Giá tăng, Vĩnh Hoàn muốn bán hết hơn 1,4 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ của công ty,

Theo đó, VHC dự kiến bán hết 1.430.930 cổ phiếu quỹ để tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian thực hiện sau khi được UBCK Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ.

Được biết, tính tới 31/3/2022, VHC đang sở hữu 1.430.930 cổ phiếu quỹ, tương đương 114,2 tỷ đồng. Như vậy, ước tính giá mua trung bình 79.819 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên ngày 4/5, giá cổ phiếu VHC đóng cửa giá tham chiếu 104.000 đồng/cổ phiếu và mức giá này đang cao hơn 30% so với giá mua cổ phiếu quỹ.

Được biết, VHC đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.267,6 tỷ đồng và 553,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 83% và 336% so với cùng kỳ.

Theo đó, SSI Research lặp lại khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu VHC và tăng giá mục tiêu 1 năm lên 101.300 đồng/cổ phiếu (+14% so với giá hiện tại) từ 86.800 đồng/cổ phiếu.

Cũng theo SSI Research, VHC rất tự tin với nhu cầu tăng mạnh ở hầu hết các thị trường. Trong thời gian tới, VHC kỳ vọng giá xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện nay do giá cá nguyên liệu và thức ăn thủy sản đã neo cao. Bên cạnh đó, ĐHCĐ VHC đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 13 nghìn tỷ đồng (+43,6% so với cùng kỳ) và 1,6 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ) trong năm 2022.

Bên cạnh đó, SSI Research đánh giá lạc quan hơn so với ban lãnh đạo, ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 13,4 nghìn tỷ đồng (+48,2% so với cùng kỳ) và 1,9 nghìn tỷ đồng (+71,1% so với cùng kỳ).

Về cổ tức, công ty thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bao gồm: 20% cổ tức bằng tiền mặt (tỷ suất 1,9%) và 20% cổ tức bằng cổ phiếu.

Về kế hoạch Capex: Công ty dự kiến chi 1,5 nghìn tỷ đồng, trong đó; 100 tỷ đồng cho FeedOne - nhà máy thức ăn thủy sản mới; 500 tỷ đồng cho Thanh Ngọc Food (TNF) và 280 tỷ đồng để mở rộng diện tích canh tác; và nâng cấp các cơ sở hiện có. Các công ty mới như FeedOne và TNF dự kiến sẽ chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2022.

Về cổ phiếu ESOP: VHC sẽ phát hành tối đa 2% số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế giao dịch là 5 năm, và 20% cổ phiếu ESOP được phát hành có thể được phép giao dịch mỗi năm.