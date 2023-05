Giá tăng mạnh, anh trai Chủ tịch DXG bán thành công 5,2 triệu cổ phiếu

Ông Lương Trí Thảo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Lương Trí Thảo - Phó Tổng Giám đốc, anh trai của ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh thông báo bán thành công 5,2 triệu cổ phiếu DXG trong thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 11/5.

Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thảo giảm tỷ lệ sở hữu về còn gần 960.000 cổ phần, tương đương 0,15% vốn điều lệ công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG tăng mạnh trong một tuần gần đây từ mức 13.200 đồng/cp lên 14.650 đồng/cp (tăng 10%). Tạm tính theo thị giá này, ước tính anh trai Thìn đã thu về 76 tỷ đồng.

Tương tự, bà Đỗ Thị Thái, Phó Tổng Giám đốc cũng đăng ký bán ra 173.280 cổ phiếu DXG, từ ngày 15/5 đến ngày 13/6. Qua đó, giảm sở hữu xuống còn 400.000 cổ phần, tương đương 0,03% vốn điều lệ.

Mới đây, DXG đã công bố KQKD quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 378 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ và đạt 4% so với dự báo năm 2023 của VCSC và ghi nhận mức lỗ 95 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 đạt 270 tỷ đồng và dự báo năm 2023 của VCSC là 656 tỷ đồng. Doanh thu bán bất động sản giảm so với cùng kỳ của DXG chủ yếu là do bàn giao không đáng kể tại Gem Sky World (GSW).

Ngoài ra, DXG cũng cho biết không có sản phẩm nào được bán tại GSW vào quý 1/2023. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng phần lớn doanh thu bán bất động sản trong quý 1/2023 tới từ công ty con DXS. Đối với mảng môi giới, doanh thu trong quý 1/2023 giảm 88% YoY do giao dịch giảm mạnh.

Mặt khác, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 do doanh thu và lượng bàn giao tại GSW thấp hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng doanh thu bất động sản có thể tăng trong nửa cuối năm 2023 nhờ việc bàn giao Opal Skyline và tình trạng pháp lý được cải thiện của GSW.

Được biết, công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo hình thức trực tuyến vào ngày 19/5 tới. Theo đó, DXG đề xuất kế hoạch năm 2023 với doanh thu là 5,5 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 158 tỷ đồng (-26% YoY), tương đương lần lượt 63% và 24% dự báo cả năm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) và không đề xuất kế hoạch cổ tức năm 2022; Cổ tức năm 2023: Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% mệnh giá – tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

Đáng chú ý, VCSC cho rằng sự khác biệt giữa kế hoạch của ban lãnh đạo và dự báo của chúng tôi là do DXG kỳ vọng bàn giao thấp tại dự án Gem Sky World (GSW), suy giảm cả về doanh thu và lợi nhuận của mảng môi giới và hiệu quả hoạt động yếu của công ty con là CTCP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (DXS).



Theo DXG, công ty dự kiến chỉ bàn giao 50-100 căn tại GSW so với kỳ vọng 500 căn sẽ được giao trong năm 2023 của chúng tôi. Đối với mảng môi giới, DXG dự kiến các giao dịch bất động sản sẽ tiếp tục trầm lắng trong thời gian còn lại của nửa đầu năm 2023, dẫn đến đóng góp doanh thu và LNST từ mảng này thấp hơn so với dự báo của chúng tôi.



Công ty con DXS cũng đặt mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS thận trọng cho năm 2023 là 126 tỷ đồng (5 triệu USD; - 63 YoY); tương đương 46% dự báo cả năm của chúng tôi.