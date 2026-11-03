Gia Lai đưa cảng cạn Nam Pleiku vào giai đoạn triển khai

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án cảng cạn (ICD) Nam Pleiku, giai đoạn 1, đánh dấu bước chuyển từ đề xuất sang chuẩn bị thực hiện một đầu mối logistics tại khu vực phía tây tỉnh Gia Lai. Để hình thành theo tiến độ đăng ký, nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và kết nối giao thông...

Dự án ICD Nam Pleiku được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, nâng cao năng lực lưu kho, tập kết và trung chuyển hàng hóa. Ảnh minh họa: VIMC

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Dự án ICD Nam Pleiku (giai đoạn 1), tại phường Hội Phú. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 10 ha, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, nhà đầu tư là Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai.

Theo phương án được chấp thuận, nhà đầu tư góp 50 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn; 200 tỷ đồng còn lại là vốn huy động. ICD này được thiết kế công suất khai thác 50.000 TEUs mỗi năm, cung cấp các dịch vụ tiếp nhận, tập kết, bốc xếp, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa.

Cơ cấu đầu tư cho thấy phần kho hàng có diện tích khoảng 20.000 m2. Khu bãi container, bốc xếp và tập kết hàng hóa chiếm khoảng 30.000 m2.

Theo quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng cạn được định hướng phát triển tại nhiều khu vực để phục vụ hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. Danh mục quy hoạch gồm cụm cảng cạn Tuy Phước, Nam Pleiku, Lệ Thanh và định hướng bổ sung Đông Pleiku. Quy mô định hướng của Nam Pleiku trong quy hoạch là khoảng 5 - 10 ha, tương ứng với diện tích 10 ha của giai đoạn 1 vừa được chấp thuận.

Ở phía đông, cụm ICD Tuy Phước gắn với khu vực cảng biển Qui Nhơn và hệ thống giao thông ven biển. Trong khi đó, Nam Pleiku và Lệ Thanh nằm trong định hướng phát triển các điểm logistics tại khu vực phía tây. Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu kết hợp cảng cạn với trung tâm logistics và các công trình hạ tầng giao thông khác, phù hợp với định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị và khu dân cư.

Quyết định chấp thuận đầu tư mới xác lập cơ sở pháp lý để nhà đầu tư triển khai dự án; các điều kiện để công trình khởi công và vận hành vẫn phải được đáp ứng theo quy định. Doanh nghiệp cần thỏa thuận với các hộ dân, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển MPEX Tây Nguyên và các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất trong phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đủ điều kiện. Với phần diện tích không đủ điều kiện chuyển nhượng, nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động. Dự án chỉ được khởi công khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp đồng thời phải hoàn thành thủ tục công bố mở cảng cạn theo Nghị định số 106/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ để thực hiện thủ tục đấu nối giao thông.

Tiến độ đăng ký đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026, khởi công vào tháng 12/2026. Từ tháng 01 - 11/2027, dự án dự kiến thi công các hạng mục và hoàn thiện thủ tục liên quan đến môi trường, phòng cháy, chữa cháy; tháng 12/2027 hoàn thành và đưa vào hoạt động. Vốn đầu tư dự kiến giải ngân theo ba đợt: 100 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2027, 100 tỷ đồng từ tháng 6 đến tháng 10/2027 và 50 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm.

Về trách nhiệm cụ thể đối với nhà đầu tư, UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ, sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu doanh nghiệp không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký mà không có lý do chính đáng, chủ trương đầu tư sẽ bị thu hồi. Các sở, ngành và UBND phường Hội Phú được giao hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, đồng thời theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng khuyến khích ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý, khai thác cảng cạn.

Với công suất thiết kế 50.000 TEU mỗi năm, Nam Pleiku là một dự án quy mô giai đoạn 1, nhưng có vị trí trong cấu trúc mạng lưới cảng cạn mà Gia Lai định hướng phát triển. Tiến độ thực hiện, khả năng hoàn tất thủ tục đất đai và điều kiện kết nối giao thông sẽ quyết định thời điểm dự án chuyển từ kế hoạch đầu tư sang hoạt động khai thác thực tế.