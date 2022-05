Tháng 4, thanh khoản giảm, VGC và DXG bị loại khỏi nhóm vốn hoá tỷ USD

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường tháng 4/2022 với chỉ số VN Index đạt mức đỉnh mới 1.524,7 điểm vào ngày 04/04/2022.

Cụ thể: kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 04/2022, chỉ số VN Index đạt 1.366,8 điểm, giảm 8,4% so với tháng 03, tương ứng giảm 8,78% so với cuối năm 2021; VNAllshare đạt 1.405,42 điểm, giảm 8,96% so với tháng 03, tương ứng giảm 9,99% so với cuối năm 2021; VN30 đạt 1417,31 điểm, giảm 6,05% so với tháng trước, tương ứng giảm 7,71% so với cuối năm 2021.

Cùng với đà giảm của chỉ số chính, các chỉ số ngành cũng ghi nhận điều chỉnh giảm, trong đó các nhóm ngành giảm nhiều nhất bao gồm: ngành năng lượng (VNENE) giảm 20,44%, ngành công nghiệp (VNIND) giảm 17,01% và ngành bất động sản (VNREAL) giảm 9,62% so với tháng trước.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 04 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 22.117 tỷ đồng và 683,68 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 16,27% về giá trị và 15,26% về khối lượng so với tháng 03.

Tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng lần lượt đạt khoảng 442.359 tỷ đồng và 13,67 tỷ cổ phiếu, giảm lần lượt 27,19% về giá trị và 26,31% về khối lượng so với tháng trước.

Về giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW):

Trong tháng 04/2022, tổng khối lượng giao dịch CW đạt khoảng 622,71 triệu CW với giá trị giao dịch đạt trên 649,5 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân CW đạt hơn 31,13 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân là 32,50 tỷ đồng; tương ứng tăng 12,28% về khối lượng và giảm 2,75% về giá trị so với tháng 3/2022.

Về giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài:

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 67.088 tỷ đồng, chiếm 7,58% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị trên 3.510 tỷ đồng.





Về quy mô thị trường trên HOSE:

Tính đến hết ngày 29/04/2022, có 514 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 408 mã cổ phiếu, 02 mã chứng chỉ quỹ đóng, 09 mã chứng chỉ quỹ ETF, 90 mã chứng quyền có bảo đảm và 05 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 127,39 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,4 triệu tỷ đồng, giảm 8,2% so với tháng trước, đạt khoảng 64,6% GDP năm 2021 (GDP theo giá hiện hành).

Về hoạt động niêm yết và đấu giá:

Trong tháng 04, HOSE có 23 mã CW được niêm yết mới và chính thức đưa vào giao dịch.

Các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường trên tỷ USD:

Đến hết tháng 04/2022, trên HOSE có 47 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó, 03 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Tập đoàn Vingroup (VIC), và Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).

Như vậy so với tháng 3/2022, doanh nghiệp có vốn hoá tỷ USD giảm từ 49 doanh nghiệp xuống còn 47 doanh nghiệp và cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Cổ phần Viglacera và DXG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh bị loại khỏi nhón doanh nghiệp có vốn hoá tỷ USD.