Los Pelambres, còn Barrick phải sơ tán nhân viên do thời tiết khắc nghiệt.

Lundin Mining cho biết hoạt động tại mỏ Caserones ở vùng Atacama phía bắc Chile có thể mất từ hai đến ba tuần để khởi động lại. Các đường dây điện phục vụ mỏ đã bị hư hại do tuyết rơi dày, buộc công ty phải tạm ngừng hoạt động từ ngày 18/7.

Mưa cũng làm gián đoạn hoạt động tại mỏ Candelaria của Lundin, mặc dù địa điểm này vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng dự trữ quặng hiện có, sau đó nối lại sản xuất bình thường.

Giá đồng thế giới đã leo thang mạnh trong những năm gần đây, đạt mức cao kỷ lục nội phiên hơn 14.500 USD/tấn tại thị trường London vào tháng 1 năm nay, khi lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu gia tăng. Đầu tháng 6, giá đồng tại thị trường New York cũng lập kỷ lục ở mức 6,7 USD/pound, tương đương 13.643 USD/tấn.

Các chiến lược gia cảnh báo rằng bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào trong hoạt động sản xuất đồng của Chile do các cơn bão trong mùa đông sắp tới có thể gây thêm áp lực tăng giá. Điều đó sẽ làm tăng chi phí xây dựng các trung tâm dữ liệu AI và sản xuất điện thoại thông minh, xe điện, thiết bị gia dụng và máy móc công nghiệp - tất cả đều là những lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào đồng.

Bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng ING, cho biết chỉ riêng các cơn bão khó có thể làm đảo lộn thị trường đồng. Tuy nhiên, sự gián đoạn mà thời tiết gây ra lại làm nghiêm trọng thêm yếu tố đang thúc đẩy giá đồng tăng, đó là nguồn cung ngày càng khó theo kịp nhu cầu.

“Với một thị trường đã phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung, sự không chắc chắn về thuế quan và nguồn cung quặng đồng ngày càng thắt chặt, bất kỳ sự gián đoạn thời tiết kéo dài nào ở Chile đều có thể đẩy giá đồng lên cao hơn”, bà Manthey nói với CNBC.

Bà Natalie Scott-Gray, chiến lược gia kim loại tại công ty StoneX, khả năng Mỹ áp thuế quan lên đồng nhập khẩu theo Mục 232 và việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát nguồn cung phế liệu đồng đã khiến nguồn cung đồng toàn cầu trở nên thắt chặt trong năm nay. Vị chuyên gia nói với CNBC rằng Chile - quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới - gần đây đã hạ dự báo sản lượng đồng trong nước, với mức giảm 2% trong năm nay xuống còn 5,3 triệu tấn.

“Dự báo này làm tăng thêm rủi ro về nguồn cung đồng của Chile. Chúng tôi vốn đã dự báo sản lượng đồng của nước này sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp”, bà Scott-Gray nói.

Bà Scott-Gray coi tác động đối với các nhà sản xuất đồng ở Chile do các cơn bão gây ra là “tạm thời và hạn chế”. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng bất kỳ trở ngại nào khác đối với nguồn cung từ các mỏ đồng có thể khiến người mua phải cạnh tranh mạnh hơn để mua được đồng, từ đó đẩy giá đồng lên cao hơn nữa.

CEO Duncan Wanblad của Anglo American cho biết công ty “rất, rất lạc quan” về các yếu tố cơ bản của thị trường đồng hiện nay. Tuần vừa rồi, công ty đã báo cáo lợi nhuận trước thuế tăng 35%, đạt 4 tỷ USD, trong trong nửa đầu năm nay, nhờ giá đồng tăng.

Diễn biến giá đồng giao sau tại thị trường Mỹ trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/pound - Nguồn: CNBC.

Hồi đầu tháng này, các chiến lược gia hàng hóa đã cảnh báo về tác động quá lớn đối với thị trường hàng hóa - bao gồm cả đồng - từ hiện tượng El Nino mạnh hơn bình thường trong năm nay, cho rằng cả lũ lụt và hạn hán đều có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác kim loại cơ bản. Tuy nhiên, ông George Cheveley, Giám đốc quản lý danh mục tài nguyên thiên nhiên tại công ty Ninety One Asset Management cho rằng những suy đoán về chính sách thuế quan của Mỹ vẫn là động lực chính của biến động giá đồng, thay vì nhu cầu đồng vật chất.

Gần 2/3 lượng đồng tồn kho toàn cầu có thể nhìn thấy, cụ thể là 64%, hiện được nắm giữ tại Mỹ. Lo ngại về thuế quan, hoạt động tích trữ chiến lược và nhập khẩu đồng được đẩy mạnh do yếu tố chênh lệch giá vào Mỹ và Trung Quốc đã kéo nguồn cung ra khỏi các thị trường khác.

Bà Scott-Gray cho biết lượng đồng tồn kho trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) và Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SFE) đều đang ở dưới mức trung bình 5 năm, báo hiệu “sự thắt chặt thực sự nguồn cung đồng vật chất trên thế giới”.

Hiện tại, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên LME đang được giao dịch ở mức khoảng 13.750 USD/tấn.

“Rất có thể sẽ có một mức giá đồng cao kỷ lục khác trong năm nay, khi mà các vị thế mua ròng đầu cơ đồng giá lên hiện đang chiếm ưu thế trên tất cả các sàn giao dịch lớn”, bà Scott-Gray nói thêm.

Vị chuyên gia này dự báo hoạt động mua đồng của Trung Quốc sẽ giảm xuống trong tháng 8, theo đó làm chậm lại hoạt động rút đồng tồn kho từ LME. “Bất định lớn nhất trên thị trường vẫn là chính quyền Mỹ sẽ hành động như thế nào với thuế quan Mục 232”, bà nhấn mạnh.