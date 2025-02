Giá USD tại các ngân hàng cao hơn thị trường tự do

Ngày 20/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm lên mức 24.643 VND/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua (19/2). Theo quy định về biên độ +/-5%, tỷ giá trần là 25.875 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.410 VND/USD.

Cùng ngày, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước cũng tăng 9 đồng mỗi USD đối với chiều mua và tăng 11 đồng đối với chiều bán so với phiên 19/2, hiện giao dịch ở mức 23.461 – 25.825 VND/USD.

Lúc 14h ngày 20/2, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.340 VND/USD và giá bán ra ở mức 25.730 VND/USD, tăng 30 đồng đối với cả chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên hôm qua (19/2). Chênh lệch giá mua/bán USD tại Vietcombank là 390 đồng.

BIDV niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.360 VND/USD và giá bán ra ở mức 25.720 VND/USD, duy trì ổn định trong cả ngày. So với chốt phiên 19/2, giá USD mua vào và bán ra tại BIDV đều tăng 20 đồng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua/bán USD tại BIDV là 360 đồng.

Agribank niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.320 VND/USD, giá bán ra ở mức 25.680 VND/USD, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (19/2). Chênh lệch giá mua/bán USD tại Agribank là 360 đồng.

Ngược lại, giá mua vào USD tại VietinBank tăng 178 VND/USD, trong khi giá USD bán ra giảm 42 VND/USD so với phiên hôm qua (19/2). Tỷ giá mua/bán USD tại VietinBank giao dịch ở mức 25.353 – 25.713 VND/USD. Chênh lệch giá mua/bán USD tại VietinBank là 360 đồng mỗi USD.

Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại ngày 20/2 (Nguồn VnEconomy tổng hợp từ website các ngân hàng).

Giá USD mua vào/bán ra tại ngân hàng khác như Techcombank, Eximbank và ACB cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, ngân hàng ACB vẫn giữ nguyên giá niêm yết USD ở mức 25.320 – 25.700 (mua vào – bán ra). So với kết phiên 19/2, giá mua/bán USD tại ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua/bán USD tại ACB là 380 đồng.

Tại Eximbank, giá USD mua vào tăng 10 đồng và giá USD bán ra cũng tăng 20 đồng so với chốt phiên hôm qua (19/2), giao dịch ở mức 25.330 – 25.730 VND/USD (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua/bán USD tại Eximbank là 400 đồng mỗi USD.

Tương tự, ngân hàng Techcombank niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.337 VND/USD và giá bán ra ở mức 25.733 VND/USD. So với chốt phiên 19/2, giá USD mua vào tại Techcombank tăng 15 đồng và giá USD bán ra tăng 16 đồng. Chênh lệch giá mua/bán USD tại Techcombank là 396 đồng.

Từ ngày 12 đến 18/2/2025, Kho bạc Nhà nước có 2 đợt mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại, loại hình giao dịch ngay. Đợt 1: Mua tối đa 200 triệu USD; ngày giao dịch là 13/2/2025; ngày thanh toán dự kiến là 17/2/2025. Đợt 2: Mua tối đa 150 triệu USD; ngày giao dịch là 19/2/2025; ngày thanh toán dự kiến là 21/2/2025. Hoạt động chào mua ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng tăng nóng trong thời gian gần đây.

Lúc 14h ngày 20/2, tỷ giá USD tại các ngân hàng này dao động từ 25.320 - 25.733 VND/USD (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua/bán tại các ngân hàng thương mại đang ghi nhận ở mức 360 – 400 đồng, giảm từ mức 360 – 580 đồng được ghi nhận trong phiên hôm qua (19/2).

Lúc 14h ngày 20/2, chỉ số Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt suy yếu gần 0,2% so với phiên hôm qua (19/2), lùi về mức 106,96 điểm.

Cùng thời điểm, một số điểm mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do ở TP. Hà Nội giảm 5 đồng mỗi chiều so với chốt phiên 19/2, giao dịch tại 25.615 – 25.715 VND/USD. Với giao dịch hiện tại, giá bán USD trên thị trường tự do thấp hơn giá bán trong ngân hàng thương mại từ 5 - 15 đồng mỗi USD.

Ngày 20/2, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ở hầu hết các kỳ hạn đều giảm so với phiên hôm qua (19/2). Cụ thể: qua đêm còn 4,18% (-0,15 đpt); 1 tuần còn 4,45% (-0,12 đpt); 2 tuần còn 4,62% (-0,13 đpt); 1 tháng còn 4,8% (-0,08 đpt); 2 tháng còn 4,98% (-0,05 đpt); 3 tháng còn 5,1% (-0,05 đpt).

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD không thay đổi so với phiên hôm qua (19/2). Cụ thể: kỳ hạn 1 tuần là 4,38%, 1 tháng là 4,5% và 3 tháng là 4,59%. Trong khi lãi suất kỳ hạn 2 tháng là 4,43% (-0,01 đpt) và giao dịch qua đêm lãi suất là 4,32% (+0,01 đpt). Tính từ đầu năm (2/1) đến nay, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD ở tất cả các kỳ hạn vẫn ghi nhận mức giảm từ 0,08 đến 0,15 đpt.