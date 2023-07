Giá tăng tới 138% từ đáy, con trai Tổng giám đốc muốn bán hơn 4 triệu cổ phiếu ANV

Ông Doãn Chí Thiên thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE).

Theo đó, ông Doãn Chí Thiên, trợ lý Tổng giám đốc và là con trai Tổng giám đốc Doãn Tới đăng ký bán 4.099.000 cổ phiếu ANV để giảm sở hữu từ 4.159.999 cổ phiếu, chiếm 3,12% vốn điều lệ xuống còn 60.999 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/7 đến ngày 17/8.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/7, giá cổ phiếu này tăng 0,80% lên 38.300 đồng/cổ phiếu và tăng tới 138% từ đáy năm 2022 là 16.100 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 15/11/2022. Tạm tính mức giá này, con trai ông Tới thu về hơn 19 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2023, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.155,2 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ (1.219 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt 107,99 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ năm trước (238 tỷ đồng).



ANV cho biết doanh thu giảm 5,2% so với cùng kỳ là do giá bán giảm, sản lượng giảm. Bên cạnh đó do ảnh hưởng giá nguyên liệu thức ăn và giá cả nguyên liệu tăng, giá vốn tăng 10,6% so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 43% so với cùng kỳ chỉ đạt 203 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng gần 51% do lãi suất tiền vay tăng mạnh.

Năm 2023, ANV dự kiến doanh thu đạt 5.200 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành được 36% kế hoạch năm.

Mới đây, SSI Research đã cập nhật nganh Thuỷ sản nửa cuối năm 2023 với sự ohucj hồi chậm. Cụ thể: trong nửa cuối năm 2022, sản lượng xuất khẩu cá tra sang Mỹ và Trung Quốc giảm lần lượt -31% và -22%, trong khi giá bán bình quân sang Mỹ và Trung Quốc giảm lần lượt -9% và -3% so với nửa đầu năm 2022. Trong khi sản lượng tiêu thụ giảm đáng kể kể từ Q3/2022, thì giá bán bình quân chỉ bắt đầu giảm kể từ Q4/2022 (giá bán bình quân đạt đỉnh trong tháng 7/2022).

Mặc dù triển vọng các đơn đặt hàng sang Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn do nền kinh tế phục hồi chậm và mức tồn kho tăng cao, SSI Research tin rằng các công ty kinh doanh xuất khẩu cá tra sẽ bắt đầu thấy ghi nhận mức lợi nhuận cải thiện trong nửa cuối năm 2023, nhờ chi phí giảm bao gồm: giá đầu vào giảm (tôm, cá nguyên liệu và thức ăn thủy sản) và chi phí vận chuyển giảm.

Đồng thời, SSI Research kỳ vọng các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ như VHC, sẽ ghi nhận mức lợi nhuận giảm nhẹ hoặc đi ngang so với cùng kỳ trong quý 3/2023 (do giá bán trung bình đạt đỉnh trong quý 3/2022) và tăng trưởng lợi nhuận dương từ Q4/2023. Chúng tôi có quan điểm thận trọng hơn nhiều về sự phục hồi của giá cá tra bình quân sang Mỹ do cạnh tranh gay gắt. Đồng thời, ANV cũng được hưởng lợi khi được miễn thuế chống bán phá giá của Mỹ trong năm nay.

Đối với ANV, SSI Research ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2023 lần lượt là 4,9 nghìn tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ) và 465 tỷ đồng (-31% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, trong năm 2024, SSI Research ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ) và 611 tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ), do SSI Research kỳ vọng xuất khẩu sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối Q4/2023 hoặc đầu năm 2024.

Tại mức giá 37.050 đồng/cổ phiếu, ANV giao dịch với P/E 2023 và 2024 lần lượt là 10x và 8x và SSI Research đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới đối với cổ phiếu ANV là 36.700 đồng/cổ phiếu (giảm 1% so với giá hiện tại) dựa trên P/E mục tiêu là 8x và ước tính lợi nhuận năm 2024 và hạ khuyến nghị đối với ANV từ "khả quan" xuống "trung lập" do thời gian xuất khẩu phục hồi kéo dài lâu hơn dự kiến.