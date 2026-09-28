Thông qua quyết định chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng hơn 8.228 tỷ đồng

Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đoạn qua địa phận Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 8.228,339 tỷ đồng…

Cầu Văn úc trên tuyến đường bộ ven biển sẽ được nâng cấp thành cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ). Ảnh: ĐH.

Thông tin từ HĐND TP. Hải Phòng cho biết HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) – hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353, tổng mức đầu tư 8.228,339 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2026 – 2030.

ĐOẠN CUỐI TUYẾN CAO TỐC HẢI PHÒNG – NINH BÌNH

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) – hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là 8.228,339 tỷ đồng gồm 4.036 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương và 4.192,339 tỷ đồng ngân sách thành phố Hải Phòng.

Thời gian thực chuẩn bị dự án năm 2026, thời gian hiện dự án năm 2027 – 2029. Quy mô sử dụng đất 227,9ha triển khai trên địa bàn các xã phường Nam Đồ Sơn, Kiến Hải, Hùng Thắng, Chấn Hưng (Hải Phòng) và các xã Đông Thuỵ Anh, Thái Thuỵ (Hưng Yên).

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng theo quy hoạch, giúp kết nối đường bộ cao tốc các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, Hưng Yên đến thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh. Đồng thời, tạo nhân tố thuận lợi để thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển khu kinh tế phía Nam Hải Phòng, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Dự án thực hiện xây dựng hoàn thiện tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn từ nút giao đường bộ ven biển đến nút giao quốc lộ 37 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, chiều dài toàn tuyến 24,19km, quy mô cao tốc 4 làn xe. Dự án cũng xây dựng đường gom hai bên cao tốc trên địa bàn Hải Phòng và 4 nút giao khác mức liên thông gồm nút giao Nam Đồ Sơn, nút giao đường huyện 212, nút giao tuyến Lạng Am – Ven biển, nút giao quốc lộ 37. Ngoài ra, dự án còn xây dựng hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển từ nút giao đường tỉnh 353 đến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng với chiều dài khoảng 5,1km.

Trước đó, ngày tháng 9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT08) có điểm đầu tại cao tốc Bắc – Nam phía Đông thành phố Ninh Bình, điểm cuối tại đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, chiều dài khoảng 109km, quy mô 4 làn xe. Tuyến đường cao tốc CT08 đoạn qua địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đã được triển khai xây dựng.

Dự án đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) đến nay cũng đã được HĐND TP. Hải Phòng thông qua chủ trương đầu tư. Đoạn tuyến cao tốc này được nâng cấp từ tuyến đường bộ ven biển đang được đầu tư dở dang nhưng phải “đắp chiếu” kéo dài từ năm 2023 đến nay.

NÂNG CẤP TỪ DỰ ÁN ĐƯỜNG VEN BIỂN DỞ DANG

Trước đó, năm 2017, Hải Phòng khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) theo hình thức BOT (dự án BOT). Đến năm 2020, Hải Phòng tiếp tục khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ đường tỉnh 353 đến cầu Thái Bình (Km0+000 – Km19+645) bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tổng mức đầu tư của 2 dự án là hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó, dự án BOT là 3.750 tỷ đồng, dự án mở rộng hơn 946 tỷ đồng. Tuyến đường bộ ven biển này có chiều dài 29,7km (đoạn quan Hải Phòng dài 20,7km, đoạn qua Thái Bình cũ dài 9km) với bề rộng nền đường cả 2 dự án là 24,75m, đảm bảo 4 làn xe cơ giới, riêng các cầu Văn Úc, Thái Bình và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) có quy mô nền đường 12m với 2 làn xe.

Theo tiến độ được phê duyệt điều chỉnh, cả 2 dự án hoàn thành năm 2024. Tuy nhiên, tháng 6/2023, dự án BOT phải tạm dừng do nhà đầu tư gặp khó khăn trong huy động vốn vì chênh lệch lãi suất vốn vay theo thực tế và hợp đồng rất lớn (chênh khoảng 5-6%). Chênh lệch lãi suất làm phát sinh thêm chi phí khoảng 1.864 tỷ đồng nhưng không được tính vào tổng vốn đầu tư của dự án. Dự án BOT bị “đắp chiếu” dẫn đến dự án mở rộng bằng vốn ngân sách thành phố Hải Phòng cũng phải dừng theo.

Trước thực trạng này, UBND TP. Hải Phòng đã báo cáo kiến nghị Thủ tướng cùng các bộ ngành xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc của dự án BOT. Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 25/1/2025, UBND TP. Hải Phòng đã hoàn thiện phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án BOT đường bộ ven biển và nâng cấp tuyến đường này thành đường cao tốc.

Do nhà đầu tư dự án không đồng ý phương án nâng cấp nên hợp đồng BOT đã được chấm dứt trước hạn. Dự án đường bộ ven biển được đề xuất đầu tư thành tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) bằng vốn ngân sách. UBND TP. Hải Phòng đề xuất Thủ tướng giao cho UBND TP. Hải Phòng là cơ quan chủ quản đối với dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc này.

Ngày 16/6/2025, HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua nghị quyết giao UBND thành phố làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) làm cơ sở pháp lý để Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng giao UBND thành phố là cơ quan chủ quản dự án đoạn tuyến cao tốc này.